De kinderschoenen ontgroeid: het internationaal strafrecht is volwassen geworden

Toen drie weken geleden de Wagner-troepen van Jevgeni Prigozjin oprukten naar Moskou, doemde plotseling een scenario op dat tot dan ondenkbaar was: een machtsgreep die een einde zou maken aan de heerschappij van Vladimir Poetin.

Wat zou er in dat geval met de man gebeuren? Zou hij standrechtelijk worden geëxecuteerd, zoals in 1989 gebeurde met de Roemeense dictator Ceausescu? Of zou hij in de gevangenis verdwijnen? Het zou de nieuwe machthebbers opzadelen met een probleem: een vijand in de kelder die elk moment, mochten de kansen keren, weer kan opmarcheren naar het regeringspaleis, als Napoleon vanaf Elba.

Er was een betere optie. De coupplegers zouden Poetin op het vliegtuig kunnen zetten. Enkeltje Zestienhoven, het Nederlandse vliegveld dat het dichtst bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag ligt, hemelsbreed 18 kilometer, een ritje van 23 minuten over de A13.

De aanklager van het hof, Karim Khan, heeft namelijk een onderzoek geopend naar de president. Op 17 maart ging het arrestatiebevel uit. Poetin zou duizenden Oekraïense kinderen hebben laten deporteren naar Rusland. Grote kans ook dat Khan nog meer aanklachten wegens oorlogsmisdrijven voorbereidt.

Rome, 17 juli 1998

Dat zo’n scenario geen sciencefiction is, is op zich al spectaculair. Tot voor kort was het dat namelijk wél. Er was geen sprake van dat leiders van een grootmacht zich ooit voor een vreemde rechter zouden moeten verantwoorden voor misdrijven, in hun naam begaan. Straffeloosheid was de norm. De afgelopen dertig jaar echter heeft het internationaal strafrecht een enorme ontwikkeling doorgemaakt, een die buiten het vakgebied onvoldoende wordt beseft.

Een belangrijke stap daarin werd gezet op vrijdag 17 juli 1998, ’s avonds om een paar minuten voor 11, maandag 25 jaar geleden. In Rome werd toen het statuut van het Internationaal Strafhof vastgesteld door een vergadering met vertegenwoordigers van bijna 150 landen.

‘Het Internationaal Strafhof in Den Haag kan worden opgericht’, schreef de Volkskrant de volgende ochtend. ‘Met een zeer grote meerderheid werd gisteravond de tekst van het statuut goedgekeurd: 120 voor, 7 tegen en 21 onthoudingen. De conferentie is geslaagd in haar opzet: een hof vormen dat plegers van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, waar ook ter wereld gepleegd, gaat berechten.’

Aan de stemming waren vijf weken van zinderende onderhandelingen voorafgegaan, in het hoofdkantoor van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) in de Italiaanse hoofdstad. Een deel daarvan werd bijgewoond door de Volkskrant. De diplomatieke vergaderzalen waren niet toegankelijk voor journalisten, maar dat maakte niet heel veel uit. In de wandelgangen konden diplomaten op de schouder worden getikt voor een gesprekje boven een kop FAO-koffie.

De beste informatie kwam van een slag mensen dat een sleutelrol speelde: juridische experts van ngo’s. Vaak leek het of niet de grote vergaderzaal van de FAO, maar de bescheiden Sudan Room, de ruimte van de ngo’s, het kloppend hart van de conferentie was.

Internationale media leken de vergadering te beschouwen als een slaapverwekkend kletscircus. Ter plekke kon je op je klompen aanvoelen dat hier geschiedenis werd geschreven, maar dat gevoel werd buiten het FAO-gebouw niet breed gedeeld. Veel pers was er niet.

Scepsis

Het tekent de scepsis die de strafrechtelijke aanpak van oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid destijds ten deel viel. Bijna alle misdrijven waren op dat moment immers onbestraft gebleven.

Jawel, na 1945 waren nazikopstukken berecht in Neurenberg en hun Japanse evenknieën kwamen voor het Tokiotribunaal. De roep tot het oprichten van een permanent hof voor oorlogsmisdrijven werd echter in de kiem gesmoord door de Koude Oorlog.

Pas in de jaren negentig, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, kwam er beweging in de zaak. In mei 1993 riep de Veiligheidsraad van de VN een Joegoslaviëtribunaal in het leven, in november 1994 gevolgd door een tribunaal voor Rwanda. In dat land had kort daarvoor een genocide plaatsgevonden die, om de preambule van het Statuut van Rome te parafraseren, ‘het geweten van de mensheid hevig schokte’.

Slobodan Milosevic voor het Joegoslaviëtribunaal, juli 2001. Beeld Getty

Ook deze twee ‘speciale tribunalen’ stuitten lange tijd op brede scepsis. Mensen als de Servische president Slobodan Milosevic en zijn Bosnische zetbaas Radovan Karadzic zouden zich, zo werd gezegd, natuurlijk nooit en te nimmer laten arresteren. En werden vredesonderhandelingen niet gefrustreerd als een van de partijen vervolging boven het hoofd hing?

De vorderingen van de tribunalen gaven weinig aanleiding tot optimisme. Pas in mei 1997 wist het Joegoslaviëtribunaal één verdachte te veroordelen (de kleine vis Dusko Tadic), en bij het Rwandatribunaal ging het niet veel beter. In het afgelegen Tanzaniaanse toeristenstadje Arusha, waar het Rwandatribunaal gevestigd was, toonden rechters en aanklagers zich in 2003 tegenover de Volkskrant narrig dat journalisten – zonder zelf ooit naar Arusha te komen – steeds maar weer van elkaar overschreven dat het hof een puinhoop was. Klopt niet, zeiden ze terecht: het Rwandatribunaal is op stoom.

Speciale tribunalen

Hoe is, twintig jaar nadien en 25 jaar na de geboorte van het Statuut van Rome, de stand van zaken? Hoe gaat het met het internationaal strafrecht?

Uitstekend.

Met name de speciale tribunalen zijn een groot succes geworden, zo stelt oud-hoogleraar volkenrecht Harry Post vast in de Netherlands International Law Review. Tussen 1993 en 2017, toen het hof werd opgeheven, is het Joegoslaviëtribunaal erin geslaagd alle 161 aangeklaagde personen te vervolgen. Voortvluchtigen zijn er niet. Ook de drie grootste schurken – Milosevic, Karadzic en Ratko Mladic – kwamen voor de rechter, zij het dat Milosevic voortijdig stierf. De vonnissen van het tribunaal en de rechtsgang waren ‘indrukwekkend’, schrijft Post.

Félicien Kabuga, augustus 2022. Beeld AFP

Het Rwandatribunaal was evenzeer succesvol. Toen het hof in 2015 zijn deuren sloot, waren van de 93 aangeklaagden er nog slechts zes op de vlucht. Een van hen, Félicien Kabuga, werd in 2020 alsnog aangehouden. Hij wordt berecht door de strafrechtelijke bezemwagen van de tribunalen, het eveneens in Den Haag gevestigde Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT).

Ook een derde speciaal tribunaal, dat voor Sierra Leone, heeft gedaan waarvoor het in 2002 was opgericht. Toen het hof in 2013 sloot, was nog slechts één verdachte op de vlucht; inmiddels is hij overleden. De hoofddader, oud-president van Liberia Charles Taylor, zit 50 jaar celstraf uit in Engeland.

Belangrijke jurisprudentie

Maar dat is niet alles. Misschien nog belangrijker is dat de tribunalen enorm hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het internationaal strafrecht, dat tot dan in de kinderschoenen stond. Jurisprudentie ontbrak, afgezien van die uit Neurenberg en Tokio.

Door de rechters van het Joegoslaviëtribunaal werd bijvoorbeeld vastgesteld dat het oorlogsrecht ook geldt in burgeroorlogen. Tot dan werd ervan uitgegaan dat de Geneefse conventies alleen in internationale conflicten een rol spelen.

De tribunalen voor Joegoslavië en Rwanda hebben het concept ‘command responsibility’ verder ontwikkeld, het principe dat bevelhebbers aansprakelijk zijn voor het wangedrag van ondergeschikten. Het werd bovendien toegepast op niet-militaire autoriteiten. Een variant hiervan was het door het Joegoslaviëtribunaal geïntroduceerde begrip ‘joint criminal enterprise’: elk lid van een georganiseerde groep is verantwoordelijk voor misdaden, gepleegd voor het gemeenschappelijk doel.

Charles Taylor (links) bij het Sierra Leone-tribunaal, september 2013. Beeld ANP

Baanbrekend was de erkenning van seksuele misdrijven. Zo werd verkrachting bestempeld als middel van oorlogsvoering en werd de bewijsdrempel ervoor verlaagd. Verkrachting werd in 1998 voor het eerst bestraft als vorm van genocide, in de zaak tegen de Rwandese oud-burgemeester Jean-Paul Akayesu. Het was sowieso de eerste keer in de geschiedenis dat een rechter een veroordeling wegens genocide uitsprak.

Die rechter was de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay, die het later nog zou schoppen tot rechter van het ICC en Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. In december 2003, toen ze inmiddels president van het Rwandatribunaal was, sprak ze een ander historisch vonnis uit, dat in het ‘mediaproces’. Voor het eerst werden mensen – drie Rwandese Hutu’s – veroordeeld wegens het in de media aanzetten tot genocide.

Hoofdverdachte Ferdinand Nahimana, oprichter van radiozender Mille Collines, hoorde het ‘schuldig’ en de strafmaat (levenslang) stoïcijns aan, alsof het weerbericht werd voorgelezen. ‘Zonder geweer of machete veroorzaakte u de dood van duizenden onschuldige burgers’, sprak Pillay. Het was ‘de belangrijkste uitspraak van mijn leven’, zei ze een dag na het vonnis in een interview met de Volkskrant. ‘Het was een marteling. De nacht ervoor heb ik geen oog dicht gedaan. Het is vreselijk om mensen tot zo’n zware straf te veroordelen.’

Ferdinand Nahimana (links) voor het Rwandatribunaal, december 2003. Beeld AFP

Ook het VN-tribunaal voor Sierra Leone schiep belangrijke jurisprudentie. Het hof veroordeelde voor het eerst personen wegens het inzetten van kindsoldaten en voor het eerst werden gedwongen huwelijken aangemerkt als misdaad tegen de menselijkheid.

Verzet van de VS, Rusland en China

En het Internationaal Strafhof? Daar is het beeld meer gemengd. Het hof kwam tergend langzaam op gang. Het lijstje door het ICC veroordeelde oorlogsmisdadigers maakt tot nu weinig indruk. Regeringsleiders en hoge militairen zitten er niet bij. Lange tijd werden alleen misdrijven in Afrika onderzocht, wat het hof vanuit het continent het verwijt van eenzijdigheid opleverde. Bovendien laat het strafhof in sommige bloedige conflicten, zoals de Syrische burgeroorlog, geheel verstek gaan.

Dat komt door de tangbevalling van het hof, in juli 1998 in Rome. Tientallen ‘gelijkgezinde’ landen, waaronder Nederland, hadden daar een hof met vergaande bevoegdheden bepleit. Andere landen echter eisten een veiligheidspal. Linksom of rechtsom wilden ze vervolging van hun onderdanen kunnen tegenhouden. Met name het verzet van de VS, Rusland en China was van belang. Met hun vetorecht in de Veiligheidsraad zouden zij het hof flink kunnen dwarsbomen.

Nuon Chea, tweede man van de Rode Khmer, voor het Cambodjatribunaal, november 2016. Beeld EPA

Uiteindelijk kreeg de raad een beperkte rol in het statuut van het hof, dat immers (anders dan de speciale tribunalen) geen VN-rechtbank is. De aanklager kan een onderzoek openen als een misdrijf is gepleegd in een staat die het statuut heeft geratificeerd (daarvan zijn er inmiddels 123), óf als de verdachte onderdaan is van zo’n staat. Die beperking geldt niet wanneer de Veiligheidsraad een zaak aanbrengt. In dat geval heeft het hof alle vrijheid van handelen. Tot nu toe is dat alleen gebeurd inzake Soedan en Libië.

Pikant: als eenmaal een zaak is geopend, kan de aanklager alle betrokken individuen aanklagen, ook onderdanen van staten die geen partij zijn bij het hof. Voor de VS is dit het grootste punt van ergernis. In zijn Afghanistan-onderzoek bijvoorbeeld mag aanklager Khan ook door Amerikanen gepleegde oorlogsmisdrijven aanpakken (iets dat, heeft hij gezegd, voor hem ‘geen prioriteit’ heeft).

Universele rechtsmacht

Het Statuut van Rome bevat nog een belangrijk beginsel: dat van ‘complementariteit’. Dit houdt in dat het hof alleen optreedt indien de nationale rechter niet in staat of bereid is verdachten te berechten. Met andere woorden: het is in de eerste plaats aan nationale rechtbanken, niet aan het hof, om oorlogsmisdrijven te vervolgen. Van die optie wordt steeds meer gebruikgemaakt.

Het werk van de speciale tribunalen en het Internationaal Strafhof heeft wereldwijd het besef doen toenemen dat de ernstigste misdrijven, waar dan ook gepleegd, niet ongestraft mogen blijven. Eindelijk kreeg het begrip ‘universele rechtsmacht’ handen en voeten – het beginsel dat elk land tot vervolging mag overgaan, ook als het geen enkele band heeft met de dader, met de slachtoffers of met de plek waar het misdrijf is gepleegd.

Ratko Mladic voor het Joegoslaviëtribunaal, juni 2011. Beeld Getty

Steeds meer landen kregen wetten die zoiets in praktijk mogelijk maken, zoals Nederland in 2003 met de Wet internationale misdrijven. Duitsland is bij uitstek een land dat zich van zijn beste kant laat zien; menige Syrische beul verdween daar al achter de tralies. Ook Nederland laat zich niet onbetuigd, op voorwaarde dat de verdachte zich op Nederlands grondgebied bevindt (een beperking die vrijwel alle landen zichzelf opleggen).

Zeker moeten de ‘hybride’ tribunalen worden genoemd, nationale rechtbanken in Libanon, Oost-Timor, Senegal, Cambodja en Kosovo die met internationale steun werden opgericht voor ernstige misdrijven, zoals de door de Rode Khmer gepleegde genocide. Ook hier is het beeld gemengd, hoewel de jurisprudentie van het Cambodjatribunaal in de woorden van Post ‘van indrukwekkende kwaliteit’ is.

Kritiek

Op alle tribunalen was door de jaren heen kritiek, vaak terecht. Voor een deel geldt die nog steeds. Maar zonder wrijving geen glans. De kritiek droeg ertoe bij dat lessen werden getrokken en dat nu per saldo het internationaal strafrecht serieus moet worden genomen.

Vóór de oprichting van het Joegoslaviëtribunaal was dat volstrekt niet het geval. Handboeken volkenrecht hadden hooguit een historische paragraaf over Tokio en Neurenberg. Internationaal recht is tegenwoordig spannender dan toen, en relevanter. Dankzij bovengenoemde ontwikkelingen is het recht, schrijft Post, ‘onvergelijkbaar gezonder en belangrijker dan dertig jaar geleden’.

Met als klap op de vuurpijl nu het arrestatiebevel tegen Poetin. Via een geitenpaadje in het Statuut van Rome heeft aanklager Khan zich toegang verschaft tot de oorlog in Oekraïne. Het Internationaal Strafhof laat eindelijk zijn tanden zien. De machtsgreep van Prigozjin is mislukt, maar de positie van Poetin is niet langer vanzelfsprekend. Het Zestienhoven-scenario blijft mogelijk.