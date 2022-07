De huisartsenpraktijk ziet er over vijf jaar heel anders uit: drie oplossingen om huisartsen te helpen

De huisartsen Karen Bloemendal (links) en Sanne Rekers op de plek in Amsterdam Zuidoost waar ze hun 'praktijk van de toekomst' gaan opzetten. Beeld Joris van Gennip

Duizenden huisartsen verzamelen zich vrijdag op het Malieveld in Den Haag. Hun boodschap: de huisartsenzorg staat op omvallen. Het is te druk, met te veel patiënten die op wachtlijsten staan, te veel administratieve lasten, en te weinig tijd voor de patiënt. Huisartsen vallen uit of verlaten het vak, waardoor het huisartsentekort alleen maar verder toeneemt.

Maar zijn er ook oplossingen? Moet de huisarts zelf ook veranderen? En hoe zou de ideale huisartsenpraktijk er over vijf jaar uitzien? Drie manieren om de werkdruk te verlichten en de huisartsenpraktijk mogelijk behapbaarder te houden.

1. Leer patiënten (en de huisarts) technologie te gebruiken

Karen Bloemendal en Sanne Rekers hebben er zin in. Zin om de nieuwe praktijk te verven, zin om de nieuwe bureaustoelen uit te zoeken, maar bovenal zin om de nieuwe patiënten te leren kennen. In oktober gaat hun nieuwe huisartsenpraktijk open, in de wijk Hondsrugpark, die nu wordt gebouwd tussen de Amsterdam Arena en de Ikea.

Het moet een ‘praktijk van de toekomst’ worden, waarin het niet zozeer gaat om de ziekte van hun patiënten, maar om hun gezondheid. ‘Een gezondheidshub worden, dat is onze droom’, zegt Rekers. Met wandelgroepen voor patiënten, ‘en een moestuin voor de deur’, zodat de artsen patiënten kunnen motiveren ‘intrinsiek gezondere keuzen te maken’.

Ook technologie speelt een belangrijke rol in de nieuwe praktijk. Natuurlijk, zegt Bloemendal, ‘de basisprincipes van een huisarts, die je goed kent en bij wie je langs kunt komen als dat nodig is en als je dat prettig vindt, die blijven belangrijk’. Maar verder: zo veel mogelijk digitaal.

Dat begint al bij het ‘onboarding’-programma dat de huisartsen hebben bedacht. Een combinatie van een onlinevragenlijst en een persoonlijk gesprek, zodat de huisartsen meteen een compleet beeld van de patiënt hebben: heeft hij/zij werk, kinderen, schulden, taalproblemen, een computer, een fijne woning? Heeft de patiënt hulp nodig?

De patiënt wordt dan ook al gewezen op de digitale manieren waarop er zorg beschikbaar is. Op filmpjes op thuisarts.nl die uitleggen dat ook na twee weken verkoudheid een bezoek aan de huisarts nog niet nodig hoeft te zijn.

Het doel van de praktijk is ook om op termijn ‘de chronische patiënten zelfstandiger te maken in hun gezondheid’, zegt Bloemendal. ‘Ze te leren wat ze ook zelf kunnen doen. Als je een apparaatje hebt dat real time je suiker meet, dan zie je ook wat er gebeurt als je een stuk appeltaart eet. Als je uitlegt dat een patiënt niet hoeft te bellen als de bloeddruk binnen bepaalde waarden blijft, dan empower je mensen om overzicht te hebben over hun eigen ziektebeeld.’

Patiënten met hoge bloeddruk of diabetes komen nu zeker vier keer per jaar bij de huisarts, ‘maar misschien hoeft dat helemaal niet als ze goed zijn ingesteld’, denkt Bloemendal. ‘Als mensen zelf in ons systeem hun waarden kunnen zien en die kunnen toevoegen, dan moeten wij een alarm krijgen als de waarden te hoog zijn. Dan bellen we en zeggen we: meneer Jansen, daar moeten we wat mee.’

De bouwplaats in In de wijk Hondsrugpark waar de nieuwe huisartsenpraktijk komt. Beeld Joris van Gennip

Hoe je ook mensen uit lagere sociale klassen, met minder digitale en gezondheidsvaardigheden, meekrijgt met deze beweging wordt iets dat onderzoekers van Amsterdam UMC gaan bekijken. Want in Amsterdam Zuidoost zal die kwetsbaardere groep de belangrijkste patiëntenpopulatie zijn.

‘Patiënten kunnen meer dan we denken’, zegt Bloemendal. ‘Iedereen zit nu al met elkaar te snapchatten, of maakt online een afspraak voor de kapper.’

‘En als we merken dat het niet lukt, moeten we niet denken: oh, dat wordt niets’, zegt Rekers. ‘Dan moeten we de samenwerking zoeken met het buurtteam en andere organisaties om uit te vinden wat mensen nodig hebben om de app wel te gaan gebruiken.’ Want er is veel te winnen, zegt ze. ‘Stel Joke heeft in de app al aangegeven waarvoor ze komt en al een filmpje over haar knieklachten bekeken, dan kunnen we de tijd van de dokter veel efficiënter besteden. Dan hebben we negen minuten over om met Joke te praten, die al snapt wat er speelt.’

En natuurlijk gaan ze naar de patiënt toe die moeite blijft houden, zegt Rekers, want doel is een praktijk waar iedereen terecht kan. ‘Maar we organiseren ook ervaringsmiddagen waarin andere patiënten de app kunnen uitleggen. Pakken we meteen de eenzaamheid aan.’

Vrees

Die omarming van de techniek is geen vanzelfsprekendheid in huisartsenland. Dat weet ook Bart Malenstein, oprichter van Quin; niet het meest geliefde bedrijf onder huisartsen. Quin kwam vorig jaar in het nieuws, omdat het als commercieel bedrijf enkele praktijken overnam, maar de organisatie niet rond kreeg, en de praktijken snel weer van de hand deed. ‘Daar is veel frictie ontstaan’, erkent Malenstein, ‘huisartsen zagen ons als bedreiging, terwijl we juist een oplossing willen bieden. We hadden praktijken nodig om ons platform in de praktijk te kunnen ontwikkelen, maar we hebben geleerd dat het runnen van praktijken beter bij betrokken huisartsen kan liggen.’

Dat platform van Quin bestaat onder andere uit een app die patiënten hun klachten laat invullen (inclusief foto’s van bijvoorbeeld huidproblemen), alvast een overzicht geeft van de meest waarschijnlijke oorzaken, patiënten adviseert of ze naar de huisarts moeten, en ook het contact kan regelen, of het nou een videoconsult, fysieke afspraak of een chatgesprek is.

Uit de praktijk blijkt dat patiënten 10 tot 15 procent minder afspraken maken wanneer ze zo’n app gebruiken. Malenstein: ‘En wij zien resultaten waarbij artsen 30 tot 40 procent minder consulttijd nodig hebben, omdat patiënten veel informatie al hebben ingevuld.’

Dat kan helpen om ‘het megaprobleem dat bij de huisartsen is ontstaan’ op te lossen, zegt Malenstein. ‘De grote verandering zal moeten komen van de mindset van huisartsen. Zij kunnen hun patiëntenpopulatie vragen: ik kan het niet meer aan, help mij door online de vragenlijsten in te vullen, door digitaal afspraken te maken. Natuurlijk kan niet elke patiënt dat, maar huisartsen zetten nu vaak de uitzondering centraal, de patiënt die vierhoogachter woont en het níét kan. Maar begin eens met de 70 procent die het wél kan, en je zult zien wat voor een ruimte er ontstaat in je praktijk.’

Die beweging krijgt nu ‘tractie’, ziet Malenstein. ‘Over vijf jaar zullen miljoenen patiënten en hun huisartsen platformen als Quin gebruiken.’

2. Werk nauw samen met andere hulpverleners

Dat wat nu overal in Nederland gaande is, is in Zeeland al jaren aan de gang: de vergrijzing slaat toe, het personeelstekort wordt met de dag nijpender, er zijn meer patiënten die een huisarts zoeken dan dat er huisartsen zijn die ruimte hebben voor patiënten.

‘Dat maakte dat we moesten nadenken over hoe de zorg is georganiseerd, want nu is dat inefficiënt’, zegt Edwin Leutscher, manager ‘regio-regie’ bij zorgverzekeraar CZ.

‘De huisarts heeft patiënten die niet bij hem horen, wat evengoed geldt voor de ggz en de ouderenzorg. Als die mensen de juiste zorg krijgen, levert dat de huisarts direct lucht op. Als een patiënt zes keer langskomt omdat hij hoofdpijn van z’n schulden heeft, dan kun je beter wat aan z’n schulden doen, dan hoeft hij ook niet meer langs te komen.’

In Vlissingen zet de gemeente nu hulpverleners in huisartsenpraktijken neer, voor vragen over de jeugdwet of maatschappelijke ondersteuning, want de patiënt wist vaak helemaal niet waar hij naartoe moest. En de huisarts, die kent iedereen. Leutscher: ‘Daarom moeten we per wijk kijken hoe de sociaal-economische status is, wat de problemen zijn, wat de zorgvragen zijn, hoe deze de komende jaren zich zullen ontwikkelen, en welke mensen je daar dan het best kunt neerzetten. Zo’n team moet je creëren, mensen die elkaar kennen, en die dus makkelijk overleggen en patiënten van elkaar overnemen.’

Zo versmelten de zorg en het sociale domein, zegt Leutscher, ‘net als dat in het leven van de patiënt ook versmolten is’. In Zeeland was er geld voor dit project, betaald uit de compensatie die Vlissingen kreeg omdat de verhuizing van de mariniers naar de stad niet doorging. De Zeeuwse manier kan bijdragen aan oplossingen in andere delen van het land, denkt Leutscher. ‘Wat we hier leren is geen blauwdruk, maar het is wel een stramien. We zijn hier begonnen met een groep huisartsen die bereid waren hun eigen werkwijze te veranderen.’

Ook aan de andere kant van het land, in Groningen, droomt Rozemarijn Vliegenthart van vergaande samenwerking. Zij is radioloog in het UMC Groningen en ziet tot haar grote frustratie steeds maar weer scans langskomen van ziekten die grotendeels te voorkomen zijn. ‘We weten wat de risicofactoren zijn – roken, slecht eten, weinig bewegen – waarom gaat het dan toch altijd fout? Waarom lukt het niet om preventie echt te laten werken? Het antwoord is, denk ik, omdat het aanbod van leefstijladvies heel versnipperd is.’

Vliegenthart heeft nu samen met collega’s geld gekregen van de provincie om haar plan van ‘gezondheidshuizen’ uit te werken. Centra door heel Noord-Nederland waar zorgverleners samenwerken om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. ‘De huisarts is daarin de belangrijkste schakel, die heeft zicht op hele gezinnen. Maar de huisarts maakt onderdeel uit van het netwerk, met leeftstijlcoaches, diëtisten, welzijnswerkers onder één dak. Als dan een kindje met last van de amandelen op het spreekuur komt, maar de moeder is veel te zwaar, kan de huisarts zeggen: joh, ga eens een deurtje verder, praat er eens over met de leefstijlcoach.’

Het zouden Gezondheidshuizen moeten worden á la Ikea: ‘Je weet wat je er kunt verwachten, we werken volgens dezelfde principes met dezelfde huisstijl, of je nou in een dorpje zit of in Groningen-stad.’ Doordat alle zorgverleners bij dezelfde organisatie werken en data delen, kunnen onderzoekers van het UMC Groningen en andere noordelijke kennisinstellingen uitvinden wat er nou echt werkt, en krijgen patiënten op maat gemaakte ‘preventie-paden’.

Doordat huisartsen in dienst treden bij een grotere organisatie zijn zij flexibeler in hun werktijden en hoeven ze niet een praktijk over te nemen in een dorp waar zij misschien geen band mee hebben.

3. Bouw regionale huisartsenorganisaties

Elke huisarts zal het herkennen: eindelijk een dagdeel ingepland voor de financiën of dat regionale overleg, is er een patiënt die met spoed zorg nodig heeft. ‘De dag zit al zo vol met patiëntenzorg, dat een huisarts helemaal geen tijd meer heeft voor de bedrijfsvoering’, zegt Susan Stam.

Stam was twintig jaar huisarts in Steenbergen, nu is ze medisch directeur voor de huisartsencoöperatie West-Brabant. Daarbij zijn 90 van de 101 praktijkhoudende huisartsen uit de regio aangesloten. De coöperatie ondersteunt de huisartsen op het gebied van financiën, verzekeringen, ict, personeelsmanagement, en voert namens de huisartsen de gesprekken met andere zorgorganisaties uit het gebied.

Het ondersteuningsaanbod van de coöperatie wordt elk jaar groter, zegt Stam. Dat komt aan de ene kant doordat de complexiteit van de huisartsenzorg steeds groter wordt. ‘Daarom moet huisartsenzorg echt kleinschalig in de wijken gebeuren, het een-op-eencontact met de patiënten is het belangrijkste dat er is. Die levensloopgeneeskunde is waarvoor huisartsen het vak in gaan.’

Aan de andere kant wordt de bedrijfsvoering van een praktijk óók steeds ingewikkelder. ‘Vroeger was dat maar een ieniemienie-gedeelte van het vak, maar praktijken worden steeds groter, met meer mensen in dienst, en meer wet- en regelgeving. Op dat vlak heeft de gemiddelde huisarts logischerwijs een kennisachterstand; ze vinden het vaak ook helemaal niet leuk om te doen.’

Dit soort regionale organisaties zijn ‘hard nodig’ voor de huisartsenzorg, vindt ook Francine Francke van Gazo, een stichting die acht gezondheidscentra bezit in Amsterdam-Zuidoost en Diemen. Bij haar stichting kunnen huisartsen ook in dienst, en zelf kiezen hoeveel dagen zij werken, een wens die leeft onder veel jonge huisartsen die opzien tegen alle zakelijke beslommeringen van het praktijkhouderschap.

‘Als huisarts kun je niet van alle markten thuis zijn. Ict, personeel, het vinden van geschikte locaties voor nieuwe praktijken, de lobby bij de gemeente, daarvoor geloof ik echt dat sterke regio-organisaties nodig zijn.’ Die kunnen dan ook lobbyen voor meer geld, want ook dat blijft onontbeerlijk om de huisartsenzorg overeind te houden, zegt Francke.

‘Als je de toegang tot de huisarts laagdrempelig houdt, als die meer tijd heeft voor de patiënt, dan houd je toegankelijkheid tot de zorg groter, en kunnen we op termijn meer patiënten helpen.’