De laatste bal is in, het spel voorlopig uit

Een uur nadat premier Mark Rutte tijdens de persconferentie in Den Haag heeft aangekondigd dat amateursporten in teamverband er voor volwassenen de komende tijd niet meer inzit, vliegt 150 kilometer verderop in Joure de laatste bal langs het blok. Nipt in. Maar het spel is uit, voorlopig.

Joure 2 tegen Harlingen 1 is een sportwedstrijd zoals er duizenden zijn. Maar de eerste ronde in de strijd om de regionale beker kan wel eens de laatste wedstrijd van het seizoen zijn.

Met pas vier wedstrijden achter de rug in de 1e klasse G was dat seizoen amper begonnen. ‘We hadden er echt naar uitgekeken’, zegt aanvoerder Yvonne Verweij. ‘Maar we zeiden al tegen elkaar: we geven het drie weken. Ontzettend jammer. Maar wat nodig is, is nodig.’ Dan, met een grijns: ‘En vanavond mogen we er nog één keer lekker tegenaan.’

Belangrijkste bijzaak

Ga op een willekeurige avond in een willekeurige Nederlandse plaats naar een willekeurige sporthal en zie volksstammen zich verliezen in de voor hen belangrijkste bijzaak van het bestaan. De spelvreugde overtreft het spelniveau doorgaans. Maar dat is een kwestie van prioriteiten.

‘Denk om achterin!’ De tribune mag leeg zijn, er wordt vol overgave gedoken en gemept. Geniet er van nu het nog kan, lijkt het devies. De vrouwen zijn fit, zegt trainer-coach Klaas Veenema. ‘Maar het zijn geen profsporters die voor elke wedstrijd een test doen.’

De abrupte onderbreking is er één met dubbele gevoelens, zegt trainster en bestuurslid Saakje Snip. ‘Natuurlijk is het sneu. Aan de andere kant: overal afstand houden en dan wel met elkaar in zo’n hal in de weer, dat was ook raar.’

Afstand houden

Verwarrend bovendien. In het veld is anderhalve meter afstand houden niet nodig, tijdens een time-out officieel wel. Maar bij een 11-15 achterstand in de eerste set is er meer aandacht voor tactische aanwijzingen over het aanvalsspel dan voor coronaregels.

Aan voorschriften, stappenplannen en protocollen geen gebrek. Het kon de binnensport niet ontzien. En het zorgt in het veld voor onnatuurlijke situaties. High fiven – uit blijdschap of als oppepper – is vervangen door een collectief luchtvuistje. Formeel zijn ook de typische volleybalyells uit den boze. Maar dat gebod verliest het in het heetst van de strijd van de euforie: ‘Ka-boem!’

Dat punt neemt geen coronamaatregel de vrouwen uit Joure meer af. ‘Goed gewerkt!’ De gasten uit Harlingen blijken na een spannende derde set een maatje te groot. ‘Ik weet niet wanneer we elkaar weer zien’, zegt Veenema. De skeelers kunnen weer uit de kast. En ach, die 0-3 nederlaag? Die is iedereen, als de competitie na de ‘gedeeltelijke lockdown’ weer hervat wordt, vast allang weer vergeten.