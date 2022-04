De Jonge bereid naar debat over mondkapjesdeal te komen, Kamer reageert positief

Hugo de Jonge vrijdag bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Tot voor kort ontkende CDA-minister De Jonge betrokken te zijn geweest bij de mondkapjesdeal waarmee Van Lienden en twee companen miljoenen verdienden. Maar uit WhatsApp-berichten die de Volkskrant boven tafel kreeg, bleek onlangs dat De Jonge een hoge ambtenaar had verzocht om contact te zoeken met Van Lienden. Die was aan het begin van de coronacrisis erg kritisch over hoe de overheid probeerde voldoende beschermingsmiddelen te vergaren.

Bij het debat van komende donderdag leek De Jonge zich niet te hoeven verantwoorden over zijn rol bij de totstandkoming van de mondkapjesdeal, omdat minister Conny Helder (VVD) voor Medische Zorg momenteel politiek verantwoordelijk is voor het dossier rond de aankoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis.

Op Twitter schreef De Jonge dinsdagmiddag dat hij toch bereid is om deel te nemen aan het debat. Hij liet Kamervoorzitter Vera Bergkamp weten donderdag ac­te de pré­sen­ce te willen wil geven. Omdat De Jonge op dit moment geen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer is, noemt hij zijn opdraven bij het debat ‘staatsrechtelijk ongebruikelijk’. Toch hecht De Jonge eraan ‘om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden en de context te kunnen toelichten’.

De partijen in de Tweede Kamer reageerden positief op het besluit van De Jonge. PvdA-kamerlid Attje Kuiken vindt het verstandig dat de voormalig minister van Volksgezondheid deelneemt aan het debat. De twijfels over zijn integriteit kunnen niet in de lucht blijven hangen, vindt het Kamerlid.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans noemt het ‘goed’ dat De Jonge tekst en uitleg wil geven. Hermans benadrukt tegenover persbureau ANP dat de fractie daarop niet heeft aangedrongen. ‘Het is zijn eigen besluit.’

Vorige week verwierp de regeringscoalitie nog een verzoek van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken om De Jonge te laten deelnemen aan het debat. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie zeiden toen genoegen te nemen met de huidige minister van Langdurige Zorg.

Dinsdag wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het door Deloitte uitgevoerde, al maanden voortslepende onderzoek. De deal werd tijdens de vorige kabinetsperiode gesloten en viel onder de verantwoordelijkheid van toenmalig minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn.

De Kamer wil aankomende donderdag naast uitleg over de mondkapjesdeal met Van Lienden ook uitleg van de voormalig minister van Volksgezondheid over het gebruik van zijn privémail. Deze week bleek dat minister De Jonge tijdens de coronacrisis tegen alle adviezen in een privémailaccount gebruikte om te communiceren over zaken die verband hielden met zijn ministerschap van Volksgezondheid. Daarmee negeerde hij het Handboek voor bewindspersonen, waarin staat dat bewindspersonen hun zakelijke accounts moeten gebruiken. Mogelijk is informatie verloren gegaan die onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) valt.