‘De Irakese geestelijke Al-Sadr had altijd goede banden met Iran, maar speelt nu een hard spel’

Een aanhanger van Muqtada al-Sadr toont kogelhulzen in Bagdad. Beeld Ahmad Al-rubaye / AFP

Je gaat naar de wijk Sadr Stad, het machtsbolwerk van deze geestelijke die al sinds de Amerikaanse invasie van 2003 een van de machtigste politici is?

‘Ja, daar ga ik naar toe om de stemming onder zijn aanhangers te peilen. Sadr is de enige Iraakse politicus die zoveel aanhangers heeft, minstens een miljoen, en ze ook op de been kan brengen. Oud-premier Nouri al-Maliki, zijn grote tegenstander in het sjiitische kamp, komt niet eens in de buurt hiervan.

‘Er is nu een grote machtsstrijd gaande onder de sjiitische facties. De Irakese burgers zien het onthutst aan. Het is een gevecht dat over hun hoofden wordt uitgevochten. Dit geweld dient alleen het politiek belang van bepaalde groepen. Sadr, met meer dan zeventig zetels winnaar van de verkiezingen, wil nu de grote man worden van de sjiieten, die het merendeel van de bevolking uitmaken. Hij voelt niets voor de vorming van een consensus-regering waarin alle partijen zich kunnen vinden, zoals gebruikelijk is in Irak. Sadr wilde een coalitie vormen met een soennitische en een Koerdische partij. Dit heeft gezorgd voor een groot machtsconflict.

‘Sadr profileert zich nu ook als nationalist. Hij verzet zich tegen de grote Iraanse invloed in Irak. Teheran heeft na de Amerikaanse invasie gebruik gemaakt van het machtsvacuüm en flink aan invloed gewonnen in het land. Zonder Iraanse instemming kan een premier niet worden benoemd. Maar er komt steeds meer verzet onder de bevolking tegen de Iraanse invloed. Sadr heeft handig gebruik gemaakt van dit anti-Iraanse sentiment. Terwijl hij zelf ook jarenlang goede banden had met Iran.’

Wil Sadr nu zelf premier worden? Of wil hij op de achtergrond aan de touwtjes blijven trekken?

‘De traditie is dat een technocraat naar voren wordt geschoven als premier met wie iedereen tevreden is. Al-Sadr hoeft geen premier te zijn om macht te hebben. Hij is de grote man achter de schermen.

‘De coalitie die Sadr wilde vormen, is geblokkeerd door de andere sjiitische partijen. Als reactie heeft hij zijn parlementariërs opgedragen om uit het parlement te stappen. Hun plaatsen zijn ingenomen door anderen. Sadr wil nu nieuwe verkiezingen, maar voor het zo ver is ben je weer een jaar verder. Zonder mij, zo roept hij, krijg je een burgeroorlog in Irak.’

Hoe zie je dit allemaal aflopen?

‘De toekomst voorspellen is moeilijk, maar in Irak is dat onmogelijk. Als er nieuwe verkiezingen komen, dreigt de opkomst nog lager te worden dan vorig jaar toen zo’n 40 procent van de kiezers ging stemmen. Sadr speelt het spel nu heel hard, ook richting Iran.

‘De Iraniërs waren gewend veel macht en invloed te hebben in Bagdad. Maar ze dreigen Sadr nu kwijt te raken. Hij trok zich deze week demonstratief terug uit de politiek, een besluit dat niemand overigens serieus nam. Hij besloot hiertoe nadat zijn grote spirituele mentor, de Iraanse geestelijke Kadhim al-Haeri, plotseling met pensioen was gegaan.

‘Deze ayatollah heeft een grote aanhang onder Sadrs mensen. Al-Haeri riep onverwachts zijn aanhangers, dus ook Sadrs volgelingen, om de Iraanse leider Ali Khamenei te steunen. En dus niet Sadr. Hij zag hierin een opzetje van Teheran. Sadr zag het ook als verraad.’