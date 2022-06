De krijgsmacht groeit opeens weer: extra raketten, vliegtuigen en pantserhouwitsers zijn op komst

Minister Ollongren van Defensie. Beeld ANP - Sem van der Wal

Dat staat in de Defensienota 2022 die woensdag is gepresenteerd door minister Ollongren van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. De nota beschrijft een complex aan investeringen – in materieel, ondersteuning en personeel – die de krijgsmacht moeten versterken.

Met dat doel krijgt Defensie er in de jaren 2022 tot en met 2025 14,8 miljard euro bij en voldoet Nederland in 2024 en 2025 aan de Navo-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product. Vanaf 2026 groeit de begroting structureel met 5 miljard euro. ‘Een enorme investering van ongeveer 40 procent van ons huidige structurele budget’, aldus defensie.

Een greep uit de maatregelen: de voorraden munitie, brandstof en uitrusting worden vergroot; de arbeidsvoorwaarden voor het personeel worden verbeterd; de vuurkracht op land, zee en in de lucht wordt vergroot. Op zee gebeurt dat met langeafstandsraketten voor fregatten en onderzeeboten. Verder wordt een bataljon van de 11e Luchtmobiele Brigade omgevormd naar een supporteenheid voor special operations forces. Voor deze elite-eenheden wordt ook een helikoptereenheid ingericht. Behalve de extra F-35’s wordt het aantal onbemande verkenningsvliegtuigen (MQ-9 Reaper) verdubbeld tot acht, en deze Reapers worden bewapend. Daarnaast krijgt de hele vloot modernere wapens.

Europees sausje

Hoewel het vooral de Navo is die verantwoordelijk is voor de verdediging van bondgenootschappelijk grondgebied tegen externe dreigingen en agressie, is de defensienota overgoten met een Europees sausje. ‘Europa moet meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de eigen veiligheid’, stelt de nota. ‘Door het gezamenlijk aanschaffen en onderhouden van nieuwe capaciteiten kan Defensie beter met internationale partners samenwerken en slimmer inkopen.’

Een van de specialismen waar Nederland op inzet is verdediging tegen de ‘snel toenemende’ lucht- en raketdreiging. Defensie versterkt daarom de raketdefensie (‘Integrated Air and Missile Defence’, IAMD) op land, op zee en in de lucht. Defensie: ‘Er wordt bijvoorbeeld een geïntegreerd systeem ontwikkeld, waarmee jachtvliegtuigen, radarsystemen, Air Command and Control en space-capaciteit worden verbonden met fregatten, onderzeeboten en grondgebonden luchtverdedigingssystemen. Hiermee wordt niet alleen Nederland beter beschermd, maar ook het Navo-grondgebied.’