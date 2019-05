De koning die doet waar hij zin in heeft

In de tweeënhalf jaar dat Maha Vajiralongkorn op de troon zit, heeft hij zijn reputatie van zonderling en rokkenjager alleen ­maar versterkt. Hij gaf zijn poedel de rang van maarschalk. En geen Thai die iets durft te aan te merken op de man die vandaag officieel wordt gekroond tot Rama X.

Zijn portret heeft dat van zijn vader op veel plaatsen verdrongen, omdat dat moet van het protocol. Bhumibol is dood, lang leve Maha Vajiralongkorn. Na een jaar van rouw en een spectaculaire crematie heeft Thailand anderhalf jaar de tijd gehad om aan de zoon te wennen. Helemaal van harte gaat dat niet. De overleden Bhumibol Adulyadej is nog op opvallend veel plaatsen aanwezig. Vooral binnenshuis wordt veel meer wierook gebrand voor zijn foto dan voor portretten van zijn zoon, die vandaag tijdens een miljoenen verslindende plechtigheid tot koning wordt gekroond.

Het zal een plechtigheid worden zonder veel emotie. De zoon moet de liefde van de Thai nog verdienen, maar het ziet er niet naar uit dat hij van plan is daar echt zijn best voor te doen. In de tweeënhalf jaar dat Maha Vajiralongkorn nu op de troon zit heeft hij nadrukkelijk despotische trekjes vertoond, en zijn reputatie van zonderling en rokkenjager alleen maar versterkt. Dat hij deze week voor de vierde keer is getrouwd, heeft de eerbied voor de nieuwe vorst er niet groter op gemaakt. Hij trouwde in alle stilte met zijn minnares Suthida, die daardoor sinds maandag ‘koningin Suthida’ heet.

Vereerde vader Bhumibol

De kroning moet een spektakel worden dat de positie van het koningshuis verstevigt, maar tegelijk wordt het een test voor de populariteit van Rama X, zoals Vajiralongkorn de boeken in zal gaan. Op de staatsieportretten draagt hij dezelfde gouden mantel als zijn vader, maar de koning in de mantel lijkt in geen enkel opzicht op de oude Bhumibol. Die werd, en wordt nog steeds vereerd als een heilige. Hij zat 69 jaar op de troon toen hij in 2016 overleed. De Thai hadden het gevoel dat met de oude vorst ook Thailand zelf een beetje was gestorven. Mensen stroomden naar Bangkok om afscheid van hem te nemen, en het paleis kon de drukte nauwelijks aan.

Dat zal vandaag zeker niet gebeuren, maar Maha Vajiralongkorn lijkt zich niet druk te maken om wat het volk van hem denkt. In een land waar zware straffen staan op kritiek op het koningshuis kan hij toch wel doen en laten wat hij wil. En dat doet hij dan ook.

Mensen kijken de live broadcast van de voorbereidingen voor koning Maha Vajiralongkorn's kroning op een straat in Bangkok. Beeld Reuters / Soe Zeya Tun

Hij woont niet eens in het land dat hij regeert. Hij brengt zijn tijd liever door in Zuid-Duitsland, waar hij graag rondloopt in een crop top (naveltruitje), met zijn arm in een sleeve met neptatoeages. Op internet doen beroemd geworden foto’s de ronde waarop zijn bedienden in zwart pak en stropdas in de houding springen voor de halfblote vorst. Nog navranter zijn de uitgelekte foto’s van een fietstochtje met zijn minnares. De koning draagt daarop een soort damesslipje dat de billen bloot laat. Ook hier knipmessen keurig geklede bedienden voor de zonderlinge koning.

De koning doet zo gek als hij zelf wil en wie er iets van zegt verdwijnt in de gevangenis. Zijn poedel Fufu gaf hij de rang van maarschalk (air chief marshall) van de Thaise luchtmacht. Het hondje zat, volgens de ook aanwezige Amerikaanse ambassadeur in Bangkok, aan aan een banket, gekleed in uniform, compleet met witte handschoentjes aan zijn poten. Zijn nieuwe vrouw, een ex-stewardess, ­benoemde hij tot commandant van zijn lijfwacht. Zij kreeg de rang van generaal.

Gegniffel verstomd

Het gegniffel over dat gedrag is verstomd sinds Maha Vajiralongkorn koning is. Hij heeft zich gemanifesteerd als een man met wie niet te spotten valt. Hij heeft de tijd gebruikt om zijn eigen macht te versterken. Hij heeft daarvoor de grondwet laten wijzigen die de junta die sinds 2014 het land ­regeert heeft opgesteld. Hij heeft zich de persoonlijke zeggenschap toegeëigend over alle koninklijke bezittingen. Nu kan hij met de miljardenbezittingen doen wat hij wil. Hij heeft ook de regel geschrapt die bepaalde dat een regent hem moest vervangen als hijzelf in het buitenland verbleef. Dat hoeft nu niet meer. Hij kan zoveel fietsen in Zuid-Duitsland als hij wil. Hij blijft ­regerend koning.

Hij heeft zich zelfs even bemoeid met de politiek: hij verbood zijn populaire oudere zus Ubol Ratana als kandidaat-premier aan de verkiezingen mee te doen. Zij moest zich overhaast terugtrekken, waarna de partij die haar kandidaat had durven stellen, domweg werd verboden.

Geen mens in Thailand die er iets van zal durven zeggen. Over de koning niets dan goeds.