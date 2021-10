De Jonge: tóch extra winterprik corona voor alleroudsten

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaat later beslissen welke groep precies in aanmerking komt voor een derde coronaprik. Beeld ANP

De extra prik was tot nu toe alleen beschikbaar voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, in lijn met adviezen van de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie. Experts wijzen erop dat het weinig zin heeft om nu al een extra prik aan te bieden aan gezonde mensen. Dat zou het vertrouwen in vaccins maar ondermijnen en ten koste gaan van landen waar nog lang niet iedereen is ingeënt.

Nu wil het kabinet de prik echter toch aan gezonde ouderen gaan aanbieden. Over welke groepen het precies gaat, en wanneer de prikronde van start gaat, is nog niet bekend: daarover zal de minister in november advies vragen aan de Gezondheidsraad. Wel heeft De Jonge laten weten dat het om de oudste ouderen gaat.

Vaccins liggen klaar

Duidelijk is inmiddels dat in alle leeftijdsgroepen de bescherming van het sterk werkzame Pfizervaccin na vier tot zes maanden halveert. Dat zou ouderen mogelijk weer kwetsbaar maken voor besmetting met het virus, waarna ze het kunnen doorgeven aan anderen. Toch zijn ook ouderen nog altijd voor zo’n 90 procent beschermd tegen ziekenhuisopname, volgens recente Britse cijfers.

Arts-microbioloog Marc Bonten (UMC Utrecht) zegt de stap niettemin te begrijpen. ‘De vraag is hoe lang je wilt wachten op iets wat mogelijk in het verschiet ligt, terwijl je de vaccins hebt klaarliggen.’ Want hoewel de studies nog onvolledig zijn, zien experts steeds meer voorzichtige aanwijzingen dat ook de bescherming tegen ziekenhuisopname na verloop van tijd iets afneemt.

In Nederland voorkomt vaccinatie bij 70-plussers tot dusver 91 procent van alle ziekenhuisopnames en 95 procent van de ic-opnames, blijkt uit cijfers die het RIVM onlangs publiceerde. Dat is iets lager dan de bescherming bij vijftigers en zestigers, die voor zowel ic-opname als ziekenhuisopname op 97 procent ligt.