‘De Kerst haalt Boris Johnson wel, maar het nieuwe jaar? Dat weet ik niet’

Boris Johnson sprak afgelopen vrijdag met politieagenten in Uxbridge. Beeld Getty Images

Waar openen de Britse kranten vandaag mee, Patrick?

‘Boris Johnson wordt van alle kanten aangevallen. Enerzijds is er veel te doen over de foto’s van het jongste feestje die The Guardian gisteren openbaar maakte, waar te zien is dat hij en zijn collega’s in de tuin van Downing Street van wijn en kaas genieten. Maar het gaat ook veel over de nieuwe maatregelen, waaronder de coronapassen bij grote evenementen. Hoewel de meeste Britten daar wel vrede mee hebben, leidt het binnen zijn eigen partij tot woede en het opstappen van Brexit-minister Frost.’

Vanwaar die weerstand tegen de coronamaatregelen? Er valt toch best wat voor te zeggen met het gevaar van omikron?

‘Dat gevaar is nog niet echt gebleken in Engeland. Het aantal nieuwe besmettingen is enorm, dat ligt hier rond de 80- tot 90 duizend per dag. Maar dat heeft nog niet geleid tot een enorme stijging van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen daalt al tien dagen op rij. Anders dan in Nederland lijkt Engeland redelijk goed beschermd tegen de nieuwe variant omdat er al 28 miljoen boosterprikken zijn gezet. Critici, zoals de minister van Financiën, wijzen dan ook op het geringe gevaar van omikron terwijl de minister van Volksgezondheid en modelwetenschappers juist nieuwe maatregelen willen.’

Waarom wordt die snelle vaccinatiecampagne niet gezien als een groot succes voor Johnson?

‘Johnson vindt zelf ook dat het daar veel meer over moet gaan, maar zijn probleem zijn de openbaringen over die feesten en borrels. Het Engelse coronabeleid is gebaseerd op vertrouwen. Mensen houden zich best goed aan de regels en als de regering daar een loopje mee lijkt te nemen, is dat heel schadelijk. Ik sprak een buurvrouw op een legale borrel die zei dat ze haar zieke vader vorige Kerst niet had gezien. Als je dan ziet dat ze op Downing Street wel hele leuke feestdagen hadden, is dat heel pijnlijk.

‘Binnen zijn eigen partij wordt hem erg aangewreven dat hij als gevolg van de onthullingen twee districten verloor. Zijn partij gedoogde Boris Johnson heel lang omdat hij als geen ander in staat was om verkiezingen te winnen: hij is een geweldige campagnevoerder. Maar als hij dat niet doet, wat is dan nog het nut van die man?’

De vorig jaar ontslagen topadviseur Dominic Cummings wordt gezien als het lek van die feestjes. Is hij alleen uit op wraak of speelt er meer?

‘Wraak is heel belangrijk voor Cummings. Hij heeft veel rancune omdat het in zekere zin aan hem te danken is dat er zo’n goede vaccinatiestrategie is opgezet. Dat hij vorig jaar op straat is gezet, ziet hij als stank voor dank. Hij is dus uit op de val van Boris Johnson. Er zijn ook geruchten dat Cummings dat wil om zijn goede vriend Michael Gove, de grote rivaal van Johnson binnen de partij, premier te maken. Wat dus wel vaker aan de hand is, is nu ook het geval: het politieke probleem heeft een persoonlijk motief.’

Gaat Boris Johnson met al die schandalen de Kerst wel halen?

‘De Kerst wel, maar ik weet niet of hij het nieuwe jaar haalt. Alles hangt ervan af of hij het aandurft om nieuwe coronamaatregelen te nemen. Het idee is nu dat mensen met Kerst feest kunnen gaan vieren en daarna de rekening krijgen. Maar als hij dat zal doen, dan komt er waarschijnlijk een wantrouwensoffensief in zijn partij. Kamerleden die geen vertrouwen meer hebben leveren een brief in en als dat er 54 zijn, volgt er een leiderschapsstrijd. Als dat eenmaal op gang komt, kan het snel gaan. Margaret Thatcher was eind 1990 nog in Parijs voor een overleg van de Europese Gemeenschap toen het gebeurde, een week later was ze geen premier meer.

‘Er worden nu twee mogelijke opvolgers genoemd: Rishi Sunak, minister van Financiën en Liz Truss die sinds vandaag ook minister van Brexit-zaken is. Het is interessant, want als die eerste het wordt, dan levert de partij de eerste premier met een Brits-Aziatische achtergrond en die tweede zou haar derde vrouwelijke premier zijn. Voor een partij die bekendstaat als conservatief is dat een aanlokkelijk vooruitzicht.’

Dit betekent waarschijnlijk dat jij ook geen rustige Kerst tegemoet gaat.

‘Nee ik neem even geen vrij. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik zit hier nu beter dan in Nederland.’