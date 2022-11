🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

De kwetsbaarheid van een beeldend kunstenaar. Gijs Groenteman in gesprek met Manuel Kurpershoek

Beeldend kunstenaar Manuel Kurpershoek (70) heeft net een prachtig boek met tekeningen uitgegeven: Lotgenoten. Het zijn schetsen van de mensen waarmee hij in dezelfde ziekenhuisruimte zat tijdens zijn chemokuren. Hun ontroerende schoonheid legde hij vast. Kurpershoek is al sinds 2005 ziek maar staat blijmoedig in het leven: ‘Zo lang ik kan zien, kan ik iets’. Gijs zocht hem op in zijn atelier in Nijmegen.