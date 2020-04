De jeugd mag weer sporten: geen tackles meer, zelf tennisballen meenemen

Tim Stoevelaar, medewerker bij Rotterdam Atletiek plakt nog een paar A4’tjes met maatregelen op de deur van de wc bij het clubgebouw van Rotterdam Atletiek. Dit omdat vanaf morgen er weer door bepaalde leeftijdsgroepen weer getraind mag worden. Beeld Klaas Jan van der Weij

Over de vierhonderd jeugdleden die weer bij zijn club mogen discuswerpen, sprinten en hoogspringen zit Paul Alberts niet in. De voorzitter van de Bredase atletiekvereniging AV Sprint is vooral bezorgd of de ouders zich netjes aan de regels houden. Speciale toezichthouders en parkeerwachters zien er op toe dat de ouders na het afscheid nemen op de ‘kiss & ride’ niet stiekem bij de club blijven hangen om hun kind in actie te kunnen zien.

Duizenden sportclubs stellen vanaf woensdag hun deuren weer open voor de jongens en meisjes die wekenlang thuis hebben gezeten. De kantine blijft gesloten en douchen doen de kinderen thuis. Maar als de versoepeling van de coronamaatregelen ergens zichtbaar is, dan toch op de sportvelden waar de ballen ouderwets over de hekken zullen gaan en kindergejoel vervliegt in de wind.

Op zijn persconferentie vorige week dinsdag bepaalde premier Mark Rutte woensdag 29 april als de datum voor de herstart van de sport bij de jeugd, ook bij clubs waar ze geen lid van zijn. Onder die forse tijdsdruk kwamen de sportbonden met sportkoepel NOCNSF en de Vereniging Sport en Gemeenten tot een protocol, een handboek voor georganiseerd en verantwoord (buiten-) sporten in coronatijd. Onder meer atletiek, hockey en korfbal tuigden daarnaast hun eigen richtlijnen op.

Gespannen

De blijdschap dat de ballen en pionnen eindelijk weer uit het materiaalhok mogen, overheerst bij de verenigingen. Maar gespannen zijn veel bestuurders en trainers ook. Want hoe houd je de 13- tot en met 18-jarigen uit elkaar die, in tegenstelling tot jongere kinderen, anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden?

Korfbalclub Fortuna uit Delft heeft zelfs overwogen de oudste jeugd nog even niet te laten sporten, vertelt voorzitter Ed Hom. ‘In de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar zitten ze in de puberteit, die kinderen denken al snel: ik bepaal zelf wel wat goed voor me is. We willen geen politieagent hoeven spelen en boetes uitdelen. Maar als club willen we ons wel aan de richtlijnen van het RIVM houden.’

Een andere vraag waarover veel sportclubs het hoofd breken: hoe hou je een training uitdagend wanneer fysiek contact, zoals een tackle in het voetbal, niet meer mag? ‘De bal een uur lang overslaan is voor geen kind leuk. Het aantrekkelijk en veilig maken tegelijkertijd, dat is voor clubs de uitdaging’, zegt bestuurslid Lara Frank van hockeyclub Bloemendaal. De club wacht daarom nog even met de trainingen voor de oudste jeugd. ‘We willen eerst eens zien hoe het bij de jongere kinderen in de praktijk werkt.’

Voorbeeldtrainingen

Door middel van voorbeeldtrainingen hoopt de rugbybond clubs te inspireren tot oefeningen die de oudere kinderen kunnen boeien. Tijmen Vader, developmentmanager bij de bond: ‘Een rugbyer is iemand die van actie houdt. Nu niet alles meer kan, keren we terug naar de basis: hoe ziet een goede pass er ook alweer uit, hoe ren je, hoe verdedig je?’

De eivormige rugbybal blijft in het spel, al wordt hij elke 20 minuten vervangen door een gedesinfecteerd exemplaar. En om het aanvallen en verdedigen niet helemaal te hoeven opofferen, zal de oudste jeugd spelen met pool noodles, felgekleurde drijfbuizen voor in het zwembad. Zo kunnen ze touch rugby spelen, waarbij het verdedigen lijkt op een soort tikkertje, zonder elkaar met de hand te hoeven aanraken. Vader: ‘Bart Smit zal vanaf woensdag wel een hoop van die dingen verkopen aan rugbyclubs.’

Waar de tennisbond spelers aanraadt hun eigen, gemarkeerde ballen mee te nemen naar de club, adviseert de judobond haar leden van 13 tot 18 jaar aan te sparren met ballonnen, elastieken of werppoppen. Daarvoor moeten de matten dan wel buiten worden gelegd, binnen sporten staat het kabinet nog niet toe. En voordat er weer gesport kan worden, moet de gemeente het plan van aanpak van een sportclub goedkeuren.

Bij Rotterdam Atletiek staat een bord met de maatregelen die genomen worden i.v.m. het coronavirus. Beeld Klaas Jan van der Weij

Estafette taboe

Op hun sites maken onder meer de voetbalclubs nog maar eens duidelijk dat elke partijvorm onmogelijk is, de oudere kinderen moeten immers afstand houden van elkaar. In de atletiek is daarom de estafette voorlopig taboe verklaard, omdat de lopers dan te dicht bij elkaar komen. Maar met vier in plaats van de acht loopbanen bezet, zit een sprint over 100 meter er nog wel gewoon in.

En zolang de discussen en speren worden doorgegeven aan sporters uit dezelfde, beperkte trainingsgroep en iedereen zijn handen wast, denkt Rotterdam Atletiek het besmettingsgevaar te beheersen. ‘En natuurlijk spuiten we het materiaal zo veel mogelijk schoon’, vertelt trainer Brendan Troost.

In zijn persconferentie riep Rutte sportclubs op ook hun deuren te openen voor niet-leden. De premier ging te snel voor veel sportverenigingen, zo blijkt nu. ‘We hebben tegen elkaar gezegd: eerst de eigen jeugd, dat kost ons al moeite genoeg’, zegt Paul Alberts van AV Sprint. Een woordvoerder van tennisbond KNLTB: ‘De meeste clubs starten in eerste instantie op voor hun eigen jeugdleden. Ze willen eerst alles in orde hebben om de veiligheid te kunnen waarborgen.’

Hoe verleidelijk ook na zo’n rustpauze, trainers doen er goed aan nog niet vol gas te willen trainen. Veel kinderen hebben immers wekenlang niet (intensief) kunnen sporten. ‘Trainingen op 70 procent intensiteit zijn genoeg’, zegt Tijmen Vader van de rugbybond. ‘Dat kan ook prima, er zijn toch geen wedstrijden waar we naar toe werken.’ Lara Frank van hockeyclub Bloemendaal: ‘Het gaat nu even niet om winnen, maar vooral om de vraag: hoe kunnen we weer leuk hockeyen met z’n allen?’

Van boter-kaas-en-eieren tot judobootcamp: de alternatieve trainingen voor sporters van 13 tot en met 18 jaar. Handbal:

‘Technische skills’ combineren met ‘fysieke vormen met minimale afstand op het veld tussen de sporters’. Dat is het idee achter het handbal zoals de 13- tot en met 18-jarigen dat – alleen buiten – gaan spelen. De bond wil voorkomen dat materialen een ‘besmettingshaard’ kunnen vormen, dus gebruikt elke speler zijn eigen bal. Overspelen, de basis van het handbal, is er voorlopig niet bij. De trainer, die als enige de pionnen mag aanraken, draagt handschoenen. Keepers worden verplicht handschoenen te dragen, terwijl deze normaal juist zijn verboden. Hockey:

Volgens het hockeyprotocol mogen hockeyers alleen hun eigen materiaal (stick, bidon) aanraken. De bal mogen ze alleen aanraken met hun stick, alleen de trainer mag de bal oppakken. En als een keeper geen eigen spullen heeft om in te kunnen trainen, wordt er zonder keeper getraind. Het dragen van hesjes is er uit hygiëneoverwegingen ook niet meer bij: spelers moeten daarom een donker en een licht shirt van thuis meenemen. De speciale coronacoördinator, uitgerust met handschoenen, is degene die het trainingsmateriaal over de velden verspreidt. Judo/jiu-jitsu/aikido:

Judo in de buitenlucht? Als het aan de judobond ligt wel. Al moet de gemeente het plan van elke judovereniging daarvoor nog wel goedkeuren. Met elkaar sparren (want binnen 1,5 meter) zit er voor de 13- tot en met 18-jarigen niet in, in plaats daarvan raadt de bond aan in te zetten op het oefenen van valtechnieken, kracht- en conditietraining of het opzetten van een ‘judobootcamp’. Sparren kan alleen ‘met een denkbeeldige partner of partner op afstand’, door te ‘schaduwtrainen’ of met hulpmiddelen, zoals elastieken, ballonnen, foamsticks, judodekens, ballen of werppoppen. Voetbal:

Amerikaantje, boter-kaas-en-eieren, voetvolley of toch het klassieke afronden op doel: op haar website biedt de KNVB kant en klare ‘anderhalvemetertrainingen’ aan voor clubs die hun jeugdspelers van 13 tot en met 18 willen laten zweten. Na het schrappen van de partijvorm, toch het hoogtepunt van menig training, heeft de bond gepoogd toch genoeg variatie in de trainingsstof aan te brengen om de oudste jeugd te kunnen boeien. De oefeningen worden afgewerkt op een kwart veld en duren een uur. Volleybal:

De indoorvolleyballers die zich naar buiten verplaatsen, kunnen leunen op de kennis die het beachvolleybal al heeft vergaard als sport in de open lucht. Hygiëne en afstand zijn de sleutelwoorden voor de trainingen van de 13- tot en met 18-jarigen. Zo mogen alleen ballen worden gebruikt van de accommodatie, na elk tijdslot moeten ze worden gedesinfecteerd. Uitsluitend de kaderleden mogen de (zand-)velden aanharken. Verder wordt het sporters en trainers ten zeerste aangeraden ‘voor zover mogelijk’ met hun vingers van de palen en het net af te blijven.