De koper is weer aan zet op de woningmarkt, maar hoopt op nog lagere prijzen

Een verkoper laat trots zijn ouderlijk huis zien in Amsterdam op de Open Huizen Dag. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

De verkoper had het jaren voor het zeggen op de huizenmarkt. Vrijwel elk huis werd in no-time verkocht, vaak voor ver boven de vraagprijs. Nu de prijzen dalen en er meer huizen te koop staan, is de koper aan zet. Het aanbod is in jaren niet zo hoog geweest. Op huizensite funda kan de woningzoeker nu kiezen uit ruim 113 duizend huizen. Anderhalf jaar geleden waren dat er minder dan 75 duizend. Slechts 39 procent van de huizen gaat momenteel voor meer dan de vraagprijs van de hand, bleek vorige week uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Een jaar geleden werd bij 82 procent van de transacties nog overboden.

De meerderheid van de woningzoekers die funda ondervroeg, verwachten dat de prijzen verder dalen of ongeveer gelijk blijven de komende tijd. Een voorgevoel dat wordt beaamd door de economen van ING: de bank voorspelt dat de gemiddelde verkoopprijs dit jaar in totaal 6 procent lager uitkomt. Hiermee worden de turbulente prijsstijgingen in de voorgaande jaren overigens nog lang niet tenietgedaan.

De hoop dat de prijzen nog verder dalen is voor veel koopstarters die nu op zoek zijn reden nog even te wachten met de aanschaf van een huis. Ruim de helft van de door funda ondervraagde starters geeft aan nog niet direct te kopen omdat zij denken over enkele maanden minder neer te hoeven leggen voor een woning.

De afgelopen maanden bleek dat velen die op zoek zijn naar een eerste koophuis toch overstag gaan. Hoewel er minder huizen worden verkocht, kopen starters juist meer huizen, bericht de NVM. In het tweede kwartaal van 2023 hebben 15.300 starters een eerste huis gekocht, 400 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hiermee hebben starters een aandeel van 45 procent op de markt voor bestaande koopwoningen, voorheen lag dit rond de 40 procent.

Sinds 2020 houdt de woningsite de zogeheten funda Index bij. Aan bezoekers van de website wordt gevraagd naar hun verwachtingen over de woningmarkt en hun verhuisplannen. Daarnaast meten de onderzoekers hoeveel huizen er te koop staan, en hoeveel bezoekers contact opnemen met een makelaar voor een bezichtiging.

Op de piek van de markt, medio 2021, stonden de makelaarstelefoons roodgloeiend met gemiddeld per woning 25 contactaanvragen van geïnteresseerden. Zelfs om te mogen bezichtigen moest de woningzoeker er vaak snel bij zijn. Nu nemen gemiddeld dertien potentiële kopers contact op, bijna een halvering.

Alleen voor huizen met een vraagprijs tussen de 300 duizend en 400 duizend euro neemt het aantal contactaanvragen juist toe. Dergelijke vraagprijzen gelden na jaren van forse stijging als het lagere prijssegment op de woningmarkt.

Bij duurdere woningen spreekt funda van ‘veel minder interesse’. Door de gestegen hypotheekrente, maar ook door de hogere maandlasten door de inflatie, is een hypotheek van boven de 400 duizend euro voor steeds minder woningzoekenden een haalbare kaart.

Ook opvallend: lange tijd was het devies om eerst een nieuw huis te vinden en dan het oude pas te verkopen. Nu is dat omgekeerd: 26 procent van de woningzoekenden wil eerst verkopen, 19 procent wil eerst kopen. De rest laat geen koophuis achter of heeft geen voorkeur.