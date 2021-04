De Jonge laat spillage toch aan de GGD’s, wil nadenken over vrije keus voor Astrazeneca

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid donderdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over coronabeleid. Beeld ANP

Het is een opvallende wending is een gevoelig dossier. Eerder deze week berichtte de Volkskrant over de ‘voortvarende’ werkwijze van de GGD Noord-Limburg. De gezondheidsdienst had huisartsen gevraagd kwetsbare patiënten aan te dragen voor een zogenoemde spillagelijst. Als er aan het eind van de dag vaccin over was, konden die patiënten worden opgeroepen. De GGD Noord-Limburg week daarmee af van andere gezondheidsdiensten. Die waren meer dan een maand aan het wachten op richtlijnen van het ministerie.

Woensdag kwam het ministerie van Volksgezondheid met een nieuwe richtlijn. Daarin werd bepaald dat vaccin dat aan het eind van de dag over is, uitsluitend mag gaan naar GGD- of ziekenhuispersoneel. Dat besluit oogstte kritiek van huisartsen en GGD’s.

Onder druk van politici, onder wie Geert Wilders (PVV) en Lilianne Ploumen (PvdA), maakte demissionair minister Hugo de Jonge een draai. Volgens De Jonge is de richtlijn verkeerd begrepen en blijft de beslissing over het omgaan met spillage bij de lokale GGD’ers. ‘Dat moet je aan de regio’s overlaten, maar kennelijk is dat niet hun lezing geweest.’

GGD Noord-Limburg reageert verheugd. ‘We zijn heel erg blij dat we kunnen doorgaan met het vaccineren van deze groep met een kwetsbare gezondheid. Daarmee komen de restvaccins ook terecht waar het nu hard nodig is.’ Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR vindt het nog te vroeg om te reageren.

Kwetsbare zestigminners

Ook bleek minister De Jonge bereid mee te denken met partijen als D66, GroenLinks en PvdA die willen dat kwetsbaren jonger dan zestig jaar zelf mogen kiezen of zij het AstraZeneca-vaccin willen krijgen. Dat geeft voor mensen onder de zestig een risico op een zeldzame en zware vorm van trombose en is daarom niet meer beschikbaar voor deze groep.

De Jonge sluit die deur niet, maar beschouwt het wel als toekomstmuziek. ‘We kunnen het ons voorlopig niet veroorloven, want we hebben die vaccins gewoon nog tot eind mei nodig voor 60-plussers.’ Pas als die eenmaal gevaccineerd zijn, wil De Jonge nadenken over de kwetsbaren onder de zestig. ‘Ik ben graag bereid dat type scenario uit te werken.’ Overigens denkt hij dat tegen eind mei die optie voor de zestigminners niet meer zo interessant is, omdat er dan andere vaccins voor hen beschikbaar zullen zijn.

Zorgbonus

Veel fracties worstelden donderdag met het dilemma waarvoor minister Van Ark van Medische Zorg de Tweede Kamer plaatste met de corona-zorgbonus: óf de Kamer moet kiezen welke zorgmedewerkers de bonus krijgen, óf die bonus wordt afgeslankt naar 200 à 300 euro in plaats van 500 euro.

Een deel van de Kamer, zoals de SP en PVV, eiste van Van Ark dat ze iedere zorgmedewerker 500 euro geeft en daarmee ver boven haar budget van 720 miljoen euro komt. Volgens de minister is dat niet mogelijk, omdat het kabinet demissionair is. Zij liet doorschemeren de bonus het liefst met alle zorgmedewerkers te delen, maar vindt dat de Kamer zich daarover moet uitspreken.