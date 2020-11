De Jonge: verlichting coronaregels met Kerst verdwijnt uit zicht

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdag in de Tweede Kamer. Beeld ANP

De Jonge reageerde dinsdag op de ontwikkeling in het aantal coronabesmettingen. De aanvankelijke daling is gestagneerd. Er zijn de afgelopen week bijna evenveel besmettingen geregistreerd als in de week daarvoor, meldde het RIVM dinsdag. Er zijn iets meer mensen getest, maar nog steeds is ruim 1 op de 10 uitgevoerde testen positief. De grootste stijging in het aantal besmettingen ziet het RIVM bij 13- tot 17-jarigen. De R-waarde stijgt naar net boven de 1, dat betekent dat elke besmette persoon nu gemiddeld weer meer dan één ander aansteekt.

Vorige week maakten De Jonge en premier Rutte al bekend dat de huidige ‘gedeeltelijke lockdown’ naar verwachting tot half januari zal duren. Wel overwogen ze toen ook nog een ‘gedeeltelijke, kleine tussenstap’ om mensen de ruimte te geven Kerstmis te vieren met iets meer naasten dan nu is toegestaan. Als voorwaarde werd gesteld dat het aantal besmettingen blijft dalen.

Kerst of Oud en Nieuw in grote groepen organiseren, is bij voorbaat uitgesloten. ‘Juist tijdens de donkere dagen hebben we het dit jaar nodig om extra aandacht te hebben voor elkaar’, aldus De Jonge toen. ‘Dan helpt het als de kersttafel weer net iets groter is. Maar we moeten zorgen dat we onszelf met Kerst geen derde golf cadeau doen.’

Vooralsnog ziet de bewindsman geen tekenen dat verlichting mogelijk is. De cijfers komen ‘nog niet in de buurt van goed genoeg’. Veel hangt in zijn ogen af van de ontwikkeling tot 8 december. ‘Als mensen kerst samen willen vieren, met iets soepeler regels, zullen we echt alles op alles moeten zetten de komende week.’

Kerstvakantie verlengen

Eerder vandaag lekte uit dat het Outbreak Management Team het kabinet adviseert te overwegen de kerstvakantie voor het onderwijs met een week te verlengen om daar het aantal besmettingen terug te dringen.

Het kabinet is na de heropening van de scholen in mei steeds van mening geweest dat het een zwaarwegend maatschappelijk belang dient om het onderwijs door te laten gaan. Dat is nog steeds zo, benadrukt De Jonge. De kerstvakantie verlengen is voor hem dan ook alleen een optie ‘als je écht niet anders kunt’.