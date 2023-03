De kloof tussen stad in platteland in vier kaarten

Zicht op Rotterdam vanuit het Groene Hart. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij de verdeling van geld wordt te weinig rekening gehouden met dunbevolkte gebieden, zei premier Rutte maandag in reactie op het rapport Elke regio telt!. Onderzoekers van drie adviesraden (de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) betogen hierin dat het Rijk anders moet omgaan met de verschillen tussen regio’s. De welvaartskloof is ‘principieel niet te rechtvaardigen’.

De gemeenten met de hoogste gemiddelde huishoudinkomens liggen allemaal in het westen van het land. De onderzoekers stellen dat het Rijk vooral investeert in regio’s die al economisch krachtig zijn, zoals de Randstad en de regio Eindhoven.

De huisarts is voor veel burgers niet meer om de hoek; de gemiddelde afstand is nabij de landsgrenzen vaak zo’n 2 kilometer. Ook andere voorzieningen zoals het ziekenhuis, de basisschool en de supermarkt verdwijnen steeds meer uit het dorpsleven.

In de voormalige veenkoloniën en in het noorden van Limburg is de levensverwachting 4 tot 5 jaar lager dan elders. De verschillen zijn nog groter als wordt gekeken naar de levensverwachting in goede gezondheid. Een inwoner van Kerkrade kan gemiddeld op minder dan 60 gezonde jaren rekenen, in veel gemeenten is dit ruim 10 jaar meer.

Al in 2016 hadden inwoners aan de randen van het land beduidend minder vertrouwen in de Tweede Kamer dan in de rest van het land melden de onderzoekers. In 2023 werd dit beeld bevestigd bij de stembussen. BBB, FvD, PVV, JA21 en BVNL, die worden gezien als protestpartijen, trekken buiten de Randstad en op studentensteden na, veel meer stemmers.