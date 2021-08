De jonge Eindhovenaar Damian H. opent in 2019 een kindergrafje. Wat bezielde hem?

Begraafplaats de Hoge Boght in Veldhoven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een stukgetrokken rieten mandje, een wit dekentje en een knuffelgiraf, meer werd er niet teruggevonden van het babygrafje dat in juni 2019 op begraafplaats de Hoge Boght in Veldhoven werd geschonden. Waar het te vroeg geboren meisje is gebleven dat in het mandje te ruste was gelegd, Damian H. houdt tot op de dag van vandaag vol het niet te weten.

Dat hij het grafje die bewuste nacht had opengemaakt, wilde hij twee weken geleden in de rechtbank in Den Bosch wel bekennen. Dat hij bij andere uitvaartcentra kruizen en urnen met as had gestolen eveneens. En ook het bekladden van een kerk met duivelse symbolen gaf hij toe.

Maar het lichaampje van het meisje had hij niet aangetroffen, bezwoer hij. De officier van justitie geloofde daar niets van. ‘Denk je de pijn, woede en het verdriet van de ouders in’, drong hij tevergeefs aan bij de nu 24-jarige H. ‘Laat weten waar de resten zijn, doe het in je laatste woord, via de politie, je psycholoog, desnoods anoniem.’

Donderdag maakte ook de rechter korte metten met de lezing van H. en legde hem een jaar gevangenisstraf op, waarvan ruim acht maanden voorwaardelijk. Daarbij woog ze mee dat H. in 2017 al eens werd veroordeeld voor het vernielen van graven en Mariabeelden.

Black Metal

Wat bezielde Damian H.? Zelf zoekt hij de verklaring in een uit de hand gelopen fascinatie voor black metal, een muziekstroming die bekendstaat om haar snoeiharde gitaren, schelle vocalen en songteksten waarin vaak opzichtig wordt geflirt met satanisme en de dood. Het plan om een kinderlijkje op te graven, kreeg hij naar eigen zeggen na het beluisteren van een nummer met de titel ‘Gravedigger’. Black metal-concerten die hij bezocht zouden hem op het idee hebben gebracht zichzelf bij optredens van zijn eigen black metal-bandje te overgieten met bloed en as. ‘Ik heb bands gezien die dat deden. Dat leek gewoon normaal.’

In Facebook-groepen als MetalHeads Netherlands werd de afgelopen weken verontwaardigd gereageerd op de door sommige media overgenomen suggestie dat er een verband zou bestaan tussen black metal en de daden van H. ‘Als je dit soort dingen uit gaat halen ben je niet goed bij je kurk en dat heeft niets met black metal te maken’, verwoordde ‘Daisy’ de communis opinio.

Deskundigen die H. onderzochten stelden vast dat de man inderdaad met mentale problemen kampt. Als gevolg van seksueel misbruik in zijn jeugd zou hij een zeer negatief mensbeeld hebben ontwikkeld. Ook heeft hij een autismestoornis die ervoor zou zorgen hij zich in het extreme op een onderwerp kan storten.

Tegelijkertijd lijkt het onmiskenbaar waar H. de inspiratie voor zijn daden vandaan haalde. Hoewel black metal ook varianten kent waarbij de kracht van de natuur wordt bezongen, één van de redenen waarom Partij voor de Dieren-voorvrouw Esther Ouwehand zelfverklaard fan is, voeren dood en destructie nog altijd de boventoon in het wereldje. Optredens zijn zelden compleet zonder bandleden met demonische gezichtsbeschilderingen en kelken met varkensbloed die over het publiek worden leeggesmeten.

Mayhem

Waar dat soort uitingen nog kunnen worden afgedaan als provocerend uiterlijk vertoon, gaan sommige black metal-artiesten nog veel verder. Begin jaren negentig belandden diverse muzikanten uit de Noorse black metal-scène in de gevangenis wegens moord en het platbranden van kerken. Berucht is de band Mayhem, waarvan de zanger zichzelf op het podium in zijn polsen pleegde te snijden. Nadat hij in 1991 een kogel door zijn hoofd had geschoten, belandde een foto van zijn levenloze lichaam op een albumcover van de band. In dezelfde periode werd de gitarist van Mayhem doodgestoken door een andere black metal-artiest.

Minstens zo macaber is het verhaal van de frontman van het Zweedse Dissection. Na zeven jaar celstraf te hebben uitgezeten voor de moord op een immigrant, sloeg hij in 2006 de hand aan zichzelf en werd dood gevonden te midden van een kring kaarsen, naast een opengeslagen satansbijbel.

Dat sommige van dit soort uitwassen tot kopieergedrag kunnen leiden, werd duidelijk toen in de jaren negentig ook Noorse fans van black metal kerken in de as begonnen te leggen. Vorig jaar nog werd een black metal-liefhebber uit Louisiana veroordeeld voor brandstichting in drie kerkgebouwen.

In hoeverre Damian H. bij zijn daden nu precies is beïnvloed door black metal, is lastig te zeggen. De rechter ging in elk geval mee in het oordeel van een GGZ-psycholoog dat hij door zijn autisme een bovenmatige interesse voor de stroming had gekregen, waardoor hij niet volledig toerekeningsvatbaar zou zijn geweest toen hij de feiten beging.

Gelijkgestemden

Hardere conclusies over de relatie tussen black metal en buitensporig gedrag werden in de rechtszaal niet getrokken, en dat kan ook niet, zegt hoogleraar Populaire Muziek en Jeugdcultuur Tom ter Bogt. ‘De meeste black metal-fans doen niet zulke rare dingen, zoals ook de meeste liefhebbers van drillrap niemand neersteken. Dus een oorzakelijk verband kun je niet leggen’, aldus Ter Bogt. ‘Wel heeft black metal een grote aantrekkingskracht op jongeren met een sombere kijk op de wereld, en die gevoelens kunnen worden versterkt in een community met gelijkgestemden. De voornaamste conclusie is dus dat je als ouder goed moet opletten wanneer je kind psychische problemen vertoont en zich in deze scene begeeft.’

Damian H. heeft het black metal-wereldje inmiddels met hulp van een psycholoog de rug toegekeerd. ‘Ik was te ver weggedreven in een lifestyle die niet gezond en normaal was’, verklaarde hij in de rechtbank. Voor de ouders van het meisje dat begraven lag op de Hoge Boght, komt dat inzicht te laat. Zij zullen nooit weten wat er van het lichaampje van hun dochter is geworden.