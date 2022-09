De inflatie was nog nooit zo hoog: zes vragen over het record van 12 procent

Een etalage van een juwelier in de binnenstad van Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh

1. Hoe historisch is deze inflatie?

Historisch, want het gaat om een record. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt sinds 1963 de zogeheten consumentenprijsindex (cpi) bij. De statistici van het CBS bekijken hoe de prijs van een selectie producten en diensten zich ontwikkelt en berekenen daaruit een gemiddelde. Elke maand stelt het CBS vast hoe dat gemiddelde prijspeil zich verhoudt tot dezelfde maand een jaar eerder – het inflatiecijfer van augustus betekent dus niet dat de prijzen gemiddeld 12 procent hoger zijn dan in juli.

Sinds 1963 is de inflatie wel vaker hoog geweest, maar voor vergelijkbare cijfers moeten we terug naar medio jaren zeventig en de oliecrisis. In januari 1975 bedroeg de inflatie 11,1 procent. Dat was tot nu toe het record. Na september 1975 is de inflatie altijd onder de 10 procent gebleven, tot juli van dit jaar. En een maand later constateerde het CBS dus een verdere stijging.

2. Vorige week was het nieuws nog dat de inflatie in augustus 13,6 procent was. Waarom is dit dan toch een record?

Er worden maandelijks twee inflatiecijfers gepubliceerd. Het ene cijfer, die 13,6 procent van vorige week, is een Europese berekening. De 12 procent van vandaag betreft de berekening van het CBS. Het verschil tussen het Nederlandse cijfer en het Europese zit met name in de kosten van een eigen woning. In de Nederlandse inflatiecijfers tellen die kosten mee, maar in de Europese cijfers niet, omdat er geen overeenstemming is over hoe je die kosten moet meten.

Het CBS bekijkt hoeveel een woningbezitter kwijt zou zijn aan een vergelijkbare huurwoning. Maar niet in alle landen is er een even sterk ontwikkelde huurmarkt, waardoor zo’n vergelijking soms slecht te maken is. Vanwege het verschil in meetmethode zijn de Nederlandse inflatiecijfers daarom bijna altijd lager dan de Europese.

3. Op wie heeft deze recordinflatie de meeste impact?

De energieprijzen veroorzaken het grootste deel van de inflatie. De prijs van energie was in augustus 151 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij kijkt het CBS naar de prijs van nieuwe energiecontracten. Voor mensen met een doorlopend energiecontract, 44 procent van alle gebruikers, ligt de inflatie lager. Ook mensen met een gasloze woning en bijvoorbeeld zonnepanelen hebben minder last van de stijgende prijzen.

Toch raakt de inflatie iedereen. Met een gemiddelde stijging van 13,1 procent zijn voedingsmiddelen flink duurder dan een jaar eerder. Dan gaat het onder meer om graanproducten als pasta. Door de oorlog in Oekraïne is de prijs van graan op de internationale markt fors gestegen. Zowel Rusland als Oekraïne zijn belangrijke graanexporteurs.

4. Welke maatregelen heeft het kabinet aangekondigd?

De coalitiepartijen bereikten vorige week een akkoord over lastenverlichting. Het gaat bijvoorbeeld om een verhoging van 10 procent van het minimumloon, de bijstand en de AOW, een verhoging van de huur- en zorgtoeslag en een verlaging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Op Prinsjesdag worden de definitieve plannen aangekondigd.

Eerder dit jaar werden er al verschillende maatregelen genomen rondom de energieprijzen, zoals belastingenverlagingen en een toeslag voor lage inkomens. Dit jaar zegt het kabinet niet nóg meer maatregelen te kunnen nemen om de koopkracht te repareren,

5. Kunnen bedrijven niet gewoon de lonen verhogen?

Dat willen de vakbonden graag. Zo probeert FNV in cao-onderhandelingen af te spreken dat de loonstijging gekoppeld wordt aan de inflatie. Sinds de jaren tachtig is dat in Nederland niet meer gebruikelijk. Weinig sectoren zijn bereid tot zo’n afspraak, omdat ze vrezen voor een loon-prijsspiraal: als de lonen stijgen, stijgen de kosten voor een bedrijf, dat die kosten weer doorberekent in een hogere prijs, waardoor de lonen weer stijgen, en de kosten weer omhoog gaan. In de schildersbranche staat zo’n automatische compensatie bijvoorbeeld in de cao, maar de sector hoopt die afspraak aan te kunnen passen.

6. Loonstijgingen, belastingverlagingen, verhogen van toeslagen: allemaal maatregelen om de inflatie te compenseren. Maar kunnen we de inflatie niet laten dalen?

Een van belangrijkste instrumenten daarvoor heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in handen. Door de zogeheten depositorente te verhogen, kan de ECB de economie laten ‘afkoelen’. Als de rente omhooggaat, wordt geld lenen duurder en neemt de vraag naar producten af. En neemt de vraag af, dan dalen de prijzen.

De depositorente is het rentepercentage waarvoor commerciële banken korte tijd geld onder kunnen brengen bij de ECB. Dat rentepercentage werkt door in de rentepercentages die commerciële banken hun klanten berekenen. Tot juli was de depositorente negatief. Voor het eerst sinds 2011 ging toen de ECB-rente omhoog, naar 0 procent.

Deze week wordt waarschijnlijk besloten tot een verdere renteverhoging, naar 0,5 of zelfs 0,75 procent. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank hoopt dat daarmee de inflatie teruggebracht kan worden tot 2 procent.

Zonder gevaar is de renteverhoging niet. Zwakkere EU-economieën als Italië met veel schulden kunnen erdoor in de problemen komen. Ook vrezen sommige economen een recessie: minstens twee kwartalen van economische krimp vanwege afname van de vraag.