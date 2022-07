De kleine boer wordt steeds zeldzamer en opvolgers zijn niet te vinden

De weg maar een zuivelboerderij in Zundert. Beeld Robin Utrecht / ANP

Het kabinet wil de stikstofoverschotten onder andere bestrijden door veehouderijen uit te kopen. Eerdere uitkoopregelingen waren geen doorslaand succes. Zo was er tot 2020 een stoppersregeling voor varkenshouders, met als doel de geuroverlast in dichtbevolkte gebieden te verminderen. Meer dan 500 varkenshouders meldden zich aan, maar uiteindelijk staakten maar 278 varkensboeren hun bedrijf. Toch neemt het aantal landbouwbedrijven in Nederland al jaren af. Niet door uitkoop, maar door een concentratie van de werkzaamheden en een gebrek aan opvolgers.

In 2000 telde Nederland in totaal 97 duizend landbouwbedrijven, in 2021 waren dat er nog maar 52 duizend. Wel worden de bedrijven steeds groter. De gemiddelde rundveehouder had rond de eeuwwisseling 89 runderen en nu bijna het dubbele. Bij varkenshouders is het gemiddeld aantal dieren per bedrijf zelfs ruimschoots verdrievoudigd, van minder dan duizend naar ruim 3 duizend. In Nederland zijn nu 3,8 miljoen koeien en ruim 11 miljoen varkens. Dat blijkt uit de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitkoop kan een gunstige optie zijn voor agrariërs die geen opvolger kunnen vinden. Ongeveer de helft van de bedrijfshoofden van landbouwbedrijven is 55 jaar of ouder, en 59 procent van hen zegt nog niet te weten wie het bedrijf gaat overnemen. Dat verschilt wel sterk per sector. De meeste melkveehouders (63 procent) hebben een opvolger op het oog, van de geitenhouders maar 19 procent. Het gebrek aan opvolgers kan ook leiden tot een verdere concentratie van de landbouw in enkele zeer grote bedrijven: hoe kleiner het bedrijf, hoe minder vaak er al een opvolger bekend is.