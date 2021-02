De Kamer ziet een premier op coronacampagne en wil zelf niet achterblijven

Lilian Marijnissen (SP) loopt na haar openingsbijdrage langs de demissionaire ministers Rutte, De Jonge en Van Ark. Beeld Bart Maat / ANP

Meer dan voorheen presenteerde premier Rutte tijdens de persconferentie dinsdagavond het al dan niet versoepelen van maatregelen als een uitruil van belangen. Als we met z’n allen na 9 uur ’s avonds binnenblijven, kunnen middelbare scholieren af en toe weer naar school. Als we maar één bezoeker per dag thuis ontvangen, kunnen de kappers weer open. Enzovoort.

Bij het al dan niet loslaten van maatregelen roepen volgens de premier grofweg drie belangen om aandacht: de beperking van de verspreiding van het virus, de mentale gezondheid van de bevolking en het economische belang.

Maar volgens een deel van de oppositie is er een vierde, verborgen categorie: het electorale belang. ‘Een week geleden hadden we de zwaarste lockdown ter wereld, maar nu de VVD daalt in de peilingen, doet Rutte alsof we weer wat vrijheid krijgen’, aldus PVV-leider Wilders woensdag in de Kamer. Denk-Kamerlid Kuzu sprak van ‘fopspeentjes die worden uitgedeeld om mensen zoet te houden’. GroenLinks-leider Klaver liet dinsdag al op Twitter weten dat hij bij de persconferentie voor het eerst niet naar premier maar naar lijsttrekker Rutte zat te kijken. Marijnissen (SP): ‘Er komt een soort koehandel over de maatregelen. Is het de verkiezingskoorts die overheerst of weten ze het niet meer?’

Ik heb voor het eerste het idee dat ik niet heb zitten kijken naar een persconferentie van premier Rutte, maar van de lijsttrekker van de VVD.



De logica is zoek.#persconferentie — Jesse Klaver (@jesseklaver) 23 februari 2021

Eigen parochie

Rutte maakte zich verdacht toen hij dinsdag in een interview met zijn oude campagneleider Frits Huffnagel bij ondernemersclub ONL hengelde naar de ondernemersstem. Hij sprak daar, voorafgaand aan de officiële persconferentie, uit dat er eerder versoepeld moest worden dan de officiële routekaart en de virologen wilden: ‘Anders word je gek.’

De Kamer ondergroef de eigen kritiek woensdag vervolgens ook toen veel fracties zélf eisen gingen stellen aan de invulling van de versoepelingen. In het algemeen bleek de Kamer woensdag tevreden met meer risico’s in ruil voor meer ademruimte. Maar haast iedereen had wel een versoepeling bedacht die Nederlanders in het algemeen en de eigen achterban in het bijzonder meer lucht kan opleveren. Wilders ontpopte zich als beschermheer van de horeca (‘heel redelijke mensen met goede protocollen, die nu al open zouden kunnen’). Klaver had veel studenten in het nauw gesproken en wilde meer fysiek onderwijs voor hen. ‘Massagesalons mogen open, maar universiteiten en hogescholen blijven dicht’, zei ook Ploumen (PvdA). ‘Kies voor het onderwijs.’

Jetten (D66) vroeg zich af of de sportscholen niet open konden en of het misschien mogelijk was gevaccineerden meer vrijheid te geven. Segers (ChristenUnie) wilde fieldlab-experimenten in kerken, buurthuizen en bibliotheken. Marijnissen richtte zich op de avondklok. Dat die niet als eerste is afgeschaft, is volgens haar ‘weer een gebroken belofte’.

Terrassen en collegezalen

Ook ontstond in de Kamer een voorzichtige ‘terrassencoalitie’. Volgens Wilders kan de horeca sowieso al open, anderen dringen aan op de opening van ten minste de terrassen. Aanleiding daarvoor is het lenteweer van afgelopen weekend, waarbij volgens Heerma (CDA) mensen dicht op elkaar ‘op een muurtje zaten, terwijl de terrassen ernaast leeg bleven’. Dijkhoff (VVD) riep het kabinet op in conclaaf te gaan met burgemeesters om de terrassen te openen. Klaver wil een testsamenleving, waar de horeca ook van kan kan profiteren. Ook Jetten is positief over de mogelijkheid terrassen weer te openen. Op de linkerflank zijn GroenLinks, PvdA, D66, PvdD en D66 en ChristenUnie het eens over het inzetten op meer fysieke colleges in het hoger onderwijs.

Rutte inventariseerde de wensen en toonde begrip. Maar ook benadrukte hij dat eventuele nieuwe versoepelingen op z’n vroegst bij de volgende persconferentie van 8 maart zullen worden aangekondigd. ‘As we speak versoepelen vind ik onverstandig.’ Niet voor het eerst in de afgelopen maanden lijkt een meerderheid van de Kamer zich daar voorlopig bij neer te leggen.