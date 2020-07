De Jonge: verpleeghuis met één besmetting mag niet helemaal dicht

Minister De Jonge van Volksgezondheid eind mei tijdens een bezoek aan een verpleeghuis in Rotterdam. Beeld ANP

De nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio’s, die sinds woensdag 1 juli van kracht is, geeft daarover onjuiste informatie. ‘We zijn in gesprek met de veiligheidsregio’s of de aanwijzing en de noodverordeningen op dit moment moeten worden herzien’, zegt De Jonge.

In die noodverordening staat letterlijk: ‘In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg geldt dat bezoek verboden is indien zich in die instellingen nog één of meer covid-19-besmettingen voordoen.’

Dat artikel was voor de stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) aanleiding om een juridische procedure tegen de staat aan te kondigen. De stichting vindt het een ‘aantasting van de mensenrechten’ en buitenproportioneel om een heel verpleeghuis met honderden bewoners te sluiten voor bezoek als slechts één persoon besmet is.

Dat is ook helemaal niet de bedoeling, stelt minister De Jonge. Volgens zijn woordvoerder is de nieuwe noodverordening per 1 juli op dit punt zelfs per abuis strikter dan de verordening die vorige maand van kracht was, nadat de bezoekregeling in verpleeghuizen is versoepeld.

Verwarring

Het ministerie heeft ‘signalen ontvangen dat er verwarring bestaat over de mogelijkheid van bezoek bij een covid-uitbraak in een verpleeghuis’, aldus een verklaring. Als er één of meer besmettingen zijn in een verpleeghuis, moet de zorginstelling passende maatregelen nemen en bijvoorbeeld alleen het bezoek op de besmette afdeling beperken als dat uitvoerbaar is. ‘VWS wil niet opnieuw de situatie dat bewoners in het geheel geen bezoek kunnen ontvangen.’

De minister komt met zijn verklaring in reactie op het kort geding dat SOVIDZ wil aanspannen wegens schending van de mensenrechten. Volgens zijn woordvoerder heeft het ministerie nog geen dagvaarding ontvangen. De Jonge hoopt met zijn verduidelijking en mogelijke aanpassing van de noodverordeningen dat het kort geding niet meer nodig is.

Donderdagavond laat de advocaat van SOVIDZ weten dat het kort geding inderdaad van de baan is. ‘Ons doel is bereikt’, aldus Jan-Koen Sluijs. ‘De minister heeft aangegeven dat er een vergissing is gemaakt. Verpleeghuizen moeten zo veel mogelijk open blijven.’ Hij wil de komende tijd nog wel de vinger aan de pols houden. ‘We moeten afwachten hoe dit allemaal in de praktijk gaat werken. Het ene verpleeghuis is het andere niet.’

De stichting SOVIDZ werd in juni opgericht met als doel organisaties die een langdurig verblijf aanbieden ook tijdens de coronapandemie verantwoordelijk te houden voor het geven van persoonsgerichte zorg. De juridische actie tegen de staat zou worden bekostigd met behulp van crowdfunding.