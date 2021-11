‘De kerken zijn open, de markten zijn druk, maar in Oeganda blijven hoge aantallen coronagevallen uit’

Vaccineren gebeurt in Oeganda vaak op straat, hier in Kampala. Beeld AP

Mark, hoe staat Oeganda er in de strijd tegen het coronavirus voor?

‘Vergeleken met andere delen van de wereld is het hier enorm meegevallen. Hoge aantallen ernstig zieken en doden zijn Oeganda goeddeels bespaard gebleven. Officieel zijn in Oeganda sinds het begin van de pandemie 3.249 mensen overleden. Ook als het er in werkelijkheid iets meer zijn, is het een heel klein aandeel van een bevolking van naar schatting zo’n 45 miljoen mensen.

‘De meest recente coronacijfers van de Oegandese regering zijn van afgelopen zaterdag. Ik kijk niet naar het absolute aantal besmettingen, maar naar het percentage positieve tests. Dat lag zaterdag op 0,4 procent. In vergelijking met Nederland (afgelopen week 22 procent, red.) is dat extreem laag.

‘Afgelopen juni is eigenlijk de enige keer geweest dat het virus hard heeft toegeslagen. Dat is de enige keer dat ik merkte dat de ziekenhuizen overliepen. Mensen stonden in rijen voor de ziekenhuizen, in de stad klonken sirenes. Mijn buurvrouw is toen ook aan covid-19 overleden.’

Zijn er wel coronamaatregelen?

‘Vrijwel niet meer, behalve dan dat Oeganda wereldrecordhouder in het sluiten van scholen is. Al sinds het begin van de pandemie zijn de scholen hier dicht. Eerder dit jaar was er een korte heropening, niet eens van alle klassen, maar dat was vrij snel weer voorbij. Volgens mij is Oeganda het enige land in Afrika waar de scholen momenteel dicht zijn. Onlangs is wel eindelijk toegezegd dat het onderwijs in januari weer opengaat.

‘Verder zijn er weinig coronamaatregelen hier. De kerken zijn open, de markten zijn druk, je kunt gewoon naar de supermarkt en iedereen zit naast elkaar in de minibusjes. Het leven is back to normal – behalve dan die schoolsluiting.

Een mierenhoop groeit in een lokaal van een school in Busia, Oeganda. De scholen zijn al meer dan een jaar dicht vanwege corona. Beeld AP

‘Niemand weet waarom de regering de scholen gesloten houdt. Officieel zegt de regering: school kun je inhalen, het is belangrijker om niet ziek of dood te gaan. Kinderen kunnen op school elkaar aansteken en vervolgens thuis hun familie, klinkt steeds als argument. Maar omdat het leven zich verder normaal voltrekt, vraag je je des te meer af wat die schoolsluiting voor een zin heeft. De ramp die zich in het onderwijs voltrekt staat in geen verhouding tot de virusbestrijding.’

Heb je enig idee hoe komt dat Oeganda relatief weinig zieken en overlijdens kent?

‘Er zijn verscheidene theorieën, maar het is moeilijk te zeggen wat wel een rol speelt en wat niet. De meeste experts denken dat de demografische opbouw meezit. Als je de cijfers mag geloven, heeft Oeganda een van de jongste bevolkingen ter wereld. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 17 jaar. Voor wie hier woont is dat duidelijk: je ziet hier veel jeugd en zelden iemand met grijs haar.

‘Soms klinkt ook de vraag: missen we niet gewoon veel zieken en overlijdens, omdat er geen betrouwbare statistieken zijn? Maar als een ziekte echt toeslaat, merk je dat heus wel. Dat kan niet onopgemerkt voorbij gaan.

‘In Zuid-Afrika schatten ze dat 60 tot 70 procent van de bewoners het coronavirus al heeft gehad. Nu zich een nieuwe coronagolf aandient, zeggen de beleidsmakers te hopen dat die minder erg wordt, omdat groepsimmuniteit een rol kan gaan spelen. Dat is interessant: als je niet iedereen hebt kunnen vaccineren, moet je hopen dat natuurlijke immuniteit een handje kan helpen. In Oeganda en andere Afrikaanse landen zou dat ook zo kunnen gaan.’

Hoe staat het inmiddels met die Oegandese vaccinatiecampagne?

‘Daar zit inmiddels wel beweging in. Volgens de officiële cijfers zijn in Oeganda 6 miljoen prikken gezet. Mijn ruwe schatting is dat 1,5 à 2 procent van de Oegandezen volledig is gevaccineerd.

‘Mondjesmaat worden wel meer mensen gevaccineerd. Het is niet meer zo dat we hier in Afrika helemaal geen vaccins hebben. Een paar keer per maand landen er vliegtuigen met vaccins van Covax of uit China. En met name de Amerikanen zijn vrij actief in het bedrijven van dit soort gezondheidsdiplomatie.’