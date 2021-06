De KNVB zoekt een nieuwe bondscoach. Wordt het Ten Hag, Löw of toch weer Van Gaal?

Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma staat dinsdag de pers te woord na het ontslag van Frank de Boer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De hamvraag bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach is: durft de KNVB nog één keer bij Louis van Gaal aan te kloppen? Een jaar geleden sloeg de bond hem categorisch over. Nu staat Van Gaal (69) opnieuw niet bij voorbaat onwelwillend tegenover een derde dienstverband als bondscoach. Ze kunnen in elk geval bellen.

Namen genoeg verder, al dan niet met een baan. Erik ten Hag. Clarence Seedorf. Ruud Gullit met Henk ten Cate. Jogi Löw, vrij inmiddels bij Duitsland, al teerde hij lang op zijn reputatie. Feit is: de KNVB heeft als de wiedeweerga een bondscoach nodig. Een nederlaag in Oslo tegen Noorwegen, op 1 september, is geen optie, in de aanloop naar het WK van Qatar.

De bond is in last na het vertrek met onmiddellijke ingang van Frank de Boer, na het mislukte EK. Directeur betaald voetbal Eric Gudde gaat spoedig met pensioen, om plaats te maken voor Marianne van Leeuwen. ‘We gaan verder evalueren, breder dan de coach alleen’, zei directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, vooruitlopend op weer een schoonmaak in Zeist, inclusief zelfreflectie. Hij hintte op een ‘echte baas’, in navolging van De Boers voorganger Ronald Koeman.

Niet op de lijst

Vorige keer, na het vertrek van Koeman, had het eenvoudig kunnen zijn. Louis van Gaal was bereid. En hij is al jaren een baas. Hij is officieus gepensioneerd, maar zo’n overzichtelijke klus, van september tot het EK, had hij best gewild. Hij zat naast de telefoon, maar wie ook belde, geen KNVB.

Op het lijstje van de bond stonden destijds nog twee andere namen dan De Boer: Frank Rijkaard geniet het vrije leven in Amsterdam en toonde geen interesse. De bond dacht, door hem alleen te benaderen, bovendien te hebben voldaan aan de groeiende roep om diversiteit in de top. Peter Bosz zat zogenaamd vast bij Leverkusen, al had Bosz zelf niet het idee dat de KNVB zijn best had gedaan voor hem. Hij tekende onlangs bij Lyon, en zit dus nog vaster dan vorig jaar.

Van Gaal kwam op geen lijstje voor. Dat maakt het nu lastiger om aan te kloppen bij de man die stil leeft in de Algarve. Dat ze hem de vorige keer oversloegen, zal een reden hebben. Misschien acht Zeist zijn persoonlijkheid te sterk. En de spelers hielden de duidelijk aanwezige Van Gaal af. Ze zeiden dat ze voort wilden op de lijn van Koeman, met veel eigen verantwoordelijkheid. Ze overschatten zichzelf, zo is gebleken, al speelde mee dat de aanvoerder, Virgil van Dijk, wegviel en daarmee de hiërarchie diffuus werd.

Cruijff-filosofie

Wie anders? Phillip Cocu? Giovanni van Bronckhorst? Ze willen allebei wel, eens. Cocu heeft hetzelfde probleem als De Boer, al is hij beter in communicatie. Drie keer kampioen geworden met PSV, maar in het buitenland ontslagen bij Fenerbahçe en Derby County. Van Bronckhorst werkte laatstelijk in China, met een uitstekende staat van dienst bij Feyenoord.

Bert van Marwijk, Guus Hiddink, Dick Advocaat. Of ze nu vrij zijn of niet, je kunt niet bij ze blijven aankloppen, al geldt dat in feite ook voor Van Gaal. Peter Bosz houdt van heel aanvallend voetbal, al won hij weinig prijzen. Anderzijds is hij de grootste aanhanger van de filosofie van Cruijff, waarmee het Nederlandse voetbal rigoureus brak tijdens het afgelopen EK. In die categorie past ook Wim Jonk, maar die heeft nog nooit als hoofdtrainer bij een topclub gewerkt. Jonk is orthodox in zijn denkwijze. Bij Volendam heeft hij de Cruijff-filosofie uitgerold tot in de jeugd toe.

Henk ten Cate zou ook best willen, al werkte hij de laatste jaren alleen in de zandbak, zoals ze clubs in het Midden-Oosten noemen. Erik ten Hag zou eveneens een begrijpelijke keuze zijn. Hij staat midden in het voetballeven, is succesvol bij Ajax en voetbalt zoals Nederlanders het graag zien. Op de aanval. Alleen: hij verlengde zijn contract tot 2023, en net als De Boer is hij geen groot redenaar.

Buitenlander

De buitenlander is ook populair in brede kring. Maar buitenlandse clubtrainers die een goede baan hebben, Jürgen Klopp en co, zijn onbetaalbaar. Antonio Conte is vrij. Jogi Löw van Duitsland ook. Hij heeft een schat aan ervaring en is 61 jaar. Löw bouwde Duitsland om van een defensief voetballend, cynisch elftal tot een ploeg waarvan de wereld leerde houden, met de wereldtitel van 2014 als hoogtepunt. In de laatste toernooien faalde hij. Hij zou best bij Oranje passen. Net als Van Gaal overigens. En anders kan de bond altijd een advertentie zetten op KNVB.nl.