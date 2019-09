De internationale student is vaak de gebeten hond, maar levert de schatkist veel op

Nieuwe internationale studenten van de Vrije Universiteit worden aan de start van hun studiejaar met rondvaartboten door de grachten geleid om Amsterdam te leren kennen. Beeld ANP

Een buitenlandse student uit een Europees land levert een bijdrage van zo’n 5- tot 17 duizend euro op, zo blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB onderzocht de economische gevolgen van de komst van internationale studenten op universiteiten, hogescholen en in het mbo-onderwijs tussen 2006 en 2017. In die periode is het aantal buitenlandse studenten meer dan verdubbeld van 31- naar 76 duizend. Die stijging zette door: vorig studiejaar kwamen 85.955 buitenlandse studenten naar Nederland – ongeveer 11 procent van alle studenten.

Zij leveren de Nederlandse overheid meer op dan ze kosten, concluderen de onderzoekers. Vooral studenten van buiten Europa stimuleren de economie, omdat de overheid geen opleidingskosten voor hen betaalt en zij, eenmaal afgestudeerd, hier ook vaak blijven werken en dus belasting betalen. Europese studenten kiezen er vaker voor om na de studie terug te keren en in hun thuisland te werken. Toch blijkt uit het CPB-onderzoek dat ook zij de staat onder de streep meer opleveren dan ze kosten.

Bedrijven in de technische sector ontvangen de buitenlandse starters met open armen: de banen voor hoogopgeleide techneuten liggen voor het oprapen en Nederlandse studenten kiezen vaker voor andere opleidingen. Buitenlandse studenten die een natuurwetenschappelijke opleiding hebben gevolgd, vinden ook vaak werk in Nederland. Hetzelfde geldt voor het onderwijs, waar al jaren een schaarste is aan opgeleid personeel.

Kritiek

De CPB-bevindingen vormen een welkome opsteker voor buitenlandse studenten, die vaak mikpunt van kritiek zijn in politieke en maatschappelijke debatten over de internationalisering van het onderwijs. Zo zou de toestroom van buitenlandse studenten de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs bedreigen, daarom kondigden de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging van Hogescholen in november aan de groei te willen beperken.

Ondanks de positieve gevolgen die het CPB aantoont, blijft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uiterst kritisch. ‘Internationale studenten dragen tijdens hun studie niet per se bij aan de schatkist’, zegt voorzitter Alex Tess Rutten. ‘Het is gevaarlijk om lovend te zijn over deze trends. Internationalisering mag niet plaatsvinden op basis van economische gronden, maar op basis van inhoudelijke argumenten.’

‘We horen uit de praktijk dat buitenlandse- en Nederlandse studenten vaak langs elkaar heen leven’, zegt Rutten. ‘Ook gaat de toegankelijkheid van de studies achteruit doordat ze in het Engels worden aangeboden. Het is te kort door de bocht om op basis van dit onderzoek te stellen dat we internationalisering moeten aanzwengelen.’