De huisvrouw die Dwaze Moeder werd, maar nooit de waarheid vond

Hebe de Bonafini, in 2016, toont een peace-teken naar de fotografen op het moment dat ze het Plaza de Mayo in Buenos Aires verlaat. Beeld AFP

De wereldberoemde activist verspeelde sinds de jaren tachtig krediet door steeds radicalere standpunten in te nemen, en zich in 2003 te vereenzelvigen met de regering van de linkse Néstor Kirchner. Ooit begon haar leven als een sprookje, zei Hebe María Pastor de Bonafini in een recente video van het Argentijnse ministerie van Cultuur. Het meisje dat in 1928 werd geboren in kuststadje Ensenada, ten oosten van Buenos Aires, leek voorbestemd voor een eenvoudig maar gelukkig bestaan als huisvrouw.

Ze had een ‘fijne familie’ en docenten ‘die me alles leerden’, blikte ze op late leeftijd terug. Op haar 14e trouwde ze en kreeg ze drie kinderen. ‘Ik dacht altijd: alles gaat zo goed met me, wat zal me nog overkomen?’. Een waarzegster voorspelde haar groot onheil: ‘Je zal je hele familie verliezen.’ In 1977, toen 48 jaar oud, sloeg het noodlot toe in het leven van de moeder van zonen Jorge Omar, Raúl Alfredo en dochter María Alejandra.

Een jaar eerder had het leger de macht gegrepen. Argentinië leefde in een dictatuur, in het Roze Huis (het presidentieel paleis) aan het Plaza de Mayo, het ‘Meiplein’ in het Nederlands, zetelde generaal Jorge Rafael Videla. Bonafini’s zonen, beiden actieve leden van linkse partijen, werden ontvoerd door het regime en keerden nooit meer terug. De huisvrouw ‘Kika Pastor’ veranderde in de activist Hebe de Bonafini. De tweede helft van haar leven weet Bonafini aan het protest.

Witte hoofddoeken

Het eerste publieke optreden van wat later de ‘Moeders van het Meiplein’ zou worden, was nog nauwelijks een protest te noemen. Op een zaterdag in 1977 toog een groep moeders, die allereerste keer nog zonder Bonafini, naar het Roze Huis, hopend op een audiëntie met president Videla. Hij zou een groep radeloze moeders toch wel ontvangen, was de ijdele hoop. Ze werden weggestuurd. Maar de vrouwen behoorden tot de eersten die zich openlijk verzetten tegen de dictatuur.

De groep van aanvankelijk veertien moeders keerde wekelijks terug naar het Plaza de Mayo, in eerste instantie in de vorm van een zittend protest, later veranderde dat in een wekelijkse mars van 24 uur rond de klokkentoren op het plein. De eis was altijd dezelfde: hun kinderen levend terugzien. Hun witte hoofddoeken, een verwijzing naar de katoenen luiers die hun kinderen droegen, groeiden uit tot wereldberoemd symbool. Volgens de vrouwen verdwenen dertigduizend mensen tijdens de militaire dictatuur. Het officiële cijfer stond lang op dertienduizend, in recente jaren nam de Argentijnse overheid het getal van de moeders over.

De vrouwen werden spottend las locas genoemd, de dwazen. De geuzennaam bleef in het Nederlands hardnekkiger plakken dan in Argentinië zelf. Bonafini werd de leider van de Dwaze Moeders nadat hun eerste voorvrouw, Azucena Villaflor, samen met acht andere moeders aan het einde van 1977 werd gearresteerd en eveneens verdween.

Bonafini bleek een ‘Moeder’ met het hart op de tong. Ze was dusdanig politiek in haar uitspraken dat in 1986, drie jaar na de terugkeer naar de democratie, de groep in tweeën uiteenviel. Naast de meerderheid onder leiding van Bonafini ontstond een afsplitsing die stelde trouw te blijven aan de apolitieke beginselen van de beweging, enkel gericht op waarheidsvinding.

Marxistische strijd

Twee decennia lang voerde Bonafini felle oppositie tegen de democratische regeringen die volgden op de dictatuur. Geen enkele overheid was haar steun waardig zolang de misdaden uit het verleden niet waren opgelost. Dat veranderde toen ze zich in 2003 radicaal bekeerde tot de peronistische (links-populistische) regering van Néstor Kirchner. Plots werd ze onderdeel van de gevestigde orde, kreeg ze een rol in een project voor sociale woningbouw waarmee miljoenen waren gemoeid en werd ze onderwerp van een corruptieonderzoek.

Tegelijkertijd verharde ze in haar links-radicale overtuigingen. In de laatste decennia van haar leven propageerde ze de gewapende marxistische strijd en schaarde zich achter guerrillabewegingen als de Zapatistas in Mexico, de Colombiaanse Farc en de Baskische ETA. Haar afkeer van de ‘imperialistische’ Verenigde Staten was dusdanig dat ze de aanslag op de Twin Towers in 2001 verwelkomde als goed nieuws.

Haar dochter Alejandra maakte zondag het nieuws van Bonafini’s overlijden bekend. Ze kampte al langer met kwalen en stierf in het ziekenhuis in haar woonplaats La Plata. Cristina Kirchner, de huidige vicepresident en weduwe van Néstor Kirchner, noemde Bonafini op Twitter een ‘mondiaal symbool van de mensenrechtenstrijd, trots van Argentinië’. Hebe de Bonafini stierf na 45 jaar activisme, het lot van haar zonen blijft onopgehelderd.