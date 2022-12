De kerstman: heilige van Nederlandse origine die zijn geloof aan de wilgen hing

Een man verkleed als de kerstman rent een blokje om in het Gelderse Boven-Leeuwen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De baard pluizig en wit, de wangen rood van de kou. De kerstman, kindervriend, wintersfeermaker en, voor ieder die het maar geloven wil, de man die met kerst de rode sokken komt vullen.

Een verzinsel van de commercie, voortgebracht door de Coca-Cola-reclames van begin vorige eeuw, zoals vaak wordt gedacht? Toch niet. De kerstman gaat al eeuwen mee. Vele eeuwen, zelfs.

De kerstman zoals we die vandaag de dag kennen werd waarschijnlijk geboren in het jaar 1804, in New York. Daar, bij eliteclub het Historisch Genootschap, probeerde handelaar John Pintard een nieuwe vorm van stichtelijk vermaak te bedenken voor de lagere klassen, die in de vrije dagen rondom kerstmis vaak zwaar beschonken voor overlast zorgden. Als oplossing kwam Pintard met een heilige die hij kende van de Hollandse kolonisten: Sinterklaas.

Jawel, de enige echte goedheiligman. Want kijk nog eens goed: het is geen toeval dat hij rondloopt in een rood pak, en dat hij als naam gewoon het Hollandse woord ‘Sinterklaas’ draagt, maar dan uitgesproken met een Engels accent: ‘Santa Claus’. De kerstman en de goedheiligman zijn één. Made in Holland, geëxporteerd naar New York, en daar omgedoopt tot weldoener van het Kerstfeest, om het schuim der natie te disciplineren.

Vanaf dat moment ging het snel. Nieuwkomers verheugden zich over de hippe, nieuwe mode: wat leuk dat ze hier in Amerika op deze manier kerstfeest vieren.

Puddingbuik

De opvallende, dikke buik ontwikkelde de kerstman al vroeg. ‘Hij had een breed gezicht en een rond buikje. Dat schudde als hij lachte, als een kom vol met pudding’, zo beschreef de New Yorkse predikant Clement Moore de kerstman in een bekend gedicht uit 1822. Langzaam begon Santa Claus zijn oude, bisschoppelijke uiterlijk af te leggen – de kerstman van Amerika moest immers iedereen aanspreken. De kruizen en bisschopsstaf verdwenen, de habijt werd een rood pak, en de mijter verslapte tot een winterse puntmuts.

Een vrolijke, knuffelbare, volkse kerstman rolde er uit de gedichten en boeken tevoorschijn. Ook zijn paard, in de Europese traditie ontleend aan het vliegende paard Sleipnir uit de Noordse mythologie, moest hij inleveren. In een ander rijmpje, uit 1821, werd het dier omgevormd tot een dier dat beter paste bij de sneeuwrijke New Yorkse winters: ‘Zijn rendier galoppeert door de koude nacht, over daken en door de sneeuw.’

Het rendier werd een heel span rendieren, het zadel een arrenslee, en in plaats van over de daken galoppeerde de Sint van New York gewoon door de lucht. Afkomstig van de Noordpool, zo kwam het al snel te heten, waar men hem een werkplaats vol met elfjes toebedacht en zelfs een al even goedlachse vrouw – de genadeslag voor zijn laatste beetje bisschoppelijkheid. Rond 1860 was de kerstman zoals we die vandaag kennen voltooid.

Wat zijn succes kan verklaren? Misschien wel zijn flexibiliteit om allerlei culturele invloeden te absorberen, denkt de Amerikaanse kerkhistoricus Adam C. English, auteur van een academische biografie van de historische bisschop Nicolaas. ‘Het voortdurend veranderen en aanpassen van legendes is precies de reden waarom we ze ons vandaag nog herinneren’, zei English, toen deze krant hem enkele kerstfeesten geleden interviewde. ‘Mensen beseffen niet dat tradities juist moeten veranderen, om te kunnen blijven bestaan.’

Transkerstman

Dat heeft de kerstman altijd goed begrepen. In de Amerikaanse tradities luidt de naam van de kerstman ‘Kris Kringle’, wat een verbastering is van het Duitse woord voor het kerstkindje, ‘Cristkindl’. En toen postorderbedrijf Montgomery Ward in 1939 een weggeefboek bedacht met daarin een extra rendier, Rudolf met de rode neus, deed de kerstman er niet moeilijk over. Leuk, kom erbij: Rudolf kreeg zelfs een tekenfilm en een eigen kerstlied.

Lastiger heeft de kerstman het met de moderne tijd. Want na twee eeuwen is Santa gewoon nog altijd gewoon een middelbare witte heteroseksuele man, iets dat toch niet helemaal meer van deze tijd is. Inmiddels is er, aangejaagd door het toegenomen zwarte zelfbewustzijn, in de Verenigde Staten een groeiende vraag naar hulpkerstmannen van kleur. Maar in praktijk kunnen Black Santa en, jawel, de transkerstman echter vooral op veel weerstand rekenen, zo valt onder meer te zien in de net verschenen HBO-documentaire Santa Camp.

Een kwestie van wennen misschien. De kerstman doorstond de transformatie naar een ander feest en legde zelfs zijn godsdienst af voor een aards bestaan met vrouw, elven en rendieren. Een volgende moderniseringsslag, naar een meer inclusief kerstmens kan er wellicht ook nog wel bij.