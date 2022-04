De Jonge gebruikte privémail tijdens coronacrisis, mogelijk informatie verloren gegaan

Minister Hugo de Jonge staat de pers te woord over de mondkapjeshandel van Sywert van Lienden. Beeld ANP

Op de vraag waarom De Jonge ervoor koos om een privéaccount te gebruiken, antwoordt een woordvoerder van VWS: ‘Het gaat om een persoonlijke afweging van de voormalige minister van VWS.’

Het ministerie erkent dat informatie die De Jonge deelde met personen buiten het ministerie verloren kan zijn gegaan. ‘Dat is niet uit te sluiten. Echter, wanneer minimaal één ambtenaar van het ministerie betrokken is in de e-mailcorrespondentie, via zijn of haar zakelijke e-mailaccount, dan is via die weg de informatie beschikbaar voor het WOB-proces.’

iCloud-account

De Wet openbaarheid van bestuur moet garanderen dat de overheidsbesluitvorming transparant verloopt. De communicatie van bestuurders en ambtenaren wordt daarom bewaard. Dat lukt niet als er privéaccounts worden gebruikt.

Dat De Jonge zijn iCloud-account gebruikte, is naar voren gekomen uit inmiddels geopenbaarde WOB-stukken. Daarin mailde de minister met zijn privéaccount naar ambtenaren die wel hun zakelijke mail gebruikten.

De Jonge negeerde daarmee het Handboek voor bewindspersonen, waarin juist staat dat bewindspersonen hun zakelijke accounts moeten gebruiken. Het ministerie van VWS, dat nu onder leiding staat van Ernst Kuipers (D66), verwijst daar ook naar in een reactie: ‘Het gebruik van een privémailaccount voor werkgerelateerde doeleinden wordt ernstig ontraden.’

De Jonge nam ook een veiligheidsrisico. Zijn zakelijke account is beter beveiligd tegen virussen, spyware en kwaadaardige software.

Dat juist De Jonge als toenmalig minister van VWS zich niet aan de adviezen voor bewindspersonen heeft gehouden, kan invloed hebben op de onderzoeken naar het gevoerde beleid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet al onderzoek en er komt waarschijnlijk ook nog een parlementaire enquête.

Mondkapjesdeal

Er loopt op dit moment ook nog een onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. De vraag is daarbij onder andere of De Jonge betrokken was bij de totstandkoming van de deal en daarover bijvoorbeeld contact had met Van Lienden of diens compagnons. Doordat de ex-minister gebruikmaakte van een privéaccount kan er nu twijfel ontstaan of de onderzoekers wel alle relevante informatie krijgen.

De Tweede Kamer heeft toch al vragen over de informatieverstrekking van De Jonge over die deal. De CDA-bewindspersoon zei eerder op geen enkele manier betrokken te zijn bij mondkapjeshandel, maar uit onlangs geopenbaard WhatsApp-verkeer blijkt dat hij een topambtenaar aanzette om contact op te nemen met Van Lienden.

Uit nieuw onderzoek van de Volkskrant blijkt daarnaast dat De Jonge ambtelijk werd geïnformeerd toen de deal van Van Lienden eenmaal gesloten was. Ook dat heeft de CDA-minister nooit gemeld aan de Kamer.

