‘De Kamer verliest vandaag misschien wel haar geduld: je kunt een kind in nood niet laten wachten’

Een speelkamer in een jeugdhulpverleningscentrum.

Dag Charlotte, de Inspectie Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid eisten dinsdag dat het kabinet met een crisisaanpak komt voor de jeugdbescherming. Wat is er precies aan de hand?

‘De noodklok die de inspecties dinsdag luidden, is de zoveelste: eigenlijk is elke denkbare noodklok die geluid zou kunnen worden over dit onderwerp, al geluid – en ook steeds harder. Deze instanties zeiden bijvoorbeeld in 2019 al in een rapport met de veelzeggende titel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd dat de jeugdbeschermingsketen ernstig tekortschiet. Bedenk dat kinderen die in het vizier komen van de jeugdbescherming vaak in hun veiligheid worden bedreigd: ze worden bijvoorbeeld mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Zulke zorg zou op orde moeten zijn.

‘Het gaat om twee belangrijke punten. De jeugdbescherming heeft onvoldoende jeugdbeschermers en het verloop is groot. Dat is ook een ordinair arbeidsmarktprobleem, dat in veel sectoren speelt. Maar het heeft wel als gevolg dat het maanden kan duren voor een kind een voogd krijgt, terwijl de kinderrechter vindt dat het geholpen moet worden. Dat is onverteerbaar, vinden de inspecties. Je kunt een kind in nood niet laten wachten.

‘Wanneer een kind eenmaal een voogd heeft, blijkt vervolgens dat er ook weer een wachtlijst is voor de hulp die dat kind nodig heeft. Dat komt door de problemen in de jeugdzorg, waarvoor de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn. Die moeten die gevraagde hulp regelen om de situatie van zo’n kind te verbeteren. Jeugdzorg en jeugdbescherming zijn twee verschillende dingen, maar ze kampen allebei met tekorten.’

Woensdagavond kondigden minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) al een reeks maatregelen aan. Lossen die de problemen op?

‘De inspecties zullen waarschijnlijk niet tevreden zijn met de brief die Weerwind en Van Ooijen aan de Tweede Kamer gestuurd hebben. Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie van de jeugdzorg en de jeugdbescherming, heeft al gezegd dat ze de maatregelen volstrekt onvoldoende vindt.’

Wat verwacht je dan van het spoeddebat van vandaag?

‘Het kan een spannend debat worden. Ik denk dat een aantal partijen, net als Jeugdzorg Nederland, het gevoel zal hebben dat er meer moet gebeuren. De vraag is hoe heet de soep wordt gegeten. Het is niet het eerste debat over dit onderwerp: het zou kunnen dat de Kamer haar geduld verliest. Ik denk dat minister Weerwind het zwaar kan krijgen.

‘Dat er vandaag een spoeddebat plaatsvindt, komt overigens niet door die brief van de inspecties. Het debat was al gepland vanwege een vernietigend rapport van het WODC, het documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat vorige week verscheen. Het WODC werpt de vraag op of het nog wel te rechtvaardigen is dat de jeugdbescherming ingrijpt in gezinnen, als zij, door tekortkomingen in het systeem zo weinig te bieden heeft.’

‘Maar het is natuurlijk niet toevallig dat de inspecties in aanloop naar dit debat met zo’n noodkreet komen. Daarmee zetten ze de boel op scherp. Eerder trokken bijvoorbeeld ook de kinderrechters al aan de bel.’

De brief van Weerwind en Van Ooijen heeft niet de angel uit de discussie kunnen halen?

‘Nee, die brief straalt niet de urgentie uit die veel betrokkenen willen zien. Er worden wel een aantal maatregelen genoemd. De twee bewindslieden beloven meer jeugdbeschermers en extra geld voor zij-instromers. En misschien moeten er minder kinderen onder toezicht van jeugdbescherming komen te staan, suggereren ze, bijvoorbeeld minder kinderen van ouders in een vechtscheiding.

‘Ik denk dat veel partijen in de brief hadden willen lezen dat het Rijk de regie neemt bij het regelen van de specialistische jeugdzorg. Als de gemeente dan een kind op de wachtlijst dreigt te plaatsen, zou het Rijk kunnen ingrijpen door te zeggen: nee, dit kind móet die zorg krijgen en wij gaan dat regelen.’

De inspecties hebben aangekondigd niet langer handhavend op te treden als een instelling tekort schiet door problemen die elders veroorzaakt zijn. Worden kinderen daar niet de dupe van?

‘Nee, eigenlijk verandert er niet zoveel. De inspectie controleert instellingen nog wel, maar zal niet langer ingrijpen als ze ziet dat die instellingen niets aan de problemen kunnen doen. Het ligt niet altijd binnen hun macht dat bijvoorbeeld jeugdzorg niet beschikbaar is. Dat ligt aan het stelsel dat niet deugt.

‘Het handhaven door de inspecties haalde eigenlijk al niet veel uit. Het kon de situatie voor kinderen niet veel verbeteren. Dat de inspecties nu stoppen met handhaven gaat meer om het signaal. De situatie kan niet veel slechter, om het maar cynisch te zeggen.’