De Jonge: ‘GGD waarschuwde onvoldoende voor onderbezetting’

Dat is de reactie van minister De Jonge van Volksgezondheid op de onthulling van NRC Handelsblad dat zijn ministerie een alarmerend memo van 23 juli heeft gemist waarin de GGD meldt dat het aantal coronabesmettingen zo snel oploopt dat het bron- en contactonderzoek ‘niet meer volgens de landelijke standaarden kan worden uitgevoerd’, en zelfs ‘niet realistisch’ is. Ook wordt daarin gemeld dat effect van het indammen van corona ‘niet meer voldoende is’.

‘Dat signaal is toen niet opgepikt’, erkent De Jonge. ‘Dat is jammer, want dat had ik graag wél geweten.’

Afgelopen woensdag meldde de minister nog in de Tweede Kamer dat hij pas vorige week vrijdag te horen kreeg dat er problemen werden verwacht met het bron- en contactonderzoek. Hij blijkt dus al veel eerder te zijn gewaarschuwd.

De minister stelt nu dat de GGD, als de dienst problemen voorzag bij de uitvoering van zijn wettelijke taak, dat ‘actief’ had moeten overbrengen bij de landelijk organisatie of ‘door de voordeur’ bij het ministerie – ‘want dan hadden we eerder kunnen helpen’. Tegelijkertijd stelt hij dat het memo wel ‘gezien had kunnen worden’ op zijn departement.

Twee weken nadat de GGD Rotterdam-Rijnmond het memo verstrekte, werd de waarschuwing werkelijkheid: op 7 augustus meldde de instelling dat capaciteitsproblemen adequaat bron- en contactonderzoek onmogelijk maakten. De avond daarvoor zei De Jonge nog in de persconferentie met premier Rutte dat er ‘dankzij het bron- en contactonderzoek goed zicht is op de lokale besmettingen’, en dat de GGD’s de stroom patiënten ‘goed aankunnen’.

Het onderzoek in combinatie met het testen op corona is volgens het kabinet ‘noodzakelijk’ voor het voorkomen van een tweede golf waarin het virus zich zo rap verspreidt dat vergaande maatregelen nodig zijn.