De Iraanse steractrice Taraneh Alidoosti zegde eenzijdig haar wurgcontract op, en betaalde de prijs

Beeld Javier Muñoz

Wie haar op het witte doek heeft gezien, vergeet haar niet meer. Ze heeft ogen die vertellen dat ze pijnlijke situaties doorziet, maar bezit reservoirs aan empathie voor o zo feilbare mensen. In de Oscar-winnende film The Salesman (Forushande) is zij degene die slachtoffer wordt van een mannelijke indringer én degene die haar man vergeefs probeert te overtuigen dat wraak is als een brandend stuk houtskool – wie het werpt, brandt zichzelf het meest. In eigen land is Taraneh Alidoosti (38), dochter van oud-voetbalinternational Hamid Aldoosti, een van de bekendste en meest bekroonde actrices. Buiten de landsgrenzen groeide ze deze eeuw uit tot hét vrouwelijke gezicht van de Iraanse cinematografie.

Die Iraanse cinematografie behoorde de laatste twintig jaar tot de beste van de wereld. In vele voortreffelijke films die in Iran werden gemaakt, lag een voor een westers publiek heimelijke boodschap besloten: het land is niet de hel waarvoor u het hield, er is een normaal leven, er wonen gewone mensen zoals u en ik, mensen met twijfels, mensen met tegenstrijdige emoties. Gevraagd naar de kracht van zijn films zei tweevoudig Oscarwinnaar Asghar Farhadi, de regisseur die Taraneh Alidoosti wereldfaam bezorgde: ‘Houd je altijd bezig met gewone mensen.’ Die regel kenden meer regisseurs uit onvrije samenlevingen. Die regel laat zich een beetje gemeen herformuleren als ‘houd je verre van politiek’.

In flink wat dictaturen van de 20ste eeuw was een ongeschreven overeenkomst van kracht tussen grote cineasten en cultuurautoriteiten. ‘Jullie’ krijgen de ruimte en de middelen om films te maken, ‘wij’ doen ons voordeel met jullie talent, want dat straalt op ons af, en, o ja, als jullie voor promotie naar Cannes of Venetië reizen, doen jullie geen politieke uitspraken.

Een feministische vuist

Het wemelt van de aanwijzingen dat deze ongeschreven overeenkomst voor Taraneh Alidoosti al jaren een wurgcontract was. Vaak sprak de blik in haar ogen boekdelen als ze politieke vragen kreeg. Daarna was er die feministische vuist die ze op haar linkeronderarm had laten tatoeëren – die vuist werd zomaar voor de wereld zichtbaar toen haar mouw afzakte toen ze tijdens een persconferentie in Teheran in 2016 naar de microfoon greep.

In Iran zagen miljoenen mensen haar in die tijd in de tv-serie Shahrzad. Die speelt in 1953, de CIA helpt de sjah een coup te plegen tegen de democratische premier Mosaddegh. In de jaren dat die serie liep, moet er iets in Taraneh Alidoosti zijn geknapt. De door haar gespeelde Shahrzad is een dappere vrouw die vecht tegen misstanden. Wat als je in een tv-serie strijdt tegen onrecht in 1953, maar moet zwijgen over veel ziekmakender onrecht in je eigen tijd?

In 2020 bekritiseerde Taraneh Alidoosti de Iraanse zedenpolitie, toen die een vrouw zonder hoofddoek aanviel. Het regime waarschuwde haar met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Herfst 2022 deed ze op Instagram haar hoofddoek af. Als eerbetoon aan de vermoedelijk door politiegeweld omgekomen Koerdische vrouw Mahsa Amin toonde ze een bord met de Koerdische tekst ‘Vrouw, Leven, Vrijheid’. Na de executie van demonstrant Mohsen Shekari schreef ze op Instagram: ‘Uw zwijgen betekent steun aan de onderdrukking en de onderdrukker. Zijn naam was Mohsen Shekari.’

Weinig sterkere aanwijzingen dat het ayatollahregime door de hardnekkigheid van het huidige verzet in paniek is dan dat het deze steractrice op 17 december durfde in te rekenen. 48 Uur later circuleerde er al een internationale oproep voor haar vrijlating, ondertekend door collega’s als Emma Thompson, Penelope Cruz en Juliette Binoche. Toen ze donderdag op borgtocht vrijkwam, stond het aantal beroemde ondertekenaars op zeshonderd. Of het enige rol heeft gespeeld, is lang niet zeker. Wel zeker is dat de dagen van het ayatollahregime zijn geteld, de vraag is alleen wanneer precies, en hoeveel arrestaties en executies verder.