De introductieweken voor eerstejaarsstudenten gaan gewoon door dit jaar: ‘Het is wel een beetje spannend’

Aankomende eerstejaarsstudenten tijdens de Delftse introductieweek OWee van de TU Delft, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool. Beeld ANP

Waar ben jij nu?

‘Ik loop naar de teststraat die is opgetuigd in het centrum van Leiden. Die staat op de Aalmarkt, in het gebouw waar vroeger de Hudson’s Bay zat. Dat is een oud, mooi, groot pand aan de gracht, maar tegenwoordig is er geen huurder voor te vinden. Dus ze hebben van een nood een deugd gemaakt.

‘Deze week kunnen jongeren en de vrijwilligers van de El Cid – zo heet de introductieweek hier – zich elke dag daar laten testen. Dan komt binnen twee uur een uitslag tevoorschijn. Als die negatief is, kunnen ze aan allerlei activiteiten meedoen. De organisatie roept iedereen op zich te laten testen, ook gevaccineerden. Maar uiteindelijk gaat het om het bemachtigen van een qr-code, daarmee kun je deelnemen aan activiteiten.’

Wat voor evenementen staan op het programma?

‘De afgelopen dagen hebben de studenten een online programma gehad: een quiz, een kookshow, niet per definitie dingen waarvoor je op intro gaat. Nu komen dan toch de fysieke ontmoetingen. Zo zullen de studenten in groepjes met een begeleider door de stad trekken. Kennis maken met de stad, de horeca, studentenverenigingen. Er zijn ook allerlei spelletjes om ontmoetingen met andere studenten mogelijk te maken.

‘Normaal gesproken is er ook een soort festival, maar dat kan nu niet plaatsvinden. Ook de introductieweken zijn aan de maatregelen, zoals het limiet van 750 personen per activiteit, gebonden. De grenzen zijn ook niet opgezocht.’

In Amsterdam en Rotterdam worden bijvoorbeeld ‘sitdownfestivals’ georganiseerd. Komt het in Leiden wel tot een biertje hier en daar?

‘Het is geen reguliere introductieweek. Normaal gesproken zijn de studenten ’s avonds welkom bij verenigingen. De massale feesten die daar normaal gesproken plaatsvinden, kunnen nu niet doorgaan. Welke creatieve oplossingen ze dan wel hebben gevonden om alsnog een biertje te drinken, hoop ik vandaag te horen.

‘Wel is het de bedoeling dat zo veel mogelijk studenten thuis slapen. Normaal gesproken slaap je in een studentenhuis van een begeleider, of in een grote slaapzaal. Die slaapzaal is er nu ook, maar daar moet je je vooraf voor aanmelden. Als je in de buurt woont, of zelfs al in Amsterdam, kom je daar niet makkelijk in.’

Veel jongeren zijn de laatste weken met elkaar op vakantie geweest. Hoe groot is de kans dat dit een besmettingshaard wordt?

‘Er zullen bij het testen ongetwijfeld besmette mensen naar voren komen, maar hopelijk worden die snel getraceerd en geïsoleerd. Dat zou effectief kunnen werken, maar het blijft gissen.

‘Het is natuurlijk wel een beetje spannend. In de meeste steden hebben ze zo’n testcentrum niet eens, of werken ze met Testen voor Toegang. Dat is toch minder waterdicht.’

Terwijl deze aankomende studenten een leuke week tegemoet zien, moet jij als verslaggever van de Volkskrant hard werken vandaag. Verwacht je nog een beetje weemoed?

‘Haha ja, negen jaar geleden liep ik mee met deze introductieweek, ook hier in Leiden. Ik weet dat nog goed, het was net als nu regenachtig, bewolkt. Ik barstte van het enthousiasme, meer dan nu ik verslag ervan moet doen.

‘In zo’n week wordt een goede basis gelegd voor de rest van je studententijd. Je maakt kennis met studentenverenigingen, de stad, nieuwe mensen. Het is in allerlei opzichten heel zinvol. Daarom is het jammer dat vorig jaar een lichting studenten dit heeft moeten missen, en is het mooi dat de aankomende studenten dit op deze manier kunnen beleven.’