De kermis mag weer, maar of het genoeg is?

Er kunnen weer een aantal (kleinere) kermissen worden gehouden. ‘Gelukkig maar. Iedereen begon echt humeurig te worden.’ Beeld Marcel van den Bergh

De muziek beukt van alle kanten door elkaar, kinderen rennen lachend rond en de geur van de bakkerskraam zweeft rond over het plein. De kermis is weer terug in het dorp. Voor veel van de jongste bewoners is dat ieder jaar weer een hoogtepunt. ‘Je gunt het ze ook zo’, zegt Coen van Hooft, terwijl hij zijn zoon om de trampoline filmt. ‘Bij ons in het dorp is de kermis afgelast, dat was wel een teleurstelling. Gelukkig kunnen mijn kinderen nu nog hierheen.’

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kunnen er in Nederland weer kermissen worden gehouden. In Moergestel en Zevenaar konden de eerste kermisexploitanten afgelopen weekeinde weer aan de slag. ‘Gelukkig maar’, zegt Priscilla van Ewijk bij het eendjesvissen. ‘Iedereen begon echt humeurig te worden.’

De gemeente heeft de exploitanten dit jaar wat meer ruimte gegeven. Hierdoor passen alle attracties die er normaal zijn ook vandaag naast de kerk op het plein. Er zijn looproutes uitgestippeld en overal kunnen de bezoekers hun handen desinfecteren.

Beeld Marcel van den Bergh

Tevreden

Burgemeester Hans Janssen is een tevreden mens. ‘De kermis is voor iedereen; jong en oud, arm en rijk’, zegt hij met een subtiel Brabants accent. ‘Wij zijn meteen na de aangekondigde versoepelingen om tafel gaan zitten en hebben toen besloten dat een kermis op anderhalve meter heus wel kan. Het gaat het hele weekend al prima.’

Echt druk is het nog niet op het plein. De kermis in het hart van Brabant is dan ook niet de grootste van Nederland. Er zijn niet meer dan twintig attracties, maar voor de jeugd in het dorp is het genoeg. De kleuters vermaken zich in de draaimolen en de pubers rennen met een opblaasknuppel achter elkaar aan.

Bij de schiettent staat exploitant Mickey Schimmelpenninck. Met zijn luchtbuksen en een handvol prijzen reist hij normaal gesproken het hele land door. Dit jaar niet. De kermis in Moergestel is een zeldzaamheid, hierna zit Schimmelpenninck weer zes weken thuis. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de kermissen in Nederland. ‘Het is geen normale baan, het is een levenswijze. Mensen denken dat we er na de versoepelingen weer lekker tegenaan kunnen, maar veel gemeenten hebben de kermis dit jaar afgelast. Normaal staan er zo’n duizend kermissen door heel Nederland. Dit seizoen zijn dat er een stuk of vijftig’, zegt Schimmelpenninck hoorbaar gefrustreerd.

Beeld Marcel van den Bergh

Concurrentie

Volgens burgemeester Janssen is het ook lastig om op alle plekken een kermis coronaproof te maken. ‘Iedere gemeente moet zelf kijken of het kan. Bij ons gaat ook niet alles door. In onze hoofdgemeente, Oisterwijk, is de kermis wel afgelast. Daar gaat het niet op anderhalve meter.’

Doordat er zo weinig kermissen zijn dit jaar, wordt ook de concurrentie groter. Zo gaat de kermis in Tilburg hoogstwaarschijnlijk wel door, maar wordt die een stuk kleiner. De organisatie schrapt daar bijna driekwart van de attracties. ‘Normaal gesproken zijn daar wel vijf schiettenten’, zegt Schimmelpenninck. ‘Nu is er maar één welkom.’ Hij hoopt op extra steun van de overheid, maar rekent daar niet op. Bij het protest op het Malieveld was hij erbij: ‘Dat ging hartstikke netjes, we proberen op een vredige manier het culturele belang van de kermis te laten zien.’

Toch is ook Schimmelpennick zichtbaar blij om weer op een dorpsplein te staan – net als als zijn collega’s. Angst voor het virus lijkt er niet meer te zijn. ‘Het is nu aan ons’, zegt Coen van Hooft. ‘Of er een tweede golf komt, hebben we zelf in de hand.’ Met zijn kinderen loopt hij richting de botsauto’s. Zij zijn het virus alweer vergeten.