De inflatie stevent af op een naoorlogs record, maar is minder erg dan ze lijkt

Een buurtwinkel in Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Begin 1975, toen Joop den Uyl premier van Nederland was, I Can Help van countryzanger Billy Swan op nummer één in de top-40 stond en PSV’er Willy van der Kuijlen de topschutterslijst van de Eredivisie leidde, kampte de Nederlandse economie met de naweeën van de oliecrisis. De inflatie liep die maand op tot 11,1 procent, een naoorlogs record, tot nu althans. Destijds gebruikte het CBS echter een Nederlandse rekenmethode, terwijl de huidige inflatie van 13,6 procent is becijferd middels een Europese rekenmethode, met minder aandacht voor de woonlasten.

Volgende week dinsdag, wanneer het CBS de inflatie volgens de Nederlandse rekenmethode bekend kan maken, weten we definitief of augustus 2022 qua geldontwaarding de geschiedenisboeken zal halen. ‘Maar het lijkt geen wilde gok dat we het record gaan breken’, vermoedt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. In augustus lag de jaar-op-jaarinflatie volgens de Europese rekenmethode met 13,6 procent namelijk 2 procentpunten hoger dan in juli, terwijl de inflatie volgens de Nederlandse rekenmethode in juli met 10,3 procent al niet heel veel lager was dan het record van 11,1 procent uit januari 1975.

Tegelijkertijd geeft het inflatiecijfer een vertekend beeld van de koopkracht. Dat ligt aan de hoge energieprijzen. Het CBS kijkt voor het berekenen van de inflatie namelijk naar de prijzen van nieuwe energiecontracten, legt Van Mulligen uit. ‘We nemen aan dat iedereen de energieprijzen betaalt die je kwijt bent wanneer je deze maand een nieuw contract hebt afgesloten.’

Vast energiecontract

Maar lang niet alle Nederlanders hebben een variabel energiecontract, waarbij energieleveranciers de tarieven twee keer per jaar of vaker kunnen aanpassen. 44 procent van de Nederlanders heeft juist een vast energiecontract, waarbij de prijzen gedurende een looptijd van een, twee, drie of zelfs vijf jaar vastliggen, tonen cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ‘Deze mensen zijn nu spekkoper en hebben van de huidige ellende nog geen last’, ziet Van Mulligen.

Bovendien is er ook onder mensen met variabele contracten dikwijls een verschil tussen oude en nieuwe klanten: in tegenstelling tot de overstappers hoeven de blijvers niet altijd gelijk de volle mep te betalen. ‘Sommige energiemaatschappijen rekenen de hogere energieprijzen niet meteen door in de oude contracten, en wel in de nieuwe’, ziet Van Mulligen.

‘Ons inflatiecijfer overschat op dit moment naar alle waarschijnlijkheid de daadwerkelijke ontwikkeling van de energieprijzen’, resumeert Van Mulligen. Hoe groot die overschatting is, durft hij niet te zeggen. ‘Spiegelbeeldig is het ook zo dat wanneer de energieprijzen weer gaan dalen, je dit het snelst terugziet in de variabele contracten. Dit leidt dan juist tot een onderschatting van de werkelijke inflatie.’

Mettertijd zal deze vertekening van het inflatiecijfer slinken, verwacht Van Mulligen. Energieleveranciers bieden momenteel immers louter variabele contracten aan, constateert de ACM. Daardoor loopt het aandeel van Nederlanders met een vast energiecontract gestaag terug. Minder dan een jaar geleden had 44 procent van de Nederlanders een variabel contract, inmiddels is dit gestegen tot 56 procent.

Lager energieverbruik

Het inflatiecijfer vertekent de koopkracht nog op een andere manier: de energieprijzen zijn weliswaar hoger, maar het energieverbruik is lager. Nederlandse huishoudens verbruikten het eerste halfjaar van dit jaar 16 procent minder aardgas dan een jaar eerder, meldde het CBS dinsdag. ABN Amro constateerde afgelopen winter al dat mensen veel minder thuiswerkten dan het jaar ervoor, waardoor ze ook minder hoeven te stoken. Bovendien heeft 15 procent van de Nederlanders de coronaperiode gebruikt om zonnepanelen te leggen, hun vloer of dak te isoleren of andere energiebesparende ingrepen te doen.

Daar staat tegenover dat juist de armste Nederlanders het minste geld hebben om hun woning te verduurzamen, merkt ABN Amro-econoom Aggie van Huisseling op. ‘En de armste Nederlanders besteden verhoudingsgewijs toch al een hoger percentage van hun inkomen aan energiekosten.’ Waar de rijkste 20 procent van de Nederlanders ongeveer 4 procent van het inkomen kwijt is aan energie, is dit bij de armste 20 procent van de bevolking 14 procent, blijkt uit pas gepubliceerd onderzoek van ABN Amro.