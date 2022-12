De koninklijke grafkelder is klaar voor de toekomst: plaats voor minstens twintig nieuwe bijzettingen

Deuren naar het oude gedeelte van de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. De pers mocht maandag voor één keer een kijkje nemen. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Niet iedere bezoeker van de Nieuwe Kerk in Delft zal beseffen dat de band tussen de Oranjes en deze plek op een 16de-eeuws toeval berust. Staatsman en legerleider Willem van Oranje had zijn toevlucht gevonden in het naburige en veilig geachte Prinsenhof, indertijd een klooster met gastenverblijven, toen hij daar in 1584 werd vermoord.

Het familiegraf bevond zich in Breda. Maar die stad was, in wat nu de Tachtigjarige Oorlog heet (1568-1648), in Spaanse handen gevallen en onbereikbaar. Willem kreeg een tijdelijk graf in de Nieuwe Kerk, naar het gebruik dat vooraanstaande vaderlanders nog in een kerk werden begraven.

Tijdelijk werd permanent, want de oorlog zou tot diep in de volgende eeuw voortduren. Het graf werd een kleine, lage grafkelder, waar Willems vierde echtgenote, Louise de Coligny, bij kwam te liggen. Andere familieleden volgden. Zo ontstond een nieuwe traditie: overleden Oranjes worden sindsdien in Delft ‘bijgezet’, zoals de officiële omschrijving luidt.

Zeldzame gelegenheid

Op deze kille maandagochtend heeft de Rijksvoorlichtingsdienst een zeldzame gelegenheid voor journalisten georganiseerd. In groepjes van twee kunnen zij kort de nieuwste uitbreiding van de grafkelder bekijken. In feite is inmiddels sprake van meerdere kelders: de oude werd al eerder uitgebreid en in 1822 aangevuld met een nieuwe kelder aan de achterzijde van de kerk. In 1925 is een voorhal met toegangstrap aangebracht.

Maar na de bijzettingen van prins Claus (2002), prinses Juliana en prins Bernhard (beiden in 2004) dreigde plaatsgebrek. Met enig geschuif zou nog een extra plek kunnen worden gecreëerd, maar dan was het daar beneden ook echt vol. In totaal liggen in het keldercomplex 46 stoffelijke overschotten, vaak in twee kisten boven elkaar.

Anders dan in veel andere landen zijn de crypten niet voor publiek toegankelijk. De toegangstrap, bekend van de televisiebeelden van de meest recente uitvaarten, is afgedekt met een loodzware natuurstenen plaat. Die wordt alleen weggetakeld na een nieuw sterfgeval. Bezoekers moeten het doen met een imponerend monument, het door beeldhouwer Hendrick de Keyser ontworpen en in 1623 voltooide ‘praalgraf’, dat bovengronds voor Willem van Oranje is opgericht.

Commissaris grafkelder

Een keer per jaar inspecteren de burgemeester van Delft, die ‘commissaris’ van de grafkelder is, en de directeur Koninklijke Verzamelingen (een lid van de hofhouding van koning Willem-Alexander) de kelder op ongerechtigheden. Zij gebruikten daarvoor een ook al moeilijk toegankelijke dienstingang aan de zijkant van de kerk.

Dat is nu niet meer nodig. Achter in de zuidkant van de kerk is een stalen deur aangebracht, waarachter een wenteltrap schuilgaat. Enkele meters lager is een geheel uit beton opgetrokken, rechthoekige ruimte gecreëerd, die is opgedeeld in een lange gang en drie vakken. Daarin zijn nissen gemodelleerd, waar in totaal 24 kisten een bestemming kunnen vinden. In het midden geeft een andere stalen deur een doorgang naar het oudere keldergedeelte. Maar die blijft maandag dicht.

In de gang zijn drie eenvoudige banken met blauwe kussens geplaatst, kennelijk voor een toekomstig contemplatief moment. Verwarming is er niet, wel ventilatie en verlichting. De betonnen muren zijn afgewerkt met leemstuc. Het geheel is strak en sober. Met het oog op mogelijk nieuwe denkbeelden over begraven of cremeren, is ook een urnenwand geïnstalleerd.

Binnen in de koninklijke grafkelder is de inrichting strak en sober. Beeld ANP

Niet risicoloos

De uitbreiding was volgens architect Gijsbert van Hoogevest ‘niet risicoloos’. Eerst moest de vloer met grafzerken, rechts van het praalgraf, zodanig worden verwijderd dat hij later weer in oorspronkelijke vorm kon worden teruggelegd. Het uitgraven mocht geen trillingen veroorzaken, om de kerk niet te beschadigen. Grondwater moest worden weggepompt en mocht niet terugkomen, want een betonnen kelder die zou gaan drijven vormde een risico voor de funderingen.

Tussentijds hebben archeologen vier maanden de tijd gekregen voor wetenschappelijk onderzoek. Begraven in een kerk is sinds 1829 verboden, maar was tot die tijd voor welgestelden heel gebruikelijk. Volgens stadsarcheoloog Steven Jongma zijn 581 graven gereconstrueerd en 237 knekelkuilen, met resten van geruimde graven. Skeletten die een informatieve waarde hebben, worden bewaard in het archeologisch depot. Restanten zonder waarde worden herbegraven. Sommige kisten van dik eikenhout kwamen geheel intact tevoorschijn. Drie ervan hadden plaatjes met initialen, een naam of datum. Verdere analyse gaat nog jaren duren.

Aan de kosten van de aanleg van de kelder, volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 4,1 miljoen euro, hebben de Oranjes vier ton bijgedragen. Volgens de architect hebben zij ‘een enorme betrokkenheid’ bij het project getoond. De huidige Wet op de lijkbezorging bepaalt dat alleen leden van het Koninklijk Huis nog in de kerk mogen worden begraven. Voor familieleden die buiten het Koninklijk Huis vallen, moet toestemming worden gevraagd bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Dat is voor prins Friso niet gebeurd. Hij overleed in augustus 2013, na in februari 2012 te zijn bedolven door een sneeuwlawine. Sinds zijn huwelijk, waarvoor geen Toestemmingswet werd ingediend, was hij geen lid meer van het Koninklijk Huis. Hij ligt begraven in Lage Vuursche. Ook de in 2019 overleden prinses Christina trouwde zonder Toestemmingswet en is niet bijgezet in de koninklijke grafkelder. Zij is gecremeerd.