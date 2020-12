De kerk kookt voor Carnisse: ‘Het eten is hier altijd lekker en met liefde gemaakt’

Dorcas Chepkwony (midden) en Setkin Sies (rechts) delen maaltijden uit in de Kerk van de Nazarener in Rotterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Onder een afdakje van de Kerk van de Nazarener schuilen vijf kippen die het te nat vinden om te scharrelen. Binnen, in de evangelische kerk aan de noordrand van het Zuiderpark in Rotterdam, vermengt de geur van spiritusbranders onder de rechauds zich met de spijzen van het kerstdiner.

‘Soms heb je geen zin om te koken en soms heb je niks om te koken’, zegt een mevrouw die per scootmobiel door een stortbui naar de kerk is gekomen. ‘Alle beetjes helpen als je je best doet om uit de schuldsanering te blijven. En het eten is hier altijd lekker en met liefde gemaakt.’

Een afhaalmaaltijd is voor de meeste Nederlanders een luxe uit luiheid, of een geste om de horeca door de lockdown te helpen. Voor degenen die vanavond naar de kerk in de wijk Carnisse komen, is dit gratis kerstmenu eerder manna uit de hemel. Op het menu staan broccoli met champignons, kiprollade, gestoofde peren en pommes duchesse. Plus, het is immers bijna Kerst, een klein bakje ijs. De meeste huishoudens die hier een warme maaltijd afhalen, zitten net boven de inkomensgrens van de voedselbank.

Uit de hand gelopen

‘Het Sosurwo Fonds, de stichting achter deze maaltijden, steunt van oorsprong projecten in Kenia’, vertelt Dorcas Chepkwony, samen met kok Claudia Elderkamp de drijvende kracht hier. Maar zeker sinds de coronacrisis zien de initiatiefnemers dat hun hulp ook nodig is in hun eigen wijk. Het maaltijdproject is ‘uit de hand gelopen’, zegt Chepkwony. ‘We begonnen in mei met zestien mensen, die voorheen ook al samen in de kerk kwamen koken en eten. Vanavond maken we 98 maaltijden.’

De aanwas is volledig te danken aan mond-tot-mondreclame. Er zijn inmiddels ook flyers gemaakt (‘afhaalmaaltijden voor Carnisse, als u even niets te makken heeft!’), maar die zijn nog niet eens rondgedeeld.

‘Corona heeft de armoede nog zichtbaarder gemaakt in Carnisse’, constateert kerkelijk werker Setkin Sies. ‘De informele economie in de wijk is ingestort. Veel mensen die eerst grijs of zwart werkten, bijvoorbeeld als schoonmaakster, zijn hun inkomsten kwijt. Anderen verloren hun uitzendbaan en hebben nu een uitkering.’

Uitgerekend nu is het lastig deze groep te bereiken. Vóór de coronacrisis kon je in Carnisse en omgeving bijna elke avond wel ergens eten of een maaltijd afhalen – gratis, of voor een kleine bijdrage. Bij kerken, in het buurthuis, op scholen. Door de lockdown liggen die activiteiten bijna overal stil. Samen eten is voorlopig niet mogelijk. De kerkdienst op Eerste Kerstdag zal met dertig aanwezigen zijn – de zitplaatsen zijn bestemd voor eenzame buurtbewoners. De andere gelovigen kunnen thuis via een livestream meekijken.

Voedselbank

Om vijf uur staat al het eten klaar en druppelen de eerste afhalers binnen. Ze desinfecteren hun handen, krijgen mondkapjes als ze die niet bij zich hebben, hun naam wordt afgestreept op de aanmeldlijst. De een deelt uitbundig zelfgemaakte kerstkaarten uit aan de vrijwilligers, de ander neemt stil en met gebogen hoofd het afhaaltasje aan.

In de Kerk van de Nazarener zien ze mensen van allerlei pluimage langskomen. Ouderen die slecht ter been zijn, mensen die verlegen zitten om een praatje, waar nu weinig tijd voor is. Gezinnen met kinderen in de schuldsanering, zzp’ers zonder inkomen die door hun laatste reserves heen zijn, Oost-Europese arbeidsmigranten. De tekst van Loesje – ‘Aan het eind van mijn geld houd ik altijd een stuk maand over’ – is hier tastbaar: als de uitkeringen en salarissen net zijn uitbetaald, is het iets rustiger.

Tegen zessen zijn alle maaltijden opgehaald. Gastvrouw Dorcas Chepkwony en kok Claudia Elderkamp zijn moe maar tevreden. Ze maken zich ook zorgen. De kerk ziet veel nieuwe gezichten aankloppen sinds corona, ook bij de voedselbank en de kledingbank. In de kerkzaal staan de tafels met producten klaar voor de voedselbank – shampoo, blikken soep, koffie, rooibos, zonnebloemolie, rijst, kerstkransjes.

‘Succes is een keuze’

‘We zien de voedselpakketten slinken. We vullen als kerk de pakketten aan, want er zijn minder kerkgangers die producten meebrengen’, zegt kerkelijk werker Setkin Sies. ‘Vroeger zeiden we dat je pech had als je arm was, tegenwoordig zeggen we dat succes een keuze is. Met andere woorden: dan heb je gefaald, hoewel je zelf niet kunt kiezen waar je wieg heeft gestaan. De samenleving is harder geworden.’

Tassen vol producten, van kerststol tot wasmiddel, worden in de Kerk van Nazarener uitgedeeld aan mensen die het moeilijk hebben. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toch is er ook steun. Voor de afhalers van de maaltijden staat er, dankzij een gulle particuliere gift, een shopper van de COOP klaar met een kerststol, chips, wasmiddel en, geleverd door het Rode Kruis, shampoo en tandpasta. Voor gezinnen met kinderen is er een doos met een verrassing.

‘O, wat aardig, dat had ik niet verwacht!’, zegt een mevrouw die de spullen overlaadt in haar eigen boodschappentas op wieltjes. ‘Ik heb nog nooit een kerstpakket gekregen. Dankjewel voor de moeite en het lekkere eten. Fijne Kerst en blijf gezond allemaal. Tot volgende week.’

DE NIEUWE BUURMAN Dit is deel zes van de serie ‘In Carnisse’, de Rotterdamse wijk waar burgemeester Ahmed Aboutaleb een dag per week actief is. ‘In 2021 gaan we met elkaar aan de slag om Carnisse mooier, groener en veiliger te maken’, schrijft de burgemeester in het Nederlands, Bulgaars, Pools en Turks in de Carnisser Courier, de wijkkrant. ‘Als nieuwe buurman wil ik graag een goede buur zijn en meehelpen.’ Aboutaleb is dinsdag geopereerd aan zijn schildklier en verwacht half januari weer aan de slag te gaan.