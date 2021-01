De Jonge overschat hoeveelheid beschikbare vaccins (en dat had hij kunnen weten)

Afdelingshoofd IC Diederik Gommers van Erasmus MC (links) en Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (rechts). Beeld ANP

Zowel de NOS als NRC deden navraag bij farmaceuten over de te leveren hoeveelheden en kwamen op andere aantallen uit dan De Jonge maandag nog schreef. Op het moment van versturen van de Kamerbrief hadden veel van die lagere aantallen al bij het ministerie bekend moeten zijn.

Volgens de NOS gaat het om zeker 1,1 miljoen vaccins die later komen dan De Jonge schrijft, goed voor 550 duizend ingeënte personen. Zo gaat de minister nog dit eerste kwartaal uit van 600 duizend vaccins van farmaceut Curevac. Maar Curevac levert op z’n vroegst in het tweede kwartaal. Of het bedrijf dan ook de 1,6 miljoen verwachte vaccins kan leveren in dat kwartaal is nog maar de vraag.

Ook bij Pfizer kloppen de getallen niet. De Europese Commissie heeft een extra bestelling van 100 miljoen vaccins geplaatst. Daarvan zouden er 500 duizend al in maart onze kant op komen, schrijft de minister. Klopt niet, zegt een woordvoerder tegen de NOS, het wordt op z’n vroegst april. Volgens de Europese Commissie wordt het zelfs pas juli.

Rommelig

En dan zijn er nog grote onzekerheden over de vaccins van AstraZeneca en Sanofi. AstraZeneca (het ‘Oxford-vaccin) zou al volgende maand moeten gaan leveren, maar het bedrijf heeft rommelige onderzoeksresultaten ingeleverd bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Al sinds 1 oktober is het EMA bezig met een zogeheten rolling review: het bestuderen van de data op het moment dat ze uit de verschillende onderzoeksfasen beschikbaar komen.

In januari moeten daar nog data bijkomen uit de laatste testfasen en vervolgens moet AstraZeneca een toelatingsverzoek indienen. Pas dan kan het EMA een besluit nemen. Ook daarbij is vertraging dus een reële mogelijkheid. Al schrijft De Jonge dat hij ‘optimistisch [is] dat we zo snel als verantwoord is, ook in de EU over dit vaccin kunnen beschikken'.

Het vaccin van Sanofi loopt ook al vertraging op. Dat is al sinds vorige maand duidelijk, toen de farmaceut tegenslagen meldde bij de ontwikkeling ervan. De eerste testfasen lieten onvoldoende immuunrespons zien bij ouderen, waardoor nieuwe grootschalige proeven moeten worden opgezet. Sanofi’s vaccin is nu op z’n vroegst eind 2021 gereed. In zijn brief gaat De Jonge nog uit van een mogelijke levering in het derde kwartaal.

Kwartje

In zijn brief schrijft De Jonge overigens meerdere keren dat de leveringsschema niet in steen gehouwen zijn: ‘Ik blijf hier benadrukken dat het gaat om verwachte leveringen. In de praktijk blijven wijzigingen op het leveringsschema tot het laatste moment mogelijk. Alle landen in de Europese Unie worden hiermee geconfronteerd.’ En ook in het Kamerdebat dinsdag hamerde De Jong er continu op dat alle leveringen met veel onzekerheden omgeven zijn, hoezeer Kamerleden ook vroegen om een specifieke vaccinplanning.

Het kwartje zou overigens ook nog de andere kant op kunnen vallen. De Europese Commissie is met farmaceuten in onderhandeling over de levering van méér vaccins. En de Groningse hoogleraar Jochen Mierau is ervan overtuigd dat de concurrentie tussen de farmaceuten hun productie zal doen opdrijven, waardoor er mogelijk eerder dan verwacht meer vaccins beschikbaar komen. De Franse farmaceut Sanofi kondigde bijvoorbeeld gisteren aan concurrenten te willen helpen met de productie van hun vaccins, nu het eigen vaccin tegenvalt.

Correctie: In een eerdere versie stond dat AstraZeneca nog deze maand vaccins zou moeten leveren. Dat moet volgende maand zijn en is verbeterd.