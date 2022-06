De kolencentrales gaan harder draaien. Onze belangrijkste leverancier tot kort geleden? Rusland

Kolen in de Russische havenstad Nakhodka in het oosten van Rusland. Beeld REUTERS

Meer stroom door steenkool om gas te besparen

Nederland wekte de afgelopen jaren steeds minder stroom op met kolencentrales. In 2015 werd nog 38 procent van de stroom opgewekt met kolencentrales, in het eerste coronajaar was dit door sluiting van enkele centrales al gedaald naar 8 procent. Door de opleving van de economie is er in 2021 weer meer stroom opgewekt met kolen – zo’n 14 procent. Maar de trend zou ook dit jaar weer dalende zijn. Om de CO2-uitstoot te verminderen mochten de vier Nederlandse kolencentrales immers maar op 35 procent van hun capaciteit draaien. Die productiebeperking is nu tot en met 2024 opgeschort. De opmars van duurzame energie is nog onvoldoende om de kolencentrales te vervangen. Gas is momenteel nog goed voor ongeveer de helft van de Nederlandse stroomopwekking. Het overschakelen van gas op kolen zal leiden tot extra uitstoot van CO2. Energiehoogleraar Martien Visser taxeert dat de besparing van 1 miljoen kuub gas zo’n 1,25 miljoen ton CO2-uitstoot veroorzaakt.

Steenkoolsancties leiden mogelijk tot opkomst nieuwe aanbieders

Voor steenkool was Nederland, net als de rest van de EU, tot voor kort ook sterk afhankelijk van Rusland. Van alle verbruikte steenkool in de Europese Unie kwam in 2020 bijna 56 procent uit Rusland, meldt Europees statistiekbureau Eurostat. Door het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie kunnen de kolen echter niet meer uit Rusland worden gehaald. De Verenigde Staten, Colombia en Australië zijn andere grote leveranciers van steenkool. Aangezien steenkool per schip wordt vervoerd, zijn kolencentrales makkelijker in staat om elders in te kopen. De prijs van steenkool is de laatste maanden wel gestegen, dit kan kansen bieden voor opkomende steenkoolproducenten als Mozambique en Kazachstan. Ook het Verenigd Koninkrijk doet mee.