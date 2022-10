De huisarts moet zijn nietpluisgevoel volgen: ‘In de medische wereld is intuïtie fundamenteel’

Beeld Hanneke Rozemuller

Elke arts kent het: een gevoel van onbehagen of ongerustheid over een patiënt zonder precies aan te kunnen geven waarom; een gevoel van twijfel en verhoogde waakzaamheid. Niet weten wat, maar wel voelen dát er iets is. Noem het een zesde zintuig, fingerspitzengefühl, intuïtie. Artsen spreken het meest van ‘pluis’ of ‘niet pluis’.

De een ervaart het als een bijna fysieke sensatie, in de buik of op de borst, de ander beseft: als ik nu niet handel, doe ik vannacht geen oog dicht. Soms is het gevoel er meteen zodra de patiënt de spreekkamer binnenkomt, nog zonder dat er een woord is gezegd. Soms pas achteraf, wanneer de patiënt al naar huis is en de arts het consult niet uit zijn hoofd krijgt.

Al eind 19de eeuw introduceerde een hoogleraar interne geneeskunde in zijn oratie aan de Universiteit Utrecht de termen ‘pluis’ en ‘niet pluis’ als belangrijk instrument voor een arts. Zo wordt dit buikgevoel – behalve artsen kennen ook verpleegkundigen het – nog altijd genoemd.

Toch werd de toepassing ervan in de geneeskunde wetenschappelijk niet serieus genomen, en ook niet onderzocht. Een van de mensen die daar verandering in hebben gebracht is cognitief psycholoog Margje van de Wiel, werkzaam aan de universiteit van Maastricht. Sinds 2005 doet ze met huisartsen in Nederland en Vlaanderen onderzoek naar intuïtie in de medische wereld.

Zeventien jaar en vele studies later is het pluis-/nietpluisgevoel – of sense of reassurance versus sense of alarm in internationale studies – niet langer taboe. Sterker nog: medische tuchtcolleges vinden dat dat gevoel tot het diagnostisch arsenaal van de arts behoort. Dat het negeren ervan negatieve gevolgen voor een patiënt kan hebben. Een arts kan zodoende te horen krijgen: ‘Met uw kennis en ervaring had u in de gegeven situatie toch op zijn minst het gevoel moeten krijgen dat er iets niet klopt.’

Cognitief psycholoog Margje van de Wiel: ‘Intuïtie is een vorm van denken, het is automatisch geactiveerde kennis.’ Beeld Philip Driessen

Waarom is medische intuïtie belangrijk volgens u?

‘Het is fundamenteel voor het diagnostische proces. Het nietpluisgevoel is geen eindpunt, maar het punt waarop je besluit dat je verder moet zoeken. Je vertrouwt het automatische proces van weten dat er iets niet klopt en zoekt het uit.

‘Het gevoel is namelijk niet goed of fout. Het is er gewoon. Het fungeert als een waarschuwing: let op, wees alert. Soms komt de arts erachter waar het vandaan komt, soms ook niet. Het gaat erom het gevoel serieus te nemen en er gevolg aan te geven. Het gevoel moet aanzetten tot reflectie, beter kijken, andere vragen stellen, door te overleggen met een collega of een specialist of door verder onderzoek uit te zetten, ook als er geen directe argumenten aan zijn te dragen.

‘Artsen omschrijven ‘niet pluis’ vaak als: het past niet in het ziekteverloop zoals ik het ken, het past niet bij deze specifieke patiënt, het is anders dan anders, al kan ik niet direct zeggen waarom. De informatie vormt geen coherent geheel, ze krijgen het plaatje niet rond.’

Intuïtie wordt vaak een gevoel genoemd, maar is het niet meer een vorm van onbewust redeneren?

‘Intuïtie is een een vorm van denken, het is automatisch geactiveerde kennis. Bij artsen speelt patroonherkenning een belangrijke rol, de automatische herkenning van een situatie. Omdat het een grotendeels onbewust proces is, wordt het ervaren als een gevoel, maar het is in wezen een basaal cognitief proces. Hoe meer ervaring iemand heeft, hoe sneller en accurater dit proces gaat, maar zonder kennis is er geen sprake van intuïtie.’

Muziekwetenschapper Henkjan Honing noemde intuïtie een combinatie van expertise en gestolde ervaring.

‘Expertise is gebaseerd op kennis opgedaan door studie en ervaring. Beginnende artsen hebben vaak minder goede hypothesen over wat een patiënt heeft dan ervarener artsen. Maar ze hebben wel intuïtie. Door gebrek aan kennis hebben ze vaker een nietpluisgevoel.

‘Henkjan Honing had het ook over impliciete en expliciete kennis. Maar die twee zijn sterk verweven. Leren kan allebei zijn. Alle kennis komt uiteindelijk bij elkaar en dat wordt een geheel waar je niet altijd bewust bij kunt, maar het zit wel in je hoofd.’

Toch wordt intuïtie soms als tegenhanger van de rede gezien. Ook onder medici. Uit uw onderzoek blijkt dat artsen lang niet altijd er voor uit durven komen dat ze gebruikmaken van hun gutfeeling, omdat het haaks zou staan op hun op rationele, diagnostische en klinische argumenten gebaseerde vak.

‘Daarom noem ik het liever automatisch geactiveerde kennis. Dat 4 plus 4 8 is, daar denken wij niet over na, dat halen wij op uit ons geheugen. Niemand zal dat intuïtie noemen, terwijl het cognitieve proces hetzelfde is. Een ander voorbeeld dat ik vaak aan studenten geef: je herkent je huisgenoot zonder diegene te zien aan de manier van lopen op de gang . Dat is ook een vorm van automatische kennis.

‘We kregen in het begin veel afwijzingen op onze onderzoeksplannen. Mensen vonden het onzin dat we naar intuïtie wilden kijken. Het woord intuïtie heeft onterecht een vage bijklank waardoor het begrip mysterieus wordt, maar dat is het niet. Het komt voort uit kennis. Je kunt kennis als een netwerk zien. Elke ervaring die je opdoet, draagt bij aan je kennisnetwerk. Dat netwerk is een verzameling van allemaal verschillende elementen die met elkaar zij verbonden: concepten, beelden, actieplannen, zelfkennis en ook gevoelens.

‘Ervaringen brengen veranderingen teweeg in je kennisnetwerk. Dat is leren: er worden telkens betere verbanden gelegd. Dat wat we gutfeeling of intuïtie noemen is niets anders dan automatische herkenning. Het is de organisatie van de kennis in het hoofd van de arts die intuïtie, het ervaren van het pluis- of nietpluisgevoel, mogelijk maakt.

‘Het weten dient zich zo snel en ogenschijnlijk uit het niets aan, dat het op een gevoel lijkt. Het weten is er al nog voordat het redeneren begint. Ons denken bestaat uit een continue interactie tussen automatisch denken en meer overwogen, gecontroleerd denken – dat wat we in de psychologie systeem 1 en systeem 2 noemen. En dan is er nog het verwerken van informatie.

‘Op het moment dat wij praten, kan ik niet controleren wat ik zeg. Ik probeer dat wel, maar dat beperkt me ook, want denken is een associatief proces. Er komen gedachten op, automatisch, daar heb je weinig controle over. Anders zouden we niet eens een gesprek kunnen voeren. En meestal zijn gesprekken ook nog zinnig. Ik veronderstel dat jij snapt wat ik zeg en als dat niet zo is, dat je het dan vraagt. Intern hebben we eigenlijk ook zo’n soort proces. Er komt een gedachte op en over die gedachte komen ook weer gedachten op die sturen hoe je over die gedachten nadenkt. Dus wat is nou precies weloverwogen denken, wat is nu rede? Dat is een lastige vraag.’

Het was Erik Stolper, een (inmiddels gepensioneerde) huisarts uit het Gelderse Heerde, die in 2005 contact opnam met Van de Wiel. Van de Wiel deed toen al zo’n vijftien jaar onderzoek naar expertiseontwikkeling bij artsen. Stolper zei: huisartsen zeggen dat hun intuïtie hen elke dag helpt diagnoses te stellen. Zullen we onderzoeken of dat klopt en hoe dat dan gaat?

De voorbeelden buitelden uit zijn mond. De patiënt met buikpijn en bloedtesten die niets uitwezen, die hij vanwege een vage ongerustheid toch doorstuurde voor een echo. Wat bleek: alvleesklierkanker. Al die keren dat iets onschuldig leek, maar het nietpluisgevoel erin resulteerde dat hij of een collega verder zocht. De jongeman die zich meldde met een verkoudheid en acute leukemie bleek te hebben; het meisje met de gebroken pols dat niet uit bed was gevallen maar het slachtoffer was van kindermishandeling; de oudere vrouw met astma die ook benauwd bleek door hartfalen.

Stolper is op het onderzoek gepromoveerd en jullie doen al heel lang samen onderzoek. Is praten over intuïtie niet langer taboe onder artsen?

‘Veel minder. We hebben geprobeerd intuïtie te duiden en om praktische richtlijnen te bedenken hoe artsen ermee om kunnen gaan. Artsen vinden het fijn dat datgene wat ze allemaal kennen maar waarover niet iedereen even open durfde te zijn nu is opgenomen in de wetenschappelijke literatuur. Ze hoeven zich tegenover een collega niet meer te verantwoorden, kunnen verwijzen naar studies.

‘Ons doel is altijd geweest: neem dat pluis-/nietpluisgevoel serieus. Daarom vond en vind ik het zo belangrijk om die intuïtie van artsen te ontrafelen. De hele menselijke cognitie is erop gebouwd om patronen te herkennen. Om situaties zo goed mogelijk te begrijpen. Emoties spelen daarbij een rol, ze hebben een signaalwaarde. Ze maken onderdeel uit van, of worden geactiveerd door ons kennisnetwerk. Als jouw haren overeind gaan staan, dan is dat een reden om te handelen.

‘In een goede leeromgeving wordt het vertrouwen op intuïtieve methoden gestimuleerd. Dat is ook wat er misgaat als de werkdruk te hoog wordt: er is weinig ruimte om te leren, weinig tijd voor reflectie en feedback en om even met een collega te overleggen. Dat moet me toch van het hart, nu met het nieuwe zorgakkoord op tafel. Alles moet efficiënter, maar we moeten ons wel realiseren dat dit ten koste van iets gaat.’

Wat Van de Wiel en collega’s ook ontdekten: de tegenhanger van niet pluis, pluis, komt minstens zo vaak voor. Soms heeft de arts geen diagnose, weet hij nog niet precies wat er aan de hand is maar denkt hij toch: dit zit wel goed. De patiënt met klachten die op papier zorgwekkend klinken, het telefoontje met spoed en dan: zodra de arts de patiënt ziet of spreekt, zakt de bezorgdheid weg. Pluis, kortom. Niet dat een arts iemand op basis van alleen dit gevoel wegstuurt. Pluis is net zomin als niet pluis het eindpunt van een consult, zegt Van de Wiel. Een arts zal altijd nog de argumenten verzamelen die het gevoel staven. Maar het gevoel was er al voordat de argumenten geformuleerd werden.

Erik Stolper vertelde dat hij gemiddeld bij een op vijftien patiënten een pluis-/nietpluisgevoel had. Als beginnend huisarts en op de huisartsenpost waar hij de patiënten niet kende, zelfs nog vaker. Hij zei ook: als je een huisarts in opleiding vraagt hoe die nu eigenlijk aan de diagnose komt, dan volgt er een met argumenten omkleed logisch verhaal, maar dat is vaak wijsheid achteraf. Het begon meestal met een ingeving, met intuïtie.

‘Wat ik vooral belangrijk vind: dat intuïtie in huisartsenopleidingen inmiddels als instrument wordt gezien. Erik gebruikt ook vaak het woord kompas, hij is een zeiler. Intuïtie helpt je de richting te bepalen. Het is een rijk instrument dat wij als mens tot onze beschikking hebben, daar moeten we gebruik van maken. Je hoeft niet blindelings op je intuïtie te vertrouwen. Maar onderzoek het altijd.’

Uw collega-psycholoog Gerd Gigerenzer zegt: een beslissing genomen op basis van intuïtie is meestal de juiste. Muziekcognitiewetenschapper Honing zegt: pas op, want een enkele nare ervaring kan je intuïtie vertroebelen. Met wie bent u het eens?

‘Intuïtie is niet goed of fout, het is er. Een eventueel nietpluisgevoel komt voort uit beschikbare informatie, kennis en ervaring en zorgt dat een arts verder gaat kijken. Dat een arts vervolgens ontdekt dat er toch niets aan de hand is, behoort tot de mogelijke uitkomsten. Wat wij vooral zeggen is: neem je intuïtie serieus.’