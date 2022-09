De klimaatcrisis door kinderogen – doe mee aan dit speciale project

Beeld Julius Schrank / de Volkskrant

‘Volwassenen blijven zeggen: we zijn het aan jonge mensen verplicht om hun hoop te geven. Maar ik wil jullie hoop niet. Ik wil jullie paniek.’ Deze woorden van klimaatactivist Greta Thunberg illustreren dat jongeren de klimaatcrisis anders benaderen dan volwassenen. Zij voelen vaak sterker dat hun toekomst op het spel gaat.

Tijdens de jaarlijkse VN-klimaattop in november beginnen we daarom met een project waarbij we zeven kinderen van 14 tot 18 jaar over de wereld gaan volgen die leven op plekken waar acuut klimaatgevaar heerst.

Deze lokale klimaatcorrespondenten – uit Amerika, Canada, Groot-Brittannië, de Filippijnen, Peru, Kenia en Nederland – zullen laten zien hoe verschillende klimaatproblemen zoals droogte, bosbranden en overstromingen hun leven raken, reflecteren op de gevolgen en mogelijke oplossingen en krijgen via de krant de kans vragen te stellen aan beleidsmakers die over hun toekomst beslissen.

Enkele klimaatcorrespondenten stellen we alvast voor

Mary, 17 jaar, woont in Kenia, dat kampt met de grootste droogte in veertig jaar. Ze is moeder van de 1,5 jaar oude Loyoto die ze amper kan voeden. De voorraden zijn op en de voedselprijzen hoog vanwege de oorlog in Oekraïne.

Emhil, 15 jaar, uit Peru, leeft op grote hoogte, en voert met zijn familie de strijd tegen de smeltende gletsjers. Door de stijgende temperaturen smelt het ijs en droogt de landbouwgrond uit. Zijn familie wil niet dat hij boer wordt, want op het platteland is geen toekomst.

Marisa, 18 jaar, in Pond Inlet in Canada, ziet hoe de tradities van de Inuit onder druk komen te staan door het smeltende zee-ijs. Ze droomt ervan om als Inuit over de wereld te reizen en aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. ‘Er zijn roodborstjes en andere vogels uit het zuiden die je hier vroeger nooit zag.’

Charlie, 14 jaar, woont nabij Angel Fire in New Mexico. Zij strijdt met haar familie tegen de bosbranden. ‘Na een enge film kun je het licht uitdoen. Dit soort angst gaat niet weg.’

