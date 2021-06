‘De krant ziet er goed uit vandaag. Maar toch 10 procent minder dan als mijn foto’s erin hadden gestaan’

Guus Dubbelman. Beeld Sanne De Wilde

De pandemie is nog niet voorbij, logisch toch dat er beperkingen voor fotografen zijn?

‘De problemen van de mensheid komen in vele geuren en kleuren, en het niet toekennen van een fatsoenlijke perskaart aan een fotograaf van de Volkskrant is een van de kleinere. Maar ik vind het wel een schande.

‘Iedereen die het stadion in gaat, wordt getest. Ik ook, gisteren: ik mocht wel de tribune op, maar niet langs de lijn staan. De krant heeft allerlei pogingen gedaan, mails gestuurd naar de Uefa, maar geen gehoor gekregen. Voor mij is het een pijnlijk proces. Ik loop al sinds 1978 mee, en heb het gevoel dat ik nu aan de kant ben gezet.

‘De positie van fotograferen in het voetbal is sinds 1988, toen de boarding werd geïntroduceerd, steeds verder verslechterd. Op gegeven moment kregen we plekken aangewezen, dan kies je de minst slechte. Tot voor kort kon je dan nog weleens ruilen met de stoel van een collega, dat wordt ook steeds minder toegestaan. Bij het WK ‘86, het laatste toernooi zonder totale boarding, heb ik twee heel mooie foto’s van Maradona gemaakt. Die had ik onder de omstandigheden van daarna nooit kunnen maken.

‘De Uefa en Fifa zien journalistiek als bijvangst. Wij betalen niet, de tv betaalt miljoenen. En onafhankelijke fotografen kunnen onwelgevallige zaken in beeld brengen, dat wordt ook steeds verder ingeperkt. Als er incidenten zijn, bijvoorbeeld een vechtpartij, mag je je niet in die zones begeven.’

Je mag niet langs de lijn fotograferen, maar wel vanaf de tribune. Waarom heb je dat niet gewoon gedaan?

‘De hoofdredactie en de fotoredactie, die me erg steunen, bleven me tot het laatst vragen: doe het nou wel, ga op de tribune zitten. Maar dat is geen fotojournalistiek. De kunst is met bepaalde sluitertijden, met bepaalde lenskeuzes en met geluk iets heel bijzonders maken. Dat lukt niet vanaf de tribune. Vanaf daar maak je videostills.

‘Als ik daar wel was gaan zitten, had de fotoredactie misschien gedacht: dan moeten we een foto van Dubbelman nemen. Nu kunnen ze kiezen uit het aanbod dat vanaf de zijlijn is gemaakt, dat zal altijd beter zijn dan wat ik vanaf de tribune had kunnen maken. Niet fotograferen is in dit geval dus een journalistieke keuze. De krant ziet er goed uit vandaag. Maar toch 10 procent minder dan als mijn foto’s erin hadden gestaan.’

Waarom? De krant kan inderdaad kiezen uit foto’s die de persbureaus maken. Is dat niet voldoende?

‘Ik durf wel te zeggen dat mijn foto’s een eigen signatuur hebben. Het is hetzelfde als waarom ze Willem Vissers naar wedstrijden sturen en niet gewoon de verslagen van persbureaus overnemen. We proberen op onze manier, met ons gevoel, een wedstrijd te vatten. Dat maakt het de Volkskrant.’