De kwetsbare mensen moeten het dit najaar maar een beetje, eh... uitzoeken

Meest gehoorde reactie nadat ik vorige week minister Ernst Kuipers interviewde: waarom heb je hem eigenlijk niet meteen gevraagd naar long covid/nieuwe vaccins/meer ic-bedden/mondkapjes/qr-codes? Haal door wat niet gewenst: er kwamen nogal wat suggesties op mijn pad.

Daarbij ook een vraag die ik erg raak vond. Gesteld op Twitter door Asha ten Broeke, columnist van deze krant: ‘Het is jammer dat Maarten hem niet op de man af heeft gevraagd: wat gaat de regering doen om te zorgen dat kwetsbare mensen in het najaar en de winter nog veilig de deur uit kunnen?’

Voordat ik daarop kom: aardig misschien om u een inkijkje te geven hoe zoiets nou gaat, zo’n interview met de minister. Het begint enkele weken van tevoren: of ik interesse heb om de minister te spreken over de ‘landelijke functionaliteit infectieziekten’, waarover Kuipers de knoop wil doorhakken. Natuurlijk, graag, altijd, antwoord ik de woordvoerder. Waarna ik gauw opzoek wat die ‘functionaliteit’ in hemelsnaam eigenlijk is.

Drie kwartier is er voor het gesprek ingepland. Maar bij binnenkomst op de dag zelf: ‘Ga hier even zitten. Sorry, de minister moet nog een filmpje opnemen.’ Een gehaaste mevrouw komt langs: ‘Oeps, het worden twee filmpjes. Nog koffie?’

Dan komt de minister aanlopen. Paar grapjes, kort informeel gesprekje – we kennen elkaar nog van voordat Kuipers minister werd. Van de drie kwartier is ruim een half uur over. Natuurlijk kan ik in die tijd maar een of twee onderwerpen bespreken. En een van die onderwerpen staat vast: die ‘landelijke functionaliteit infectieziekten’ natuurlijk. Niet het meest swingende onderwerp, voor gewone stervelingen, en de beveiliging zal me heus niet de kamer uit sleuren als ik er níét over begin. Maar, zo werken die dingen, er is toch zoiets als een informele afspraak om het er even over te hebben.

Wat volgt is, zoals dat vaak met bestuurders gaat, een gesprek waarbij Kuipers veel vervalt in bestuurskamertaal, terwijl ik hem met beide benen op de grond probeer te houden. ‘Een andere bestuurlijke routing, zei je? Vertaal dat eens, wat gaan wij daar als gewone burgers van merken?’ Intussen steekt een ongeruste mevrouw het hoofd om de hoek: we weten dat Kuipers zo naar de ministerraad moet? Van long covid/nieuwe vaccins/ic-bedden/mondkapjes/qr-codes gaat het zeker niet komen.

Maar die vraag van die kwetsbaren: die besluit ik achteraf alsnog te stellen. Via de woordvoerder, een behulpzame man die zelfs op Pinksteren (‘Ik zit even in het kindergeweld’) nog belooft zijn best voor me te doen. Om Kuipers zelf te spreken te krijgen, zou ik hem moeten opwachten bij de Tweede Kamer. Geen goed plan: uit ervaring weet ik dat de minister, plotseling overvallen door zo’n vraag, met een of ander nogal obligaat antwoord zal komen.

Na een paar dagen mailt een andere woordvoerder me het antwoord op Asha’s vraag. Niet woordelijk afkomstig uit de mond van de minister natuurlijk, maar opgeschreven, door ambtenaren die zich baseren op eerdere uitspraken van Kuipers en andere beleidsstukken. Het volledige antwoord zet ik onderaan de digitale versie van dit stuk. Maar in het kort komt het hierop neer:

‘Uitgangspunt is dat de regering de samenleving zoveel mogelijk wil openhouden, ook als het virus weer oplaait. En ja, dat is extra moeilijk voor kwetsbare mensen, maar je kunt medische kwetsbaarheid nu eenmaal niet wegnemen.’

‘Wat we wél willen doen, is via de apotheek zelftests en pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP2-maskers verstrekken. Verder houden we er rekening mee dat de kwetsbaren straks een nieuwe herhaalprik nodig hebben, en hebben we de sectoren gevraagd bij hun coronaplannen niet de kwetsbare groepen te vergeten. En er komen publiekscampagnes, om bewustzijn en begrip te creëren bij het algemene publiek en de kwetsbaren zelf handelingsperspectief te bieden.’

Of eigenlijk, nog korter: Beste kwetsbare, hier nog een prik, en voor de rest, zet ’m op he?

Ik zou me, als ik een kwetsbare was, toch een beetje ongemakkelijk voelen.