De inhoudelijke behandeling in het Marengo-proces begint: ‘Iedereen kijkt verwachtingsvol naar de komst van Ridouan T. uit’

Een colonne beveiligde auto’s komt aan bij De Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp voor het Marengo-proces. Maandag begint hier de inhoudelijke behandeling. Beeld ANP

Goedemorgen, Wil! De meeste mensen weten waarschijnlijk wel ongeveer waar het Marengo-proces over gaat. Kun jij precies zeggen wat er op het spel staat?

‘Het is een proces waarin zeventien verdachten terechtstaan voor zes moorden, vier pogingen daartoe, driemaal voorbereidingshandelingen voor moord, een poging tot het laten ontploffen van een spyshop en lidmaatschap van een criminele organisatie. Let wel: daar worden ze van verdacht, er is nog geen veroordeling.

‘Het proces is vooral berucht omdat het gaat om Ridouan T, die tot hij in Dubai werd opgepakt de meest gezochte crimineel van Nederland was. En door Nabil B, de kroongetuige, die naar de politie is overgelopen om te verklaren over zijn eigen organisatie. In die organisatie gold altijd een omerta – niemand praatte. Na de verklaringen van Nabil B. kwam alles in een stroomversnelling.’

Staat de moordenaar op advocaat Derk Wiersum ook terecht in het Marengo-proces?

‘Nee. Veel mensen denken van wel, maar dat is een misvatting. De vermeende uitvoerders van die moord staan terecht in een ander proces. Dat moet inhoudelijk nog beginnen. De moord op Wiersum staat in het Marengo-proces niet op de tenlastelegging.’

Waar komt de naam Marengo eigenlijk vandaan?

‘Dat is een willekeurige, door een politiecomputer gegenereerde naam. Zo gaat dat in vrijwel alle strafprocessen. De politie wil in de naam geen link met de zaak, omdat dan gemakkelijker vertrouwelijke informatie over zo'n zaak te achterhalen zou zijn.’

Komt Ridouan T. maandag ook in eigen persoon naar de rechtszaal?

‘De verwachting is inderdaad dat hij komt. Iedereen kijkt er verwachtingsvol naar uit. Ik heb me laten vertellen dat hij apart wordt gezet in de zittingszaal. Dat zal waarschijnlijk in de getuigenbox zijn, waar bijvoorbeeld ook Astrid Holleeder zat in het Holleeder-proces. Het Openbaar Ministerie zou niet willen dat T. kan communiceren met andere verdachten.’

Hoeveel bewijs is er tegen T.?

‘Er zijn belastende verklaringen van de kroongetuige en heel veel ontsleutelde PGP-berichten tussen leden van de organisatie van T. Samen is dat het voornaamste bewijs.’

Daarin spreken ze toch in een brabbeltaaltje? Houdt dat in de rechtbank wel stand?

‘Ik zou het geen brabbeltaaltje, maar straattaal willen noemen. De meeste rechercheurs die dat ontsleutelen, kennen die straattaal ook. De politie denkt vrij zeker te weten van wie de berichten komen: van welke toestellen en door wie die toestellen op cruciale momenten gebruikt zijn. Het is aan de rechter om te oordelen of de politie daarmee goed zit.’

Eerder lekten al transcripten van T.’s politieverhoren uit. Volgens T. kan Nederland ‘het geld van dit schijnproces beter besteden aan het lerarentekort, aan zorg, aan het politietekort’.

‘Het is niet ongebruikelijk dat iemand zijn strafproces relativeert. Dat zou ik misschien ook wel doen als ik verdachte was.’

T. zei ook dat de rechter hem net zo goed meteen een levenslange straf kon geven.

‘Of je dat zo letterlijk moet nemen, kun je je afvragen.’

Wat denk je dat de verdediging van T. gaat aanvoeren?

‘Die gaan dingen zeggen als: dit was mijn telefoon niet. Of: ik ben niet die bijnaam in dat PGP-bericht. Over het algemeen is er een ontkennende houding.’

Is het Marengo-proces het grootste strafproces ooit?

‘Het is grappig dat je dat vraagt, want tot voor kort was dat inderdaad het geval. Maar inmiddels hebben we ook het proces Eris.

‘Dat proces komt uit Marengo voort en is nog groter. Inhoudelijk begint het in augustus. Daarin staan twintig verdachten terecht voor soortgelijke beschuldigingen.’

De beveiligingsmaatregelen bij het proces zullen wel krankzinnig zijn?

‘Krankzinnig is het goede woord, ja. Als ik de afgelopen tijd naar De Bunker (de zwaar beveiligde Amsterdamse rechtbank waar het Marengo-proces plaatsvindt, red.) reed voor een pro-formazitting, dan stonden daar onherkenbare, zwaarbewapende politiemensen met mitrailleurs op straat.

‘Rechtbanktekenaars is het verboden om officieren en rechters herkenbaar te tekenen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de moord op advocaat Wiersum.’

Krankzinnig insinueert ook dat het overdreven is?

‘Nee, dat zeg ik niet. Met de moord op de broer van de kroongetuige en op advocaat Wiersum is gebleken dat extra beveiliging geenszins is overdreven.’

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de schutter van de moord op advocaat Derk Wiersum al berecht en veroordeeld is, en dat Marengo gaat over de mogelijke opdrachtgevers van die moord. Dat is niet juist. De vermeende uitvoerders van die moord staan terecht in een ander proces. Dat moet inhoudelijk nog beginnen. De moord op Wiersum staat in het Marengo-proces niet op de tenlastelegging.