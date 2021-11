De inflatie stijgt sterk, reden tot zorg? ‘Ik ben bang dat het nog wat erger wordt’

De weekmarkt in Bemmel, donderdag. De koopkracht gaat niet gelijk op met de economische groei. Beeld Marcel van den Bergh

Arjen Vliegenthart, directeur kenniscentrum Nibud:

‘De inflatie zit hem vooral in boodschappen en energie, daar kunnen veel mensen niet op bezuinigen. In coronatijd is er veel gespaard, maar onderzoek laat zien dat mensen die gespaard hebben al een buffer hadden. Anderen kunnen het niet. We weten dat een op de vijf mensen geen spaarrekening heeft, en 18 procent van de mensen met een spaarrekening heeft daar minder dan 2.000 euro op staan. Daar zit een stapeling van kwetsbaarheid. Het gaat economisch goed, het herstel gaat sneller dan verwacht. Maar nu hebben koopkracht en economische groei niet altijd een op een met elkaar te maken. Dat voelt paradoxaal. Iedereen ziet dat er inflatie is, maar niet iedereen voelt het.’

Kim Witte, bijstandsgerechtigde:

‘Een dubbeltje extra op elk product in de supermarkt is voor mij heel veel geld. Ik doe altijd boodschappen met zo’n zelfscanner, dan kan ik op mijn telefoon precies bijhouden hoeveel ik in mijn mandje leg. Van tevoren heb ik dan al uitgerekend wat ik kan uitgeven. Als mensen zeggen: het is maar 5 euro, dan denk ik: dat is een kilo gehakt voor mijn twee kinderen. Ik reken alles om in vlees, want dat is duur. Zelf eet ik het niet. Ik zou mijn kinderen graag eens trakteren op een middagje bioscoop, maar met z’n drieën zit dat er nu gewoon niet in. We gaan vaak de natuur in, dat is gratis. En ik ben blij dat de pepernoten al in de winkel liggen. Dan kan ik mijn jongens iets lekkers geven, zo’n grote zak kost maar 1,99.’

Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter vakbond FNV:

‘We zetten in op automatische prijscompensatie. En daarbovenop willen we een vaste loonontwikkeling van 100 euro per maand. Vooral degenen met een minimumloon zijn erop achteruitgegaan, voor hen betekent die 100 euro relatief een grotere stijging. Dat werkgevers over een loon-prijsspiraal beginnen, vind ik triest. Als de prijs van arbeid op een goed niveau lag, zouden we een pas op de plaats maken, maar de lonen zijn onvoldoende meegegroeid met de winsten en welvaart.

‘De loonontwikkeling van het afgelopen decennium heeft maar net de inflatie kunnen bijbenen. Het moet een keer klaar zijn met eindeloos onderhandelen en dan nét de inflatie compenseren, dat moet automatisch gaan. Dat we de inflatie in een aantal sectoren amper kunnen bijbenen, bewijst dat de vakbond weer sterker moet worden. De flexibilisering heeft onze positie in sommige takken verzwakt. Een sterke vakbond en mensen die opkomen voor een goede cao is cruciaal.’

Paul van Selms, directeur consumentencollectief United Consumers:

‘Ik ben bang dat de inflatie nog even doorzet en nog wat erger wordt. Vroeger had iedereen wel een potje om magere tijden door te komen, nu is de verwachting dat de overheid bij tegenslag bijspringt. Mensen beseffen ook niet dat bepaalde levensbehoeften relatief goedkoop zijn en soms ineens duurder kunnen worden. De energieprijzen zijn nu een paar keer over de kop gegaan. Dan kun je als consument verbaasd en boos zijn, maar we hebben altijd relatief lage gasprijzen gehad. De Nederlandse consument heeft het best goed. Natuurlijk is er wel een groep aan de onderkant die het niet makkelijk heeft, die moet worden geholpen. Maar ik denk dat dat ook wel gebeurt.’

Willem Schuddeboom, voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen:

‘Ik schat dat 40 tot 60 procent van de gepensioneerden last heeft van de inflatie. Dat zijn twee miljoen mensen. Vooral de modale groep zal het voelen, die krijgt rond de 10 duizend euro per jaar. Bij de onderste groep wordt nog wat opgevangen met toeslagen. Mensen onderschatten hoeveel gepensioneerden in huurhuizen wonen, vooral de groep van boven de 75 jaar. Vroeger huurde 70 procent, nu woont 70 procent in een koophuis. De groep huurders heeft last van de gestegen huurprijzen en kan vaak weinig doen om te besparen op energieverbruik. Daarbij zijn de pensioenfondsen sinds 2008 niet meer geïndexeerd, de achterstand op aanvullende pensioenen is momenteel 20 procent. Veel gepensioneerden hebben het nu armer dan toen ze nog werkten, en dat is nooit de bedoeling geweest.’

Kim Witte:

‘Van Essent heb ik een bericht gekregen dat ik nog goed zit met mijn contract, maar als ik in de toekomst veel meer moet gaan betalen, weet ik niet wat ik moet doen. In het donker leven? In mijn flatgebouw zijn de meters al gereed voor zonnepanelen. Veel sociale huurwoningen hebben die gekregen, maar wij nog niet. Dus daar ga ik onze woningbouwvereniging wel naar vragen.’