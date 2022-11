‘De kans op een militaire coup is na de speech van Bolsonaro flink afgenomen’

De vertrekkende Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Beeld ANP / EPA

Dag Joost, na twee dagen stilte legde Bolsonaro dinsdagmiddag een verklaring af. Waarom werd daar met spanning naar uitgekeken?

‘De grote vraag was of Bolsonaro zijn nederlaag zou aanvechten of de overwinning van Lula zou erkennen. In het verleden heeft hij namelijk vaak gezegd dat hij alleen kon verliezen als er sprake was van fraude. Hij heeft dat op allerlei manieren verkondigd. De afgelopen jaren zei hij onder meer dat het elektronisch kiessysteem van Brazilië fraudegevoelig was.

‘In een heel korte speech, zo’n 2 minuten, koos hij alsnog voor het democratische pad. Hij stelde dat hij ‘altijd binnen de lijnen van de grondwet heeft gespeeld’ en dat tegenstanders hem ten onrechte als ‘ondemocratisch’ bestempelen. Hij gaf aan dat hij zich nu ook zal voegen naar de grondwet, wat erop duidt dat hij de uitslag niet zal aanvechten.

‘Hij sprak echter geen woord over Lula. Hij feliciteerde zijn tegenstander niet, zei niets over winst of verlies. Wat hij wel erkende: aan zijn termijn komt over twee maanden een eind. Vervolgens was het zijn stafchef die in één zin de boodschap van Bolsonaro expliciet maakte: ‘De president heeft me geautoriseerd om het transitieproces te beginnen.’

Waarom kiest Bolsonaro er nu voor om niet de confrontatie aan te gaan?

‘Het kan meespelen dat er een aantal rechtszaken tegen hem loopt, onder meer vanwege machtsmisbruik, het verspreiden van nepnieuws en zijn desastreuze coronabeleid. Nu hij nog president is, heeft dat weinig effect op hem, maar als hij vanaf 1 januari weg is, kan hij worden vervolgd. Oud-presidenten zijn niet immuun voor het rechtssysteem. Het is Lula, ook oud-president, ook overkomen. Bolsonaro wil mogelijk ook om die reden niet meer olie op het vuur gooien. Hij noemt zichzelf een democraat en stelt dat hij altijd binnen de grenzen van de grondwet is gebleven, dat klinkt al bijna als een juridisch verweer.

‘Maar ik denk dat het voor hem vooral een pragmatische overweging is. Hij heeft zijn knopen geteld en is tot de conclusie gekomen dat dit strategisch gezien het beste pad is om te bewandelen. Hij benadrukte in de speech ook dat zijn beweging is gegroeid in het parlement, dat hij de leider is van miljoenen Brazilianen die staan voor ‘God, familie, vaderland en vrijheid’. Ik blijf jullie leider, zei hij tegen zijn achterban. Bolsonaro is nu 67, Lula is tien jaar ouder, het zou zomaar kunnen dat hij over vier jaar gewoon weer meedoet.’

Een deel van de aanhangers van Bolsonaro accepteerde in eerste instantie de uitslag niet en ging de straat op om te demonstreren. Had hij ook een boodschap voor hen?

‘Bolsonaro begon zijn speech door zijn kiezers, zo’n 58 miljoen, te bedanken. Hij sprak ook specifiek de aanhangers toe die de afgelopen twee dagen de straat opgingen. Het waren weliswaar geen massale protesten, maar er demonstreerden toch vele duizenden mensen op honderden plekken in het land. Ze blokkeerden snelwegen met auto’s, vrachtwagens en autobanden en ontregelden het land. Een belangrijke haven kon niet opereren en op een vliegveld bij Sao Paulo moesten tientallen vluchten worden geannuleerd.

‘Tegen hen zei hij dat hun protest voortkomt vanuit ‘verontwaardiging en een gevoel van onrecht over het electorale proces’. Maar hij zei ook dat zijn aanhangers zich niet moeten verlagen tot ‘hoe links het land altijd malaise bracht’, dat ze vredig moesten demonstreren, zonder vandalisme.

‘Het was een heel kleine oproep aan de demonstranten om zich in te houden. Bolsonaro stond onder grote druk om de angel uit de protesten te halen. Ook mensen in zijn eigen politieke omgeving drongen erop aan, omdat zij zagen wat voor consequenties de acties hebben voor het land.’

Is de toespraak van Bolsonaro voldoende om de rust te doen terugkeren?

‘Wat voor effect die heeft, is nog moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat ze in het kamp Lula heel blij zijn dat Bolsonaro de uitslag niet aanvecht. Met de spanning die er al is, had het flink kunnen ontsporen. Zie hoeveel van zijn aanhangers al bereid waren om tot ingrijpende acties over te gaan terwijl Bolsonaro nog niks had gezegd. Het ziet er nu naar uit dat er een vrij normale machtsoverdracht komt. Dat is hoe dan ook een opluchting voor veel mensen in Brazilië.

‘Tegelijkertijd blijft het voorlopig zo dat er duizenden, tienduizenden, misschien honderdduizenden mensen zijn in Brazilië die geloven dat er tijdens deze verkiezingen is gefraudeerd, ze geloven in een leugen. Nog zorgwekkender is het dat Bolsonaro niet eens zijn aanhangers hoefde aan te moedigen, duizenden gingen uit zichzelf de straat op om een militaire coup te eisen. Dit zijn mensen die de complottheorieën van de rechts-radicale president volledig hebben overgenomen. Hetzelfde zagen we in de VS, waar Trump zijn achterban met onwaarheden voedde.

‘Die spanning blijft dus. Die groep radicale aanhangers kan zich ook de komende tijd nog blijven roeren en dat kan tot incidenten leiden. Maar de kans op onlusten op 1 januari tijdens de machtsoverdracht, zoals de Amerikaanse Capitoolbestorming, is wel flink afgenomen.’