De ‘kerstboomschaamte’ te lijf op een akker in Vierakker: ‘Het is toch niet meer van deze tijd dat we levende bomen afzagen’

Als schrijver Bas Steman (51) met zijn kerstboom met kluit komt aanlopen, kan hij niet anders dan aan die ene sketch van Van Kooten & De Bie denken. ‘Hier moet het ergens zijn, moeder’, zegt zoon Frank van Putten (De Bie), sprekend met de voor hem kenmerkende kiezen op elkaar. ‘Ja, we hadden vorig jaar een boom met kluit, met Kerstmis, hè, en die hebben we toen teruggezet in het bos’, legt moeder Carla van Putten (Van Kooten) uit. ‘Want zo vier je milieubewust kerstmis, natuurlijk.’

De Van Puttens waren hun tijd begin jaren negentig ver vooruit. In het hele land zijn de afgelopen jaren stukken grond omgetoverd tot openluchtstallingen voor kerstbomen. BeterBoompje en Adopteer een Kerstboom zijn twee landelijke initiatieven om kerstvierders milieubewust en zonder ‘boomschaamte’ aan een exemplaar met een lange levensduur te helpen. Op Kerstboomgaard.nl in het Gelderse Vierakker kan wie maar wil zelfs zijn eigen fijnspar of nordmann kiezen, na de Kerst terugplaatsen en hetzelfde exemplaar aan het einde van het jaar weer uitgraven.

‘Het is toch niet meer van deze tijd dat we levende bomen afzagen om drie weken in huis te zetten en dan weer weg te doen’, zegt Steman, terwijl hij op de terugbrengdag in Vierakker met zijn vrouw Ariane Greep (63) een gat graaft. ‘Op deze manier hebben we een boom die tot in lengte van dagen met ons mee kan.’

‘Leuke beleving’

Kerstboomgaard.nl in Vierakker, niet ver van Zutphen, is een initiatief van Niels Hartvelt en Maaike Schoenmaker. Voor 29,95 euro abonnementskosten per jaar nemen zij op hun akkertje de zorg over de herplante bomen over. ‘Vier jaar geleden zijn we begonnen’, zegt Niels. ‘Tot nu toe zit er veel liefdadigheid van ons in, het kan nog niet uit. Met zo’n vierhonderd abonnementen moet dat hier wel lukken.’

Dit jaar kwamen ze in Vierakker uit op 103 bomen van abonnees. Een is van Okke en Jacoline Zeldenthuis uit Zutphen, die er met hun kinderen Eva (7) en Lars (6) een uitje van maken. ‘We doen dit in het kader van duurzaamheid, maar het eerst uitzoeken van een boom en dan terugbrengen is ook een leuke beleving voor de kinderen’, zegt Jacoline. ‘Zo leren ze dat een boom niet uit de winkel komt’, zegt haar man.

De grootste winst van kerstboomhergebruik is de reisafstand. Ieder jaar een boom uit Denemarken heeft een veel groter effect op milieu en klimaat dan een uit Nederland die jaarlijks wordt hergebruikt. Het scheelt bovendien kunstmest- en pesticidengebruik, wat gangbaar is in de kerstbomenkweek. Om niet alsnog het milieuvoordeel teniet te doen moet de kerstboomstalling wel in de buurt zijn. ‘Een half uur rijden is eigenlijk al te lang’, zegt Hartvelt van Kerstboomgaard.nl. Binnenkort hoopt hij rond Arnhem en Apeldoorn ook veldjes te openen.

Op een deel van het veld in Vierakker staat veel nieuwe aanwas, voor toekomstige abonnees. Wie elders een boom heeft gekocht en die wil houden, kan ook in Vierakker terecht. ‘Met veel water, natuurlijke mest en liefde gaan we die proberen te redden’, zegt Hartvelt lachend. Vaak een hele opgave, vooral als bomen machinaal zijn gerooid en veel van de wortelen zijn afgesneden. Potgekweekte bomen hebben vaak een grotere kans, mits ze niet te droog zijn geworden in de warmgestookte huiskamers. ‘Overleeft de boom het niet, dan krijgen ze voor de volgende Kerst een nieuwe van ons mee.’

Boomgarantie

Hartvelt en Schoenmaker bieden bij een abonnement namelijk altijd boomgarantie. Voor Erika Holwerda, die al jaren meedoet omdat ze altijd ‘een beetje verdrietig wordt van al die afgezaagde bomen langs de straat in januari’, is dat geen overbodige luxe: ‘Tot nu toe zijn ze steeds doodgegaan’.

Om genoeg bomen te hebben om de boomgarantie-belofte waar te maken, planten Hartvelt en Schoenmaker niet alleen voor iedere afgeleverde boom twee nieuwe aan, maar redden ze ook bomen. Zoals bij de versnipperaars in Zutphen en Brummen, waar op inleverdagen voor gebruikte bomen 50 eurocent per boom wordt betaald. Bomen met kluit worden apart gezet en naar Vierakker versleept.

Over de potgekweekte nordmann die de Volkskrant meebracht, gekocht bij een bouwmarkt, is Hartvelt niet heel hoopvol gestemd. ‘Deze is wel erg droog’, zegt hij na het weghalen van de plastic pot. ‘Maar er zitten nog wel veel naalden aan, dat is een goed teken.’

In december zullen we zien hoe kerstboom nummer 72 het er in Vierakker vanaf heeft gebracht. Hopelijk beter dan die van Carla en Frank van Putten destijds. ‘Is dat onze boom, moeder?’, zegt Frank naast een gelabelde bruine stok, die zonder naalden uit de grond steekt. ‘Hij ziet er niet zo best uit, moeder.’