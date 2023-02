De komende jaren zien we het noorderlicht vaker in Nederland. Hoe komt dat?

Het noorderlicht was vannacht goed zichtbaar in Nederland, zoals hier op Terschelling. Beeld ANP / Anton Kappers

‘Het zag er fantastisch uit, het was een prachtig heldere nacht’, vertelt Bert van den Oord, ruimteweeronderzoeker bij het KNMI. De laatste keer dat het noorderlicht zo goed zichtbaar was in Nederland was in 2005.

Het noorderlicht ontstaat bij grote zonne-activiteit. Elektrisch geladen deeltjes worden de ruimte ingeslingerd; daarvan bereikt een klein deel de aarde. Het magnetische veld van de aarde buigt de deeltjes af, waardoor ze vooral rondom de poolgebieden terechtkomen. Daar vindt een chemische reactie plaats met stikstof en zuurstof in de lucht, waarbij groen, rood en paars licht vrijkomt. Hoe dichter bij de polen, hoe zichtbaarder het licht.

Grotere zonnestormen

De activiteit van de zon heeft een cyclus van elf jaar. In die tijdspanne neemt de activiteit toe en zwakt die weer af. Het komende maximum zal plaatsvinden halverwege 2025, berekende NASA in 2020. Dat betekent dat er de komende jaren grotere zonnestormen zijn, waarbij meer geladen deeltjes in de atmosfeer terechtkomen. Daardoor is het noorderlicht ook verder naar het zuiden te zien, en wordt het in het noorden feller.

Van den Oord volgt met zijn collega’s de activiteit van de zon op de voet. Extreme zonnestormen kunnen stroomstoringen veroorzaken en de luchtvaart en telecommunicatie verstoren. Vooraf wist hij dat deze zonnestorm niet zo gevaarlijk zou worden. ‘Hoogstens kon de communicatie met vliegtuigen en hun navigatie verstoord raken. Daar hadden we waarschuwingen voor gegeven, zodat ze op een backup-systeem konden overstappen. Het was vooral erg mooi.’

Meer kans bij helder weer

Door de hogere zonne-activiteit is het noorderlicht de komende jaren vaker in Nederland zichtbaar, verwacht Van den Oord. Tussen half elf ’s avonds en middernacht is de kans het grootst. Helder weer en lange winternachten vergroten die kans verder. Wie het licht in eigen land wil zien, kan het beste naar de Waddeneilanden gaan, niet alleen vanwege de noordelijke ligging, maar ook omdat je daar weinig last hebt van lichtvervuiling.

Tot 1 maart blijft de zonne-activiteit naar verwachting hoog. Of het noorderlicht opnieuw te zien zal zijn? Van den Oord houdt een slag om de arm: ‘Dit vakgebied is met veel onzekerheid omgeven. Het zal niet meer zijn zoals de nacht van zondag op maandag.’ Bovendien kan bewolking het kijkfeest verpesten.