Bron- en contactonderzoek bij de GGD Brabant-Zuidoost. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het knagende gevoel kwam in de zomer. Gezondheidsmakelaar Emy van Maaren-Heyligers hielp tijdelijk bij het bron- en contactonderzoek en belandde telefonisch in een huis in het centrum van Bakel. Hoeveel Oost-Europese arbeiders daar precies wonen weet ze nog steeds niet (volgens de verhalen 8, volgens de inschrijvingen 21), maar hoe dan ook: het was moeilijk om tot ze door te dringen.

De arbeiders werkten voor een groot bedrijf uit de regio dat eerder in opspraak raakte doordat medewerkers met coronaklachten moesten doorwerken. Bijna allemaal Roemenen, slechts één van hen sprak een klein beetje Engels. Probeer dan maar eens uit te leggen wat de coronaregels precies zijn. ‘Dat is dus erg lastig’, zegt Van Maaren-Heyligers.

Ze sprak erover met collega’s, die bleken dezelfde ervaringen te hebben met andere ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’. Mensen uit lagere sociale klassen, laaggeletterden, seizoensarbeiders. Mensen die niet naar de persconferenties kijken en die online ook al niet veel wijzer worden.

Dat valt die mensen niet kwalijk te nemen, vinden ze bij de GGD Brabant-Zuidoost. ‘De informatie van het RIVM is voor ons zorgprofessionals al moeilijk door te komen’, zegt consulent gezondheidsbevordering Jacqueline Leermakers. Laat staan voor iemand die er niet voor heeft doorgeleerd.

Er zat maar één ding op, vonden ze: een eigen onlinecampagne beginnen. Waarin mensen zo persoonlijk mogelijk worden aangesproken en de regels zo simpel mogelijk uitgelegd. Niet op de website van de GGD, maar op volksere platforms: Instagram en Facebook. Plekken bovendien waar je gericht kunt adverteren.

Via een lijst met achterstandswijken van onder andere de Zorgautoriteit selecteerden ze postcodes in Zuidoost-Brabant, omdat de ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ zich volgens de GGD’ers vooral in de armere wijken bevinden. Gebruikers van Instagram en Facebook daar zullen de komende weken hun advertenties zien.

De vergadering van vandaag, met onlinemarketeer Robin Boom en grafisch ontwerper Jan Pieter van Laar, is om de puntjes op de i te zetten, maar begint met een tegenvaller. Facebook heeft de eerste advertentie (‘Neem geen risico, laat je testen!’) afgekeurd. ‘Te persoonlijk’, zegt Boom. Zit hem vooral in het woordje ‘je’.

Hij laat zijn scherm zien, waarop Facebook de regels uitlegt met tamelijk willekeurige advertentievoorbeelden. ‘Twijfel je over je genderidentiteit?’, mag dus niet. ‘Ontmoet transseksuele singles’ wel. ‘Last van depressies? Krijg nu hulp’ mag niet, ‘Hulp bij depressies’ wel. Niet: ‘Blut? Failliet? Bekijk onze diensten’. Wel: ‘Onze financiële diensten sluiten aan op al jouw financiële behoeften.’

Ontzetting bij de GGD’ers. Persoonlijk aanspreken is nou net waarop deze campagne is gestoeld. Het is nodig om echt tot mensen door te dringen, menen ze. Gelukkig hebben ze nog een wapen: de dilemma’s.

Door vragen te stellen, lok je reacties uit. In de overvolle tijdlijnen is dat een manier om toch de aandacht te krijgen, weet onlinemarketeer Boom. Dilemma’s moeten prikkelen, nieuwsgierig maken, verleiden tot een muisklik. Het juiste antwoord moet er niet te dik bovenop liggen. Een goed voorbeeld: ‘De schoenen van je 80-jarige moeder gaan kapot. Ga je mee naar de winkel om nieuwe uit te zoeken?’ Antwoord: ‘Ja, je gaat mee. In deze tijd moet je eenzaamheid voorkomen.’

Het zal voor de arbeiders uit Bakel geen relevante vraag zijn, hun moeders wonen in Roemenië. Een dilemma meer in hun levenssfeer: ‘Je voelt je verkouden. Ga je naar het werk of laat je je testen?’ Antwoord: ‘Je laat je testen.’

Als je werkgever het toestaat.