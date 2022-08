De kiosk in Moskou die het aandurft de kritische bijlage van Novaja Gazeta te verkopen, is drie kwartier wandelen

Hoe komt een Rus aan informatie? Geen overbodige vraag in een tijd waarin duizenden websites door de Russische overheid zijn geblokkeerd. Telegram en YouTube zijn nog toegankelijk, maar het vereist de nodige inspanning om daar het kaf van het koren te scheiden en de talrijke ‘fabeltjesfuiken’ te omzeilen. De televisie biedt inmiddels vrijwel avondvullende staatspropaganda middels talkshows en ‘analytische’ programma’s.

De krant dan, misschien? De papieren krant, bedoel ik dan, die waar de Russen vroeger zelfs voor in de rij stonden, toen ze nog een nauwelijks te stillen honger naar informatie kenden. Ik schreef er ooit een stukje over voor Volkskrantrubriek Dag In Dag Uit. Het was 1990, de Sovjet-Unie bestond nog en kolkte van binnen. Op straathoeken werd geleurd met pamfletten en zelf uitgegeven krantjes. En bij de krantenkiosk in Leningrad vormde zich zelfs al drie kwartier voor de verse kranten arriveerden een lange rij gegadigden.

Informatie deed er toe, in die dagen, ze behoorde tot de eerste levensbehoeften. De mensen wilden na decennia van staatscensuur haarfijn weten hoe het zat, wat er vandaag of gisteren nu werkelijk was gebeurd, en vooral: wat de dag van morgen zou brengen. En ze stonden er graag voor in de rij, net als voor sinaasappels of zelfs brood.

We zijn ruim dertig jaar verder. Het is een zinderend hete dag in een stil provincieplaatsje een kilometer of vijftig buiten hoofdstad Moskou. Wie hier geen goede internetaansluiting heeft leeft in een haast volkomen isolement van de boze buitenwereld. Het is stil rond de kiosk vlak bij de markt, en achter het glas is het armoe troef. Je hebt er de keus tussen het boulevardblad Ekspress-Gazeta en de schreeuwerige Komsomolskaja Pravda, die een oplage claimt van een miljoen exemplaren en bol staat van stukken die de loftrompet steken over Ruslands ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Ik loop door.

Terug in Moskou

Maar terug in Moskou is er heuglijk nieuws. Al voor de tweede keer is de redactie van de kritische krant Novaja Gazeta erin geslaagd een heuse papieren bijlage met lezenswaardige longreads, analyses en interviews te produceren. Een bijlage bij een krant die al niet meer bestaat, althans niet op papier. Hoofdredacteur en Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov trok dit voorjaar zelf de stekker eruit, want normale journalistiek bedrijven was door nieuwe draconische wetten niet meer mogelijk. Maar de redactie gaf zich niet gewonnen en kwam met een dubbeldikke bijlage, in het overmaatse formaat van het vroegere Vrij Nederland, die razendsnel van de hand ging. Een tijdsdocument.

De bijlage die door Novaja Gazeta wordt gemaakt.

Nu is er dan nummer twee. Een kiosk die het aandurfde de publicatie te verkopen ligt op drie kwartier gaans. Achter het glas zit een intelligent uitziende dame op leeftijd die in een geanimeerd gesprek is verwikkeld met een mannelijke leeftijdgenoot. ‘Ze zijn net gebracht’, onderbreekt ze vriendelijk de conversatie, wijzend op de stapel tijdschriften in cellofaan. Als ik voorstel dat ze het wisselgeld houdt, zegt ze vriendelijk doch beslist: ‘Nee, daar ben ik heel principieel in.’

De legendarische kiosk op het Poesjkinplein in Moskou.

Het is een déjà vu. Precies zo liep ik vroeger ook door de stad, langs kiosken en boekwinkeltjes waar je zeldzame publicaties kon aantreffen die nergens anders te vinden waren. Zoals de legendarische kiosk op het Poesjkinplein, waar ze nog tot ver in het Poetintijdperk opvallend kritische lectuur verkochten. Tot ook die kiosk definitief moest verdwijnen.

En dan dat haast triomfantelijke gevoel. Gevonden! Plus het tastbare genot van dat – letterlijk – gedrukte woord, zelfs al zijn alle afzonderlijke artikelen ook online toegankelijk. In het huidige Rusland voelt het als een reddingsboei in een woelige zee.