De Jonges halsstarrige ontkenningen maken zijn zaak niet sterker

De toegang tot de overheid mag niet afhangen van de dikte van je portemonnee, je naamsbekendheid, je mediamacht of de juiste vrienden. In de zaak-Van Lienden is die indruk wel gewekt.

Dat Sywert van Lienden in het voorjaar van 2020 multimiljonair werd dankzij zijn mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid, zal hem vermoedelijk de rest van zijn werkzame leven achtervolgen. Niet veel vaker richtte zoveel volkswoede zich op één man.

Maar sinds Van Lienden een jaar geleden door de mand viel, bleef een andere vraag steeds boven de affaire hangen: waarom rolde het departement de rode loper voor hem uit? In de verantwoording over de coronacrisis doen de politiek betrokkenen steeds bij voorkeur een beroep op het paniekargument: Nederland werd totaal overvallen door het virus, bleek op alle terreinen onvoldoende bevoorraad en het departement had daarom even niet de luxe om uitgebreid na te denken over met wie het wel of niet in zee wilde. Wie kon leveren, mocht leveren.

Een bevredigend antwoord is dat nooit geweest. Op het moment dat de deal met Van Lienden werd gesloten, in april 2020, was er immers al geen acuut tekort meer. Bovendien waren er vele andere aanbieders met betere papieren, was Van Liendens prijs te hoog, zag de chef inkoop de deal niet zitten en werd de eerste levering meteen voor de helft afgekeurd door het RIVM.

Waarom wil een ministerie dan toch zo graag met zo’n partij in zee? Een jaar lang heeft het departement die vraag genegeerd. Pogingen om via de Wet openbaarheid van bestuur meer helderheid te krijgen, worden oneindig getraineerd. Nog steeds weigert Volksgezondheid de interne correspondentie vrij te geven. Uit wat nu wel is vrijgegeven door een ander ministerie, dat van Financiën, wordt duidelijk waarom: het waren de ministers Van Rijn en De Jonge zelf die de deur voor Van Lienden openden en de aarzelingen van hun ambtenaren en hun inkooporganisatie negeerden.

Vooral de rol van CDA’er De Jonge is saillant. Niet alleen omdat Van Lienden destijds een actieve partijgenoot was, meeschrijvend aan het CDA-verkiezingsprogramma, maar ook omdat uit de communicatie duidelijk blijkt dat de minister hem mede binnen wilde halen om zijn bijtende kritiek op het inkoopbeleid van het departement te smoren. De Jonges obsessie voor de politieke beeldvorming was een belangrijke factor.

In een transparante rechtsstaat mag de toegang tot de overheid niet afhangen van de dikte van je portemonnee, je naamsbekendheid, je mediamacht of de juiste vrienden. Er zijn strenge regels om dat principe te waarborgen. In de hitte van de coronacrisis waren er even redenen om die regels soepeler te hanteren, maar dat was geen vrijbrief om dan maar wat aan te rommelen. De Jonge zal niet hebben geweten dat Van Lienden van plan was om er zelf miljoenen aan te verdienen, maar dan nog is dit een vorm van cliëntelisme die een bewindsman zich niet kan veroorloven.

De Jonge is inmiddels minister op een ander departement, de politieke verantwoordelijkheid voor de mondkapjesdeal ligt nu formeel bij minister Helder. Maar de Tweede Kamer heeft in dit geval alle reden om verantwoording te eisen van De Jonge zelf. Zijn geloofwaardigheid staat op het spel, wat ook zijn functioneren als minister van Volkshuisvesting raakt. En hoe langer hij blijft zwijgen en ontkennen, hoe sterker de indruk wordt gewekt dat er heel wat te verbergen is.