De Jonge: volgend jaar mogelijk twee extra boosterrondes en minstens eentje in 2023

De vaccinatielocatie van het Erasmus MC en Spijkenisse Medisch Centrum in Ahoy. In de evenementenlocatie zijn momenteel 40 priklijnen ingericht, waar ruim 90 medewerkers van de ziekenhuizen en Defensie de eerste ronde boosterprikken toedienen. In 2022 volgen mogelijk nog twee rondes, heeft minister De Jonge laten weten. Beeld ANP

Met die voorlopige inschatting kiest het kabinet volgens de minister voor ‘zoveel mogelijk zekerheid’. Hoeveel boosters daadwerkelijk nodig zijn om voldoende bescherming te bieden tegen covid, bekijkt het ministerie de komende tijd in samenwerking met het RIVM.

Om voldoende vaccins in voorraad te hebben, koopt de minister groot in. Nederland bestelde bijna 6 miljoen extra vaccins, die net als de 12 miljoen eerder bestelde vaccins van Pfizer/Biontech mogelijk al aangepast zijn op de omikronvariant. In totaal heeft Nederland voor volgend jaar bijna 29 miljoen vaccins aangekocht, ruim voldoende om de mogelijke boosters uit te voeren. Voor 2023 ligt er al een overeenkomst met Pfizer/Biontech voor zeker 17.5 miljoen doses.

Onduidelijk wie boosters zullen ontvangen

Wie in aanmerking komt voor de nieuwe boosterrondes, is nog onduidelijk. Eerder werd onder meer een jaarlijkse booster voor kwetsbaren en ouderen als optie gezien. De Jonge lijkt met de grootschalige inkoop alle mogelijkheden open te houden.

De aankondiging van drie mogelijke nieuwe boosterrondes ligt gevoelig. Uit een enquête van het RIVM eind november, blijkt dat niet alle mensen die de eerste en tweede prik namen, bereid zijn om een derde te halen: van hen zegt zo’n 87 procent een nieuwe prik te willen. Vooral onder jongeren, van 16 tot 24 jaar, daalt de vaccinatiebereidheid flink, naar 63 procent. Het is onduidelijk hoeveel mensen bereid zijn om bovenop de huidige booster extra prikken te halen.

Naast de inkoop voor boosters legt de minister een voorraad aan om kinderen van 5 tot 12 jaar komend jaar hun eerste twee prikken te geven. Ook ontvangt Nederland komend jaar 840 duizend doses van Novavax. Dat klassieke vaccin geldt als alternatief voor de rna-vaccins van Pfizer en Moderna en kan mogelijk vaccintwijfelaars over de streep trekken.