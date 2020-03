De komende dagen volgt de coronapiek: zo zetten ziekenhuizen zich schrap

Kunnen de ziekenhuizen de toevloed van coronapatiënten aan? Dat is de komende dagen de grote vraag. Met man en macht is er de afgelopen dagen gewerkt aan Operatie Coronapiek. Gaan we het redden?

1. Komen de 1.600 ic-bedden er?

‘We hebben nog nooit een landelijk probleem gehad van deze orde’, zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) woensdag in de Tweede Kamer. De ic’s in Brabantse ziekenhuizen lopen nu al over, terwijl het voorlopige hoogtepunt van de belasting pas komende week wordt verwacht.

Vorige week maandag lagen er slechts 96 coronapatiënten op een Nederlandse ic, vrijdag was het aantal al opgelopen tot 873. Komende week zullen het er 1.100 zijn, is de verwachting. Tel daarbij 500 niet-coronapatiënten op en je komt op 1.600 ic-bedden. En die zijn er nu niet.

Een verdubbeling van het normale aantal van 1.150 ic-bedden moet in geval van nood mogelijk zijn. Ziekenhuizen door het hele land zijn druk met ‘opschalen’: het op creatieve wijze creëren van extra (ic-)bedden. Maar gaat dat snel genoeg?

‘Het wordt echt spannend’, zei Gommers. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) beloofde de Kamer donderdag dat het goed zou komen. ‘We gaan het redden’, klonk het ook uit Brabant. Maar diezelfde donderdag werd onverwacht een record van 117 nieuwe ic-opnames genoteerd. Mogelijk moeten ziekenhuizen patiënten naar Duitsland sturen, dat zich bereid toont. Er wordt keihard gewerkt om de ic-capaciteit op te krikken, zei premier Rutte vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Naar verwachting loopt het aantal nieuwe opnames na het weekend terug. Maar daarmee lopen de ic’s nog niet leeg. Coronapatiënten liggen vaak weken aan de beademing. Ook overlijden er relatief weinig op de ic.

2. Gaat de overplaatsing van patiënten soepeler verlopen?

Om Noord-Brabant te ontlasten, worden patiënten (ic en niet-ic) sinds vorige week overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Bijvoorbeeld naar Noord-Nederland, dat nog relatief coronavrij is. Hard nodig, anders hadden de Brabantse ziekenhuizen het deze week al niet gered, aldus Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. Inmiddels zijn al zo’n 500 patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen.

Goede wil genoeg, bevestigde zorgminister De Jonge donderdag in de Tweede Kamer. Toch verloopt de afstemming in de megaoperatie soms moeizaam. Woensdagavond stonden er onaangekondigd plots twee coronapatiënten uit Brabant voor de deur van het Martini Ziekenhuis in Groningen. In Den Bosch bleken er nog eens drie klaar voor onverwacht transport. Dat is om veiligheidsredenen echt niet de bedoeling, zegt Robert van Barneveld van UMCG Ambulancezorg. Er moet immers wel plek zijn en de overdracht van patiëntgegevens moet goed gaan.

De roep om landelijke coördinatie is daarom luid. Daar moet het nieuwe Landelijk Coördinatiecentrum ­Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam voor gaan zorgen. Het LCPS vervangt het regionale coördinatie­centrum dat afgelopen weekend al in Tilburg is opgericht voor de verplaatsing van Brabantse patiënten. Toch zal de echte coördinatie pas zondag beginnen, klinkt het. En zelfs dan blijven de evacuaties een logistieke ­opgave van jewelste.

Een coronapolikliniek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus gaan hierheen. Beeld ANP

3. Zijn er op tijd genoeg beademingsapparaten?

Nijpend wordt het naar verwachting deze week al. Maar een nog grotere piek is eind mei voorzien. Dan zouden er 2.200 ic-bedden nodig zijn, hoofdzakelijk voor 1.700 coronapatiënten. Voor de korte termijn is het haast ondoenlijk om honderden extra beademingsapparaten geleverd te krijgen, later moet dat beter lukken, volgens Gommers. In geval van nood moeten er twee patiënten aan één beademingsapparaat worden gelegd.

Voor distributie van schaarse beschermmiddelen zoals mondkapjes is een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. ‘Dit consortium heeft als doel verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, en te distribueren in het landsbelang’, aldus minister De Jonge. Maar daarmee zijn de tekorten nog niet weggewerkt.

Ook personele tekorten dreigen – ic-verpleegkundigen waren er voor de coronacrisis al te weinig. Chirurgen, anesthesiologen en operatiekamerverpleegkundigen kunnen bijspringen omdat veel planbare zorg is uitgesteld. Fysiotherapeuten leren hoe ze patiënten die aan de beademing liggen het best kunnen omdraaien. Ook duizenden herintreders en vrijwilligers meldden zich. Maar het bijscholen gaat niet zo snel.